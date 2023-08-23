ABD'nin teknoloji şirketi Gizmodo, Google'ın yapay zekâ destekli arama motorunu kullanarak bazı sorular sordu. Google'ın yapay zeka destekli arama motoru ise şoke eden yanıtlar verdi.Yapay zekaya 'Soykırımın avantajları', 'zehirli mantarlarla yemek tarifi' ve 'köleliğin faydaları' ile ilgili sorular soruldu.Google, köleliğin faydaları ile ilgili soruyu 'Çiftliklerdeki ekonomiyi geliştiriyor, üniversite ve pazarlara fon sağlıyor, çok büyük bir varlık, ticarette kullanılıyor, sosyal ve ekonomik faydaları var' şeklinde yanıtladı.'Silahlar neden iyidir' sorusuna ise 'Yılda 2.5 milyon suçu engelleyebilir' ve 'silah taşımak sizin kanun koyucu bir vatandaş olduğunuzu gösteriyor' cevaplarını verdi.Zehirli mantarın nasıl pişirildiğini ise adım adım yemek tarifi vererek açıklayan Google, Amanita ocreata isimli mantar türünün suda pişirilmesini ve suda mantarın zehrinin buharlaşacağını belirtti.Bu bilgi araştırıldığında ise mantarın suda pişirilmesinin zehirlenmeye sebebiyet verdiği ortaya çıktı.ChatGPT tarafından desteklenen Misrosoft'un arama motoru Bing'de kölelik hakkındaki soruya 'Köleliğin kimseye bir faydası yok. Sadece insanları sömüren insanların işine yarıyor' şeklinde yanıt alındı.2014'te BBC'ye konuşan Hawking, yapay zekanın çok geliştiğini ve faydalı olduğunu ancak insan zekasını geçebilecek bir düzeye gelmesinden endişe duyduğunu söylemişti. Hawking, 'Yapay zeka, kendisini geliştirmeyi sürdürebilir ve hatta kendisini yeniden biçimlendirebilir. Son derece yavaş bir biyolojik evrimle sınırlı olan insanlar, bu tür bir güçle yarışamaz' demişti.ALS (Amyotrofik Lateral Skleroz) hastalığı olan dahi fizikçi de yapay zeka teknolojisi aracılığıyla konuşabiliyordu. Intel'e ait bir akıllı telefon klavye uygulaması olarak çalışan bu teknoloji, Prof. Hawking'in ne düşündüğünü anlayabiliyor ve kullanmak isteyebileceği kelimeleri öneriyordu.