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Beyaz Gazete
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İYİ Partili küfürbaz vekil Lütfü Türkkan’dan şok iddia: CHP’liler Akşener’den yardım istedi!

Koalisyon masası defalarca kez toplanıp dağıldı. Tek bir konuda bile anlaşamadı. Seçimlerdeki yenilgiyle birlikte "Birleşerek kazanacağız" diyenler birbirine savaş açtı. İYİ Parti'nin küfürbaz vekili Lütfü Türkkan, katıldığı canlı yayında CHP'yi hedef aldı. İlginç bir iddia ortaya attı. "CHP'li vekiller geldi. Meral Akşener'e 'Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığının önüne geçin' diye yalvardı" çıkışı yaptı.

İYİ Partili küfürbaz vekil Lütfü Türkkan’dan şok iddia: CHP’liler Akşener’den yardım istedi!
Ekleme: 22.08.2023 - 10:22 Güncelleme: 22.08.2023 - 10:46 / Editör: Ozge Selin
İYİ Partili küfürbaz vekil Lütfü Türkkan’dan şok iddia: CHP’liler Akşener’den yardım istedi!
Seçimler bitti, 8'li koalisyonda kavga bitmedi... 'Birleşerek kazanacağız' diyenler, 14 ve 28 Mayıs'ın ardından birbirine girdi…

Yenilginin nedenini tartışmak yerine birbirini suçlayan partiler, kendi içlerinde krizi engelleyemedi. CHP ve İYİ Parti'de liderlik tartışmaları yaşanırken sinirler gerildi…

Gizli protokollerin, bakanlık ve vekillik tartışmalarının yaşandığı koalisyon ortaklığında yerel seçim ile ilgili umutlar da tükendi…

İYİ Partili küfürbaz vekil Lütfü Türkkan’dan şok iddia: CHP’liler Akşener’den yardım istedi!

İYİ Partili küfürbaz vekil Lütfü Türkkan dün katıldığı canlı yayında koalisyonu hedef seçti. Koalisyonun küçük ortaklarını hedef alan Lütfü Türkkan, yerel seçime tek başına gireceklerini açıklayan Deva ve Gelecek Partisi'nin çıkışını eleştirdi.

'Bugün DEVA ve Gelecek partisi İnşallah yerel seçimlere tek başına girecek, merak ediyorum ne kadar oy alıyorlar. Belki de benim yanıldığım bir sistem var bu işin içerisinde' dedi.

İYİ Partili küfürbaz vekil Lütfü Türkkan’dan şok iddia: CHP’liler Akşener’den yardım istedi!

Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanlığı adaylığı hakkında konuşan Lütfü Türkkan, o dönem Meral Akşener'in koalisyon masasından kalkması hakkında ilginç bir iddiaya yer verdi.


CHP'lilerin Kılıçdaroğlu'nun adaylığını önlemek için Meral Akşener'den yardım istediğini öne süren Lütfü Türkkan 'Eğer Akşener, Sayın Yavaş ve İmamoğlu'nu bu işin içine koymasaydı, çok ciddi bir farkla kaybederdik.

İYİ Partili küfürbaz vekil Lütfü Türkkan’dan şok iddia: CHP’liler Akşener’den yardım istedi!

'Meral Hanım'a güveniyoruz, Kemal Bey'in adaylığının önüne geçin' diyen CHP milletvekilleri vardı' dedi.

İYİ Parti'nin yerel seçimlere tek başına girmesinin daha doğru olacağını belirten Türkkan, 'Hem partimizin mensuplarıyla hem de seçmen tabanımızla yaptığımız görüşmelerde, İYİ Parti'nin bu seçime kendi adaylarıyla girmesinin iyi olacağı kanaati hakim' ifadelerine yer verdi.

İYİ Partili küfürbaz vekil Lütfü Türkkan’dan şok iddia: CHP’liler Akşener’den yardım istedi!

CHP'nin İstanbul, Ankara ve Antalya'da belediyeleri kaybetme endişesi yaşadığını da söyleyen Lütfü Türkkan, yerel seçim için iddialı çıkışlar yapan Kemal Kılıçdaroğlu'nu böyle eleştirdi:

İYİ Partili küfürbaz vekil Lütfü Türkkan’dan şok iddia: CHP’liler Akşener’den yardım istedi!

'Türkiye'yi kaybettin, belediyeyi kazansan ne olur, kazanmasan ne olur.'


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İYİ Partili küfürbaz vekil Lütfü Türkkan’dan şok iddia: CHP’liler Akşener’den yardım istedi!
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