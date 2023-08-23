Bursa'da DEAŞ operasyonu: 12 şüpheli yakalandı!

Bursa Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ile İstihbarat Şube müdürlüklerine bağlı ekipler, terör örgütü DEAŞ ile bağlantılı oldukları tespit edilen şüphelilerin adreslerine sabah saatlerinde eş zamanlı operasyon düzenledi.Yabancı uyruklu 12 kişi yakalandı. Bu kişilerin adreslerinde yapılan aramalarda ise çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.Gözaltına alınan zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.