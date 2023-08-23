Eskişehir’de de yangın çıktı! Eskişehir Afyonkarahisar yolu kapatıldı!

Seyitgazi ilçesinde bir tarlada yakılan anız ateşi, ormana sıçradı. Bölgeye sevk edilen ekipler, havadan ve karadan müdahaleye başladı. Eskişehir Afyonkarahisar yolu trafiğe kapatıldı. İşte son dakika haberinin detayları

Oynaş Mahallesi mevkisindeki bir tarlada yakılan anız ateşi, rüzgarın etkisiyle ormana sıçradı.Çam ağaçlarının ağırlıklı olduğu ormanda alevler, kısa sürede büyüdü.İhbar sonrası Eskişehir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri harekete geçti.Bölgeye sevk edilen 200 kişilik personel, arazözlerle, çevre ilçelerden gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti.3 helikopter ve yangın söndürme uçağı da çalışmalara destek veriyor.Ekipler, alevlerin ormana yayılmasını engellemeye çalışıyor.