Fahrettin Koca'dan Çanakkale orman yangını açıklaması: 83 kişi etkilendi

Türkiye'nin gözü kulağı Çanakkale'de...Dün öğle saatlerinde başlayan orman yangını, bu sabah da devam ediyor.Gün boyu ekipler havadan ve karadan müdahalelerde bulundu.Canı pahasına bölgede mücadele eden ekipler, çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor.Bölgede gönüllülerle birlikte sağlık çalışanları da görev alıyor.Yangın için büyük bir seferberlik başlatılırken, alevlerin sıçradığı 10 köy tahliye edilmeye devam ediyor.Yaşanan yangın felaketinde can kaybının yaşanmaması ise yüreklere adeta su serpiyor.Çalışmalar sırasında dumanlardan etkilenenler de oluyor.Son olarak Sağlık Bakanı Fahrettin Koca duruma ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı.Çanakkale’de meydana gelen orman yangında toplam 83 kişi etkilendi. 14’ü olay yerine görevlendirilen ambulanslarla, 48 kişi ise ayaktan hastanelere ulaştı. Ayrıca tedbir amaçlı Çanakkale Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi 13 palyatif bakım hastası ve göğüs hastalıkları servisinden 8 hasta olmak üzere 21 hastanın ambulanslarla nakli sağlanmıştır. Olay yerine 74 adet ambulans ve 4 UMKE aracı görevlendirilmiştir. Çanakkale ilinde 32 hizmet aracı şoförleriyle beraber görevlendirilmiştir. Yangın söndürme çalışmaları devam etmektedir.Çanakkale halkına geçmiş olsun dileklerimizi sunuyoruz.