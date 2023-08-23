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Belediye çalışanları işi bıraktı çöpler toplanmadı! Buca çöp kent oldu

Önceki gün maaş ve yemek paraları yatmadığı için iş bırakan Buca Belediyesi işçilerinin eylemi bugün de devam etti. Durum böyle olunca ilçede belediye hizmetleri sekteye uğradı. Çöpler toplanmadığı için sokak aralarında çöp dağları oluştu. Hava sıcaklığının da etkisi ile kokmaya başlayan çöpler vatandaşların tepkisine neden oldu.

Belediye çalışanları işi bıraktı çöpler toplanmadı! Buca çöp kent oldu
Ekleme: 23.08.2023 - 14:19 Güncelleme: 23.08.2023 - 14:41 / Editör: Ozge Selin
Belediye çalışanları işi bıraktı çöpler toplanmadı! Buca çöp kent oldu
CHP'li belediyeler, hem vatandaşı hem de çalışan personelini mağdur etmeye devam ediyor. İzmir'in Buca Belediyesi'nde maaşlarını alamayan işçiler isyan etti. 'Geçinemiyoruz' pankartları açarak eylem yapan işçiler, maaşlarında artış istedi.

Belediye çalışanları işi bıraktı çöpler toplanmadı! Buca çöp kent oldu

Önceki gün tam gün iş bırakan Buca Belediyesi işçileri eylemlerine bugün de devam etti. Sabah erken saatlerde belediye önüne gelen işçiler ofislerine girmeme kararı alıp beklemeye başladı.

Belediye çalışanları işi bıraktı çöpler toplanmadı! Buca çöp kent oldu

ÇÖPLER TOPLANMADI

Durum böyle olunca ilçede belediye hizmetlerinde de büyük aksamalar meydana geldi. İlçe genelindeki park ve yeşil alanların bakım ve sulama işlemleri yapılmazken temizlik işleri müdürlüğü de çöp toplamaya çıkmadı. Durum böyle olunca ilçede çöp dağları oluştu. Toplanmayan çöplerin etrafa yaydığı pis koku vatandaşlara zor anlar yaşatırken uzmanlar hastalık riskine karşı vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Belediye çalışanları işi bıraktı çöpler toplanmadı! Buca çöp kent oldu

GEÇİNEMİYORUZ

Belediye önünde toplanan işçiler aldıkları maaşların enflasyon karşısında eridiğini belirtip 'Geçinemiyoruz' dedi. Belediyede örgütlü DİSK'e bağlı Genel İş Sendikası İzmir 5 No'lu Şube yetkilileri ise yaptığı açıklamada: 'Aldığımız ücretler asgari ücret bandında. Sosyal haklar dahil olmak üzere yüzde 50 zam talep ediyoruz. 55 TL olan yemek parasını 115 TL'ye çıkarılmasını istedik. İşveren tarafından cevap gelmedi. Toplu sözleşmede yüzde 20 enflasyon farkı hakkımız bulunuyor. Üzerine yüzde 30 ile birlikte yüzde 50 zam talep ediyoruz' ifadelerine yer verdi.

Belediye çalışanları işi bıraktı çöpler toplanmadı! Buca çöp kent oldu

SENDİKA İLE BELEDİYE YÖNETİMİ BİR ARAYA GELECEK

Öte yandan tüm gözler bugün saat 14.30'da sendika yönetimi ile Belediye Başkanı Erhan Kılıç arasında yapılacak toplantıya çevrildi. Edinilen bilgiyle göre Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç öğleden sonra DİSK'e bağlı Genel İş Sendikası Toplu İş Sözleşmeleri Daire Başkanı ve İzmir 5 No'lu şube yöneticileri ile bir araya gelecek.

Toplantıda işçilerin ek protokol talepleri ile gıda kartlarına yüklenen bedellerin artırılmasına ilişkin talepler masaya yatırılacak. Eylemlerin devam edip etmeyeceği toplantıdan çıkacak sonuca göre belli olacak.


Belediye çalışanları işi bıraktı çöpler toplanmadı! Buca çöp kent oldu
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