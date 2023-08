Mansur Yavaş'tan yeni bir skandal! Öğrencilerin götürülmesi için tatil programına muhtarları götürdüğü ortaya çıktı

Seçime az bir süre kala mahalle muhtarlarına şirin görünmek için çeşitli organizasyonlar yapmaya başladı. ABB Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı tarafından yapılan ihalenin 5'inci maddesinde ABB'den yardım ve sosyal hizmet alan vatandaşların, öğrencilerin yaşlı ve engelli vatandaşların tatil kamplarına götürülüp, getirilmesi planlanırken Yavaş, söz konusu organizasyona muhtarları götürmeyi tercih etti.Yerel seçimlere 6 ay gibi bir zaman kala ABB Başkanı Mansur Yavaş'ın hizmet aşkı tuttu. 4 buçuk yıldır Ankara'ya tek bir çivi çakmadan algı yönetimi ile Ankara'yı yönettiğini zanneden Yavaş, seçimi kazanamayacağını anlayınca ‘Bakın hizmet ediyoruz' diyebilmek için muhtarlara 7 günlük tatil organizasyonu yaptı. Söz konusu organizasyon 2 grup şeklinde planlanırken her grup için 170 kişilik kontenjanlar ayrıldı. Gurup başına 7 günlük tatil planlaması yapılırken söz konusu organizasyonun tamamı belediye kasasından karşılanacak. Personel maaşları için ABB Meclisi'nden borçlanma talep eden, EGO, ASKİ, Halk Ekmek Fabrikası zarar ediyor diyerek fahiş zamlar yaparak bütün yükü vatandaşın sırtına yükleyen Yavaş'ın organizasyon için ödeyeceği para tepkilere neden oldu.Tatil organizasyonu için ABB Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı tarafından yapılan ihalenin 5'inci maddesinde ABB'den yardım ve sosyal hizmet alan vatandaşların, öğrencilerin yaşlı ve engelli vatandaşların tatil kamplarına götürülüp, getirilmesi maddesi yer alırken, Yavaş vatandaşları göz ardı edip muhtarları götürmeyi tercih etti. Daha önceki ABB yönetimleri tarafından düzenlenen benzer organizasyonlarda öğrenciler Atatürk kültür merkezinden alınıp Bursa'da öğle yemeği yedirilip bir hafta boyunca tatil yaptırılıyordu. Bir iki güne de bir şey denmez ama 7 gün çok anlamsız. Gezmek çok hizmet yok. İBB Başkanı gezmekten hizmet edemedi, ABB Başkanı yine öyle. Kendileri gezmekten vatandaşın sıkıntısına derman olmadılar, derman olmak isteyeni de engelliyorlar.” diye konuştu.“Ben şu anda katılım sağlamayı düşünmüyorum. Vatandaşın sorunları ortada. Önce bu sorunlara çözüm bulunmalı. EGO'ya aşırı bir zam yapıldı. Halk Ekmek'e zam yapıldı. Hep zarar edildiği söylendi. Madem bu kadar zarar vardı neden böyle bir organizasyona gerek duyuldu. Bu çok zaruri değil. Muhtarlar kendi imkânlarıyla da gidebilirler. Böyle bir etkinlik olmasa da olur. Hizmet öncelikli olunması daha iyi olacaktır” şeklinde konuştu.