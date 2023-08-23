AFAD duyurdu: Ağrı'da 4.1 büyüklüğünde deprem oldu
AFAD, Ağrı'da 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini açıkladı.
Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde Richter ölçeğine göre 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’nın (AFAD) merkez üssünü Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesi olarak açıkladığı deprem, saat 21:22'de oldu.
Yerin 5.03 kilometre derinliğinde gerçekleşen deprem, Doğubayazıt'ın yanı sıra çevre ilçelerde de hissedildi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’nın (AFAD) merkez üssünü Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesi olarak açıkladığı deprem, saat 21:22'de oldu.
Yerin 5.03 kilometre derinliğinde gerçekleşen deprem, Doğubayazıt'ın yanı sıra çevre ilçelerde de hissedildi.