Demokrat Partili Enginyurt: Barış Pehlivan ve Merdan Yanardağ hapse girdiyse sokağa çıkma zamanımız gelmiştir

CHP listelerinden Meclis'e giren Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı Cemal Enginyurt, Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği bir etkinlikte sokak çağrısında bulundu. Terörist başı Öcalan'a methiyeler düzen Merdan Yanardağ ve MİT mensuplarının kimliklerini ifşa eden Barış Pehlivan'ı savunan Enginyurt, "Bu memlekette Barış Pehlivan ve Merdan Yanardağ hapse girdiyse bu memlekette artık bizim sokağa çıkma zamanımız gelmiştir" ifadelerini kullandı.

Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı Cemal Enginyurt, listelerinden Meclis'e girdiği CHP'nin yönetiminde olan Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği Dalaman Kitap Günleri etkinliğinde konuştu.Ülkücü olduğunu söyleyen Enginyurt, yaptığı konuşmada terör örgütü PKK'nın elebaşı Abdullah Öcalan'a methiyeler düzen sözleri nedeniyle tutuklanan Merdan Yanardağ ile şehit MİT mensuplarının kimliklerini ifşa eden Barış Pehlivan'a sahip çıkarak sokak çağrısı yaptı.Enginyurt, yaptığı konuşmada "Bu memlekette Barış Pehlivan ve Merdan Yanardağ hapse girdiyse bu memlekette artık bizim sokağa çıkma zamanımız gelmiştir.Bizim birleşme zamanımız gelmiştir. Tekrar söylüyorum bu işin partisi falan yok" ifadelerini kullandı.