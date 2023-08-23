Erzurum'da göçmen kaçakçılığı operasyonu: 3 organizatör yakalandı

Türkiye'de yasa dışı göçe geçit yok.Sınırlar Mehmetçik tarafından korunurken, denizde ve karada kapsamlı denetimler de yapılıyor.Böylelikle hem kaçak göçmenler hem de organizatörler tespit ediliyor. Son olarak ekipler, Erzurum'da harekete geçti.Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekiplerince göçmen kaçakçılığı suçunu işleyen şahıslara yönelik çalışma başlattı.Göçmen kaçakçılığında kullanıldığı değerlendirilen, şüpheli A.A isimli şahsın sevk ve iradesindeki otomobil takibe alındı.Düzensiz göçmenleri kente bıraktıkları ortaya çıktıŞahsın ve otomobilin Köprüköy ilçesinde yakalanmasının ardından çalışmaların devamında A.A. isimli şüpheli şahıs ile birlikte hareket ettiği tespit edilen şüpheliler A.Ç. ve T.G. suçta kullandıkları araç ile birlikte yakalandı.Sınır illerinden getirdikleri düzensiz göçmenleri Erzurum il merkezine bıraktıkları tespit edilen 3 şüpheli şahıs sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi.A.A. ve T.G. isimli şahıslar çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken A.Ç. isimli şahıs ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.