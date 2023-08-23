Haftalarca sürme ihtimali var! Tüm dünya karanlığa gömülebilir: NASA tam tarih verdi

Bir süredir Güneş fırtınalarını inceleyen Amerikan Uzay ve Havacılık Üssü (NASA), tüm dünyayı karanlığa gömebilecek fırtınalarla ilgili dikkat çeken bir tespitte bulundu.NASA Güneş'in yüzeyinde önümüzde hafta boyunca büyümeye devam etme ihtimali olan dev bir leke tespit etti.Uzmanlar, Güneş lekesinin soğuk ve karanlık tarafının Dünya'nın şebekelerini devre dışı bırakabilecek enerjik patlamalara neden olabileceğini ifade ediyor.Güneş lekesinin kesin ölçümleri bilemiyor. Nitekim görüntüler NASA'nın gezgini Persevarence tarafından 252 milyon mil uzaktan kaydedildi. Gğneş lekesinin 1 hafta boyunca etkili olacağı düşünülüyor.NASA'ya göre öldürücü Güneş fırtınaları elektriği saatlerce devre dışı bırakabilir ve hazırlanmak için yalnızca 30 dakika olabilir.Bunun yanı sıra insanların bir hayatta kalma kiti oluşturma ve dijital belgelerin basılı bir kopyasını almak için de hazırlık yapmalılar.Gökbilimciler dün Güneş'in yüzeyinde bir patlama gözlemişti. Söz konusu meydana gelen patlama Dünya'nın manyetik alanında çatlaklar oluşturdu.Güneş rüzgarlarının Dünya'nın manyetik alanında açtığı çatlaklardan atmosfere sızdığı belirtiliyor.İlginç bir şekilde bu koronal kütle fırlatmasından Dünya etkilenmedi. Manyetosfer'İn bu çatlakları kendi kendine onarabileceği uzmanlar tarafından belirtildi.Ancak Güneş döngüsünün zirvesine yaklaşırken bu tür çatlakların yıkıcı etkisi olabilir.Avrupa Uzay Ajansı tarafından yakalanan olayda, bu parçacıklara yapılabilecek hiçbir şeyin olmadığına ve Dünya'ya çarpmasının ya da çarpmamasının yalnızca 'kader' olduğuna dikkat çekildi.Uzmanların raporlarına göre parçacıklar Dünya'nın yörüngesindeki uyduları bozabilir ve bu ihtimal yüzde 50 civarında. Aynı zamanda uzmanlar elektrik kesintisi ihtimalinin de olduğunu dikkat çekti.Bunun yanı sıra söz konusu akış, Dünya'yadaki pek çok teknolojik aleti de bozabilecek bir radyasyon içeriyor.Güneş rüzgarlarının aynı zamanda Dünya'nın manyetosferini şok eden bir etkiye sahip olması de bilinenler arasında. Yaşanan jeotermal fırtınalar ise yörüngede dönen uyduları bozabilir.Son aylarda pek çok Güneş patlaması Dünya'yı vuruyor. Bu nedenden dolayı da Dünya'nın muhtemelen jeomanyetik bir fırtına darbesiyle karşı karşıya kalacağı düşünülüyor.Ancak 3 Kasım'daki Güneş fırtınasında ilginç bir olay yaşanmıştı. Gökyüzünde şaşırtıcı derecede nadir olan pembe ışıkların oluşmasına neden olmuştu. Söz konusu pembe ışıklar Grönland çevresinde görülmüştü.Bilim insanları ise yaşanan bu patlamalardan dolayı Carrington olayını hatırladı. 1859 yılında yaşanan bu patlama şimdiye kadar kaydedilen en büyük Güneş fırtınası olarak biliniyorMuazzam boyuttaki Güneş fırtınası Paris'ten Boston'a kadar elektrik kesintisine neden olmuştu.Geçtiğimiz aylarda ise Hindistan Uzay Bilimleri Mükemmeliyet Merkezi, güneş rüzgarı ve Dünya'nın manyettosferiyle etkileşime girmesi nedeniyle bir ekvatoral koronal deliğinin oluşmuş olabileceğini söylemişti.