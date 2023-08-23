Dışişleri Bakanı Fidan, Irak Meclis Başkanı ile görüştü

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Bağdat'a yaptığı ziyaret çerçevesinde Bakan Fidan Irak Meclis Başkanı Halbusi ile görüştü.Bakan Fidan, dün Iraklı mevkidaşı Fuad Hüseyin ile bir araya gelmiş, ziyareti kapsamında bugün de Irak Cumhurbaşkanı Abdullatif Reşid, Başbakan Muhammed Şiya es-Sudani, Irak Egemenlik İttifakı lideri Hamis Hançer, Fetih İttifakı lideri Hadi Amiri ve Irak Türkmen Cephesi heyeti ile temaslarda bulunmuştu.Dışişleri Bakanı Fidan'ın Erbil'e geçerek Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) yetkilileriyle de görüşmesi bekleniyor.