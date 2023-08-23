Ankara'da yangın! Balkonda başladı, tüm evi yaktı

Serhat Mahallesi Gümüşevler Sitesi’ndeki 8 katlı apartmanın 2'nci katında Alper Aydın'ın oturduğu evin balkonunda, sabah saatlerinde yangın çıktı.Kısa sürede büyüyen alevler evin içine sıçradı. Apartmanda oturanlar binayı boşalttı. İhbarla adrese itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiyenin müdahalesiyle yangın, yaklaşık yarım saatte kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında daire, kullanılamaz hale geldi.Apartmanda oturanlardan Sırma Başar, komşuların uyarısı ile yangını fark ettiğini belirterek, "Balkona çıktım. Karşı binadan birisi 'Binanız yanıyor' dedi. Ben de hemen indim. Asansöre binerek indim. Boğazlarım yandı biraz. Allah'a çok şükür kimsede bir şey yok" dedi.Ekipler, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlattı.