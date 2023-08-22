İstanbullunun toplu taşıma çilesi bitmiyor: Metrobüs arıza yaptı vatandaşlar mağdur oldu

CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun bakımsızlıktan adeta ölüm kapanına dönüştürdüğü toplu taşıma araçları İstanbulluların çilesi haline geldi. Neredeyse her gün yeni bir araç arızasıyla karşılaşan vatandaşlar son olarak metrobüs mağduriyeti yaşadı. Üsküdar'da bir metrobüsün arızalanması nedeniyle yolcular araçtan indirilirken, metrobüs hattında da trafik yoğunluğu oluştu.

İstanbul Üsküdar'da bir metrobüsün arızalanması nedeniyle metrobüs hattında trafik yoğunluğu oluştu.Alınan bilgiye göre, Söğütlüçeşme istikametine seyreden metrobüs, Altunizade durağında henüz belirlenemeyen nedenle arızalandı.Yolcular araçtan inerken, arıza nedeniyle metrobüs yolunda araç kuyruğu oluştu.Araç arızası nedeniyle bir süre metrobüs trafiği tek şeritten kontrollü sağlandı.İhbar üzerine bölgeye İstanbul Büyükşehir Belediyesi yol yardım aracı sevk edildi.Ekipler, arızayı gidermek için çalışma başlattı.