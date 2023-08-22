Konya'da arabasını kullanması karşılığında kız kardeşine cinsel istismarda bulundu

Genç kızın Kur'an kursundaki eğitmenine ağabeyinin cinsel istismarda bulunduğunu söylemesi üzerine yapılan incelemelerde gözaltına alınan ağabey suçunu itiraf ederek 2 yıl boyunca devam ettiğini ifade etti.

Konya'nın Seydişehir ilçesinde akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı...Seydişehir ilçesinde Kur'an kursuna giden E.B., bir hafta önce eğitmeniyle sohbetinde bir gerçeği ortaya çıkardı.16 yaşındaki E.B., isimli genç kız eğitmenine 21 yaşındaki ağabeyi V.B.'nin kendisine cinsel istismarda bulunduğunu anlattı.Bunun üzerine eğitmen, durumu aileye ve jandarmaya bildirdi.İhbar üzerine jandarma ekipleri, fabrikada çalışan V.B.'yi gözaltına alarak çalışma başlattı.V.B., ifadesinde, '2 yıl önce araba aldım. Kız kardeşim de arabamı kullanmak istiyordu. 'Arabamı kullanmak istersen benimle ilişkiye gireceksin' dedim, o da kabul etti. 2 yıl boyunca devam etti.' dediği öğrenildi.İfadesinin ardından Seydişehir Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilen V.B., 'Çocuğun nitelikli cinsel istismarı' suçundan tutuklandı.