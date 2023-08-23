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Hindistan Ay'ın güney kutbuna araç indiren ilk ülke oldu!

Hindistan; ABD, eski Sovyetler Birliği ve Çin'den sonra Ay'a yumuşak iniş gerçekleştiren 4'üncü ve Ay'ın "güney kutbu yakınlarına yumuşak iniş yapabilen" ilk ülke oldu

Ekleme: 23.08.2023 - 16:37 Güncelleme: 23.08.2023 - 16:40 / Editör: Ozge Selin
Hindistan Ay'ın güney kutbuna araç indiren ilk ülke oldu!
Hindistan'ın Ay'ın güney kutup bölgesinde inceleme yapması için 14 Temmuz'da uzaya gönderdiği Chandrayaan-3 uzay keşif aracının Ay'a başarılı iniş yaptığı bildirildi.

Hindistan Uzay Araştırmaları Merkezi, (ISRO) uzay keşif aracının sorunsuz şekilde Ay'a inişini canlı yayınladı.

'AY'IN GÜNEY KUTBU YAKINLARINA YUMUŞAK İNİŞ YAPABİLEN İLK ÜLKE'

Böylece Hindistan; ABD, eski Sovyetler Birliği ve Çin'den sonra Ay'a yumuşak iniş gerçekleştiren 4'üncü ve Ay'ın 'güney kutbu yakınlarına yumuşak iniş yapabilen' ilk ülke oldu.

Ay'ın yüzeyini incelemesi hedeflenen iniş platformu ve gezginci araç modüllerinden oluşan yaklaşık 3,9 ton ağırlığındaki Chandrayaan-3'ün, bilim insanlarının donmuş su ve değerli elementlerin önemli rezervlerini barındırabileceğine inandıkları keşfedilmemiş bir bölge olan Ay'ın güney kutbuna inişinin ardından 14 gün görev yapacağı açıklandı.

Hindistan Ay'ın güney kutbuna araç indiren ilk ülke oldu!

2008 ve 2019 yıllarında farklı görevler için uzaya fırlatılan Chandrayaan'ın 1 ve 2, Ay'ın yüzeyine iniş yapamamıştı.

İniş ve gezginci araç modüllerinden oluşan Chandrayaan-2, 22 Temmuz 2019'da uzaya fırlatılmıştı.

2019'DAKİ DENEME BAŞARISIZLIKLA SONUÇLANMIŞTI

Uzay aracı Chandrayaan-2'nin iniş modülü Vikram, 2 Eylül 2019'da Ay'ın yörüngesinde bulunan uzay aracından ayrılmıştı.

Hindistan Ay'ın güney kutbuna araç indiren ilk ülke oldu!

Modülün, 7 Eylül 2019'da inişi sırasında Ay yüzeyine 2,1 kilometre kala sinyal irtibatı kesilmişti.

Hindistan Uzay Araştırmaları Merkezi, tüm çabalarına rağmen modülle iletişim kuramamıştı.

Amerikan Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA) Aralık 2019'da yaptığı açıklamada, bir Hint mühendisin yardımıyla, Hindistan'ın Ay yüzeyine inişi sırasında irtibatı kesilen Vikram modülünün enkazını bulduğunu bildirmişti.

Hindistan Ay'ın güney kutbuna araç indiren ilk ülke oldu!

Hindistan Uzay Araştırmaları Merkezince 5 Ağustos'ta yapılan açıklamada, Ay'ın güney kutup bölgesinde inceleme yapması için 14 Temmuz'da uzaya gönderdiği Chandrayaan-3 keşif aracının yörüngeye başarılı şekilde yerleştiği kaydedilmişti.


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