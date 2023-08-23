Başkan Erdoğan'dan 'Çanakkale Yangını' açıklaması: Yangının yayılması durduruldu!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Adıyaman Kentsel Dönüşüm Projesi Temel Atma ve Adıyaman Hastane Farklı Seviyeli Kavşağı Açılış Töreni'ne Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nden canlı bağlantı ile katıldı.Başkan Erdoğan Çanakkale'deki yangın ile ilgili, "Hızı 70 kilometreye ulaşan şiddetli rüzgar işimizi zorlaştırsa da yayılması durduruldu.İnşallah kısa sürede kontrol altına alacağız" dedi. Erdoğan, vatandaşlara daha tedbirli olma çağrısı yaptı.Başkan Erdoğan, "6 Şubatta en fazla zarar gören illerimizden biri de Adıyaman'dı. 2'nci depremin merkez üssü Elbistan'dı. Bu deprem Adıyaman genelinde çok ciddi bir yıkıma yol açtı. Adıyaman'ın ulaşım alt yapısı ile ilgili ihtiyaçlarını da gidiyoruz. 8 Karayolu projemizde çalışmalar devam ediyor." ifadelerini kullandı.