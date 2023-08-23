DEVA Partili Mustafa Yeneroğlu ile Mehmet Sevigen arasında tansiyon yükseldi

Türkiye, 14 Mayıs seçimlerini geride bıraktı ancak muhalefet kanadındaki hareketlilik sürüyor.Seçimlere 6'lı masa olarak dahil olan ve bir de aday olarak Kemal Kılıçdaroğlu'nu çıkaran muhalefet, büyük yenilginin faturasını birbirine kesmeye devam ediyor.İyi Parti yerel seçimlerde CHP ile yeniden birleşecek olması ihtimali nedeniyle sessizliğini korurken, seçimin kazanını ise DEVA, Saadet ve Gelecek Partileri oldu.Bu partiler büyük bir kazanım elde etmelerine rağmen, CHP sayesinde Meclis'e zorlanmadan vekil soktu. Geçtiğimiz günlerde CHP ile seçime girerek partilerinin büyük zarara uğradığını vurgulayan DEVA Partisi İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu, yeni bir tartışmaya imza attı.. Başak Şengül'ün programına katılan Yeneroğlu, yeniden CHP listelerinden seçime girmek yerine kendi listelerinden girilmesi gerektiğini savundu.CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu da ağır sözlerle eleştiren Yeneroğlu'na Mehmet Sevigen'den sert tepki gelmesiyle canlı yayında tansiyon yükseldi.Sevigen, şu ifadeleri kullandı:Madem aday olmak istemiyordunuz, sizi 10. sıraya koymuşlardı, Babacan devreye girerek 6. sıraya aldılar. Beğenmiyorsanız istifa edersiniz, çok kolay. Siz CHP seçime tek girdiğinde kazanamaz diyorsunuz. CHP'nin oylarından rahatsız oluyorsanız istifa edin.Size bir tavsiyede bulunayım. Beraber iş yaptığınız, beraber yenildiğiniz insanlar hakkında böyle şeyler söylemeyin. Bu insanlar size kimlik kazandırdı, siz kendi ambleminizle girme cesaretini gösteremediniz. Siz Cumhurbaşkanı adayından daha fazla konuştunuz, siz Kemal Bey’i ezdiniz, yok ettiniz. Kemal Bey’le ilgili CHP’yle ilgili söylediğiniz laflara dikkat edin. CHP’yi istemiyorsanız, yerel yönetimlerde de istemeyin.Yeneroğlu: Benim söylediğimle beni itham edinYeneroğlu ise "Benim söylediğimle beni itham edin, söylemediğim şeyi bana yakıştırmayın" diyerek partisini savundu.İkili arasında yaşanan gergin anlara moderatör Başak Şengül araya girerek son verdi.