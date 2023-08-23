  • USD: 27,17 - 27,22
  • EURO: 29,41 - 29,46
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Başkan Erdoğan'dan 'Çanakkale Yangını' açıklaması: Yangının yayılması durduruldu!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Adıyaman'daki Kentsel Dönüşüm Temel Atma Töreni'ne canlı bağlantıyla katıldı. Başkan Erdoğan, 'Çanakkale Yangını'nın yayılmasının durdurulduğunu bildirerek, "İnşallah kısa sürede kontrol altına alacağız" dedi.

Başkan Erdoğan'dan 'Çanakkale Yangını' açıklaması: Yangının yayılması durduruldu!
Ekleme: 23.08.2023 - 19:24 Güncelleme: 23.08.2023 - 19:53 / Editör: Ozge Selin
Başkan Erdoğan'dan 'Çanakkale Yangını' açıklaması: Yangının yayılması durduruldu!
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Adıyaman Kentsel Dönüşüm Projesi Temel Atma ve Adıyaman Hastane Farklı Seviyeli Kavşağı Açılış Töreni'ne Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nden canlı bağlantı ile katıldı.

Başkan Erdoğan Çanakkale'deki yangın ile ilgili, "Hızı 70 kilometreye ulaşan şiddetli rüzgar işimizi zorlaştırsa da yayılması durduruldu.İnşallah kısa sürede kontrol altına alacağız" dedi. Erdoğan, vatandaşlara daha tedbirli olma çağrısı yaptı.

Başkan Erdoğan, "6 Şubatta en fazla zarar gören illerimizden biri de Adıyaman'dı. 2'nci depremin merkez üssü Elbistan'dı. Bu deprem Adıyaman genelinde çok ciddi bir yıkıma yol açtı. Adıyaman'ın ulaşım alt yapısı ile ilgili ihtiyaçlarını da gidiyoruz. 8 Karayolu projemizde çalışmalar devam ediyor." ifadelerini kullandı.

Başkan Erdoğan'dan 'Çanakkale Yangını' açıklaması: Yangının yayılması durduruldu!
DEVA Partili Mustafa Yeneroğlu canlı yayında açıkladı! 6'lı masadaki vekil pazarlığı ifşa oldu
3. Kırım Platformu Liderler Zirvesi! Başkan Erdoğan'dan önemli mesajlar
İzmir yağmursuz günde de göle döndü: Ev ve iş yerlerini su bastı
Belediye çalışanları işi bıraktı çöpler toplanmadı! Buca çöp kent oldu
Çanakkale'deki orman yangınıyla ilgili yapılan 'Gün batımını doyasıya izleyemedim' paylaşımı tepki çekti
Zeytin Dalı bölgesinde 6 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Ümit Özdağ'ın 'Bana emekli Albay gönderdi' diyerek paylaştığı fotoğrafın Afganistan'da çekildiği ortaya çıktı
Koronavirüs'ün yeni varyantı Türkiye'de görüldü mü? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı
AFAD duyurdu! Bingöl'de 4.2 büyüklüğünde deprem
Rum lider Türkiye'yi hedef aldı: Başkan Erdoğan ve Türkiye hakkında skandal sözler...
Bakan Yumaklı: Çanakkale'deki yangının ilerlemesi durduruldu
MİT'ten nefes kesen operasyon: Bekir Kına etkisiz hale getirildi!
Fahrettin Koca'dan Çanakkale orman yangını açıklaması: 83 kişi etkilendi
Vurgunun böylesi: CHP'li İBB'de yeni skandal! Milyonluk çizmeli hortum
CHP ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun oylarını şişiren anketçiler kovuldu
DEVA Partili Mustafa Yeneroğlu ile Mehmet Sevigen arasında tansiyon yükseldi
Çanakkale orman yangınında 2'nci gün! Ağaçlar küle döndü...
İBB’nin metruk Tuzla Metro İstasyonu inşaat alanında TBM çıkışını bekleyen Dr. Şadi Yazıcı Hayal Kırıklığı Yaşadı! 'TBM çıkış töreni cambaza bak girişimi!'
Başkan Erdoğan: Türkiye eninde sonunda terör belasından kurtulacaktır
Meteoroloji 23 Ağustos hava durumu raporunu yayımladı! Alevlere teslim olan Çanakkale'ye özel uyarı

Meteoroloji 23 Ağustos hava durumu raporunu yayımladı! Alevlere teslim olan Çanakkale'ye özel uyarı

Threads yeniden toparlanabilecek mi? Web sürümü için geri sayım

Threads yeniden toparlanabilecek mi? Web sürümü için geri sayım

Hindistan Ay'ın güney kutbuna araç indiren ilk ülke oldu!

Hindistan Ay'ın güney kutbuna araç indiren ilk ülke oldu!

Rekabet Kurulu kararını verdi: Sarı siteye şok!

Rekabet Kurulu kararını verdi: Sarı siteye şok!

Google'da büyük skandal: Yapay zeka köleliği böyle savundu...

Google'da büyük skandal: Yapay zeka köleliği böyle savundu...

Bu milkshake içenleri öldürüyor! Kırmızı alarma geçildi…

Bu milkshake içenleri öldürüyor! Kırmızı alarma geçildi…