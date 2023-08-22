Kocatepe Camiindeki skandalda istenen cezalar belli oldu

Ankara'nın en büyük ve simge camisi Kocatepe Camii'nde uygunsuz kıyafetlerle çekim yapma skandalına imza atıldı. Bilal Kısa isimli yönetmen ile camiye giden kadın model, cami adabından uzak kıyafetlerle poz vererek dini değerleri ayaklar altına aldı. Kısa tişört giyen ve verdiği pozlarda eteğini yukarıya çeken model başörtüsü, takke ve tesbihleri de aksesuar olarak kullandı.Cami içinde çekilen pozlar, sosyal medyada 'zıtların büyüsü' ifadesiyle paylaşıldı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Kocatepe Camiindeki skandala ilişkin harekete geçerek , 'Dini değerleri alenen aşağılama' suçundan resen soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Ezgi Cebeci ve yönetmen Bilal Kısa emniyetteki işlemlerinin ardından Ankara Adliyesi'ne getirildi. Savcılık sorgusunun ardından Cebeci ve Kısa adli kontrol şartıyla serbest bırakılmaları talebiyle Ankara 10. Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi. Cebeci ve Kısa adli kontrol kararıyla sulh ceza hakimliği tarafından serbest bırakıldı.Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Ezgi Cebeci ve yönetmen Bilal Kısa hakkında 'Halkın Bir Kesiminin Benimsediği Dini Değerleri Basın ve Yayın Yoluyla Alenen Aşağılama' suçundan 1 yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırlandı. Hazırlanan iddianamede, Ezgi Cebeci'ye ait söz konusu fotoğrafların, camiinin içinde farklı farklı yerlerde camiye ait bölümler, motifler fonda olmak suretiyle dini değerlerin kullanıldığı aktarıldı.Cebeci'nin üzerinde takke, tesbih gibi dini motiflerin yer aldığı, söz konusu fotoğraf çekimleri sırasında vücudunun (karın ve bacak bölgeleri gibi) değişik yerlerinin İslam Dininin temel değerleriyle ve camiinin tesettüre ilişkin kurallarıyla bağdaşmayacak şekilde açık olduğu ifade edildi. Aynı şekilde vücudunun değişik yerleri açıkken camiinin avlu kesiminde uygunsuz fotoğraflar çekildiği aktarılan iddianamede fotoğraf çekimi sırasında fonda camiinin kullanıldığı, çekilen söz konusu fotoğrafların şüpheliler tarafından sosyal medya hesaplarında paylaşılarak yayıldığı, eylemin herkes tarafından öğrenilecek şekilde aleniyet kazandığı kaydedildi.İddianamede, Bilal Kısa tarafından Cebeci'nin Kocatepe Camiinde fotoğraflarının çekilerek internette ve sosyal medyada paylaşılması şeklindeki eylemin halkın bir kesiminin benimsediği İslam Dini'nin değerlerini aşağılayıcı nitelik taşıdığı değerlendirmesi yapıldı. Fotoğrafçılık ve benzeri kültür ve sanat etkinlikleriyle ülkede kültürün ve sanatın yaygınlaşması demokratik toplum düzenine olumlu yönde katkılar sağlayan araçlar olduğu belirtilen iddianamede, "Bu durum ifade özgürlüğünün kullanımının en belirgin göstergelerini oluştururlar. Ancak sanat adı altında halkın bir kesiminin benimsediği dini değerlerin aşağılanması, fotoğrafçılık adı altında dini değerlerin özüyle bağdaşmayacak şekilde bir meta olarak camii gibi dini değerlerin aşağılama aracı olarak kullanılması kabul edilemez ve bu durum ifade özgürlüğünün koruma şemsiyesinden yararlanamaz" denildi.Bilal Kısa ve Ezgi Cebeci tarafından Kocatepe Camiinde fotoğraf çekimi için camii yetkililerinden, Ankara Müftülüğünden ve Diyanet İşleri Başkanlığından herhangi bir izin alınmadığı belirtilerek, Kısa tarafından Cebeci'ye ait çekilen ve sosyal medyada yayınlanan fotoğraflarda Kocatepe Camii, camii içindeki ve dışındaki bölümler, kısımlar, camiye ve İslamiyete ait sembol, değer, işaret, şekil ve ritüeller kullanıldığı ifade edildi.İddianamede, fotoğrafları çekilen Cebeci'nin vücudunun bazı kısımlarının İslamiyetin tesettür ve camii adabına ilişkin kuralları ile bağdaşmayacak şekilde açık olduğu, eylemin ifade özgürlüğünün sınırlarını aştığı, halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri aşağılayıcı nitelikte olduğu aktarıldı.