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Beyaz Gazete
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CHP ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun oylarını şişiren anketçiler kovuldu

Kemal Kılıçdaroğlu, seçimden önce kendisini yüzde 10'a kadar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önünde gösteren yanıltıcı anket şirketlerinin genel merkeze girişini yasakladı.

CHP ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun oylarını şişiren anketçiler kovuldu
Ekleme: 23.08.2023 - 09:51 Güncelleme: 23.08.2023 - 10:05 / Editör: Ozge Selin
CHP ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun oylarını şişiren anketçiler kovuldu
Türkiye tarihi bir seçim dönemi geçirdi.

Türkiye Yüzyılı'nın başlangıcı olarak nitelenen bu tarihi seçim Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Cumhur İttifakı'nın ezici zaferiyle sonuçlandı.

Seçimden önce ise muhalefet yandaşı onlarca anket şirketi, muhalif partileri ve cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nu önde gösteriyordu.

Anketçileri önde gösterdi 2,5 milyon oy fark yedi Muhalefet oylarını şişiren anketçilerin gazı ile girilen iki seçim de büyük bir hüsranla sonuçlandı.

Bazı anketlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 10 puan önünde gösterilen Kılıçdaroğlu, daha ilk seçimde 2,5 milyon oy fark yedi.

Mecliste çoğunluğu alması beklenen muhalif partiler ise hayal kırıklığına uğradı.

Kılıçdaroğlu cezayı kesti: Anketçileri kovdu

Muhalif oyları şişiren anket firmaları ise seçimden sonra bu konuya açıklık getirmedi. Kulislerde ise anketçi gazıyla 2 tarihi seçim kaybeden Kılıçdaroğlu'nun cezayı kestiği konuşuluyor.

Kendisini ve partisini seçimden önce önce göstererek yanıltan tüm anket firmalarını kovan Kılıçdaroğlu genel merkeze alınmamalarını istedi.

Kılıçdaroğlu ayrıca bu anket firmalarına iş verilmemesi talimatını verdi.
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