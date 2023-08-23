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Bu milkshake içenleri öldürüyor! Kırmızı alarma geçildi…

ABD'nin Washington eyaletinde bakteri krizi yaşanıyor. Ülkenin zincir restoranlarından Frugal'da satılan milkshake'lerin kontamine olduğu ortaya çıktı. Bakteri bulaşmış içecekleri tüketen 3 kişinin hayatını kaybetmesinin ardından Sağlık Departmanı harekete geçti.

Ekleme: 23.08.2023 - 13:13 Güncelleme: 23.08.2023 - 13:18 / Editör: Ozge Selin
Bu milkshake içenleri öldürüyor! Kırmızı alarma geçildi…
ABD'nin Washington eyaletinin Tacoma kentinde dondurma makinelerinin doğru şekilde temizlenmemesinden dolayı ortaya çıkan Listeria bakterisi ile kontamine olmuş 'milkshake' isimli içeceği tüketen 3 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi ise hastaneye kaldırıldı.

Bu milkshake içenleri öldürüyor! Kırmızı alarma geçildi…

MAKİNELER DÜZGÜN TEMİZLENMEMİŞ

BBC'nin haberine göre, Washington Eyaleti Sağlık Departmanı olaya ilişkin açıklamada bulundu. Yetkililer Frugal isimli restorandaki dondurma makinelerinin doğru şekilde temizlenmemesinin gıda kaynaklı 'Listeriozis salgınına' sebep olduğunu ve Listeria bakterisiyle hastalananlardan 3 kişinin yaşamını yitirdiğini, 3 kişinin ise hastaneye kaldırıldığını belirtti.

SATIŞLAR DURDURULDU

Washington Eyaleti Sağlık Departmanı, 27 Şubat ve 22 Temmuz'da hastaneye kaldırılan 6 kişinin de milkshake'ten bulaşan aynı Listeria bakterisi sebebiyle hastalandığını tespit etti. Hastalanan 6 kişinin 40 ila 79 yaşları arasında olduğu ve bağışıklık sistemlerinin zayıflamış olduğu belirtildi.

Bu milkshake içenleri öldürüyor! Kırmızı alarma geçildi…

İşletme, Tacoma bölgesindeki milkshake satışını durdurdu ve bütün milkshake ekipmanlarını temizletmek ve yeniden test etmek için bağımsız bir tesise yolladı. Frugal'ın başka bir şubesinde bakteriye rastlanmadığı belirtilirken, Frugal restoran zinciri önlem olarak diğer bölgelerdeki milkshake üretimini askıya aldı.

Bu milkshake içenleri öldürüyor! Kırmızı alarma geçildi…

Frugal'dan yapılan yazılı açıklamada ise 'Eylemlerimizin sebep olduğumuz herhangi bir zarardan dolayı çok üzgünüz. Yüksek standartlardaki hizmetlerimizi sürdürmek ve bunun tekrarlanmasını önlemek için gerekli görülen her türlü değişikliği yapmaya kararlıyız.' ifadesine yer verildi.

Bu milkshake içenleri öldürüyor! Kırmızı alarma geçildi…

LİSTERİA BAKTERİSİ NEDİR

Özellikle çocuklar, hamileler ve yaşlılar üzerinde etkili olduğu bilinen listeria bakterisi, genellikle toprak, su ve hayvanlarda bulunmasından dolayı gıdalar aracılığıyla insanlara bulaşıyor.

Yüksek ateş, baş ağrısı, kramp, bulantı ve ishal gibi belirtilerle ortaya çıkan hastalık, bebekler, yaşlılar ve bağışıklık sistemi zayıf olan kişilerde ölümcül etki gösteriyor. ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC) verileri göre, ABD'de her yıl yaklaşık 1600 kişiye listeria bulaşıyor ve bunlardan 260'ı yaşamını yitiriyor.


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Bu milkshake içenleri öldürüyor! Kırmızı alarma geçildi…

Bu milkshake içenleri öldürüyor! Kırmızı alarma geçildi…