AFAD duyurdu: Ağrı'da 4.1 büyüklüğünde deprem oldu

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde Richter ölçeğine göre 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’nın (AFAD) merkez üssünü Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesi olarak açıkladığı deprem, saat 21:22'de oldu.Yerin 5.03 kilometre derinliğinde gerçekleşen deprem, Doğubayazıt'ın yanı sıra çevre ilçelerde de hissedildi.