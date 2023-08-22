  • USD: 27,17 - 27,22
  • EURO: 29,63 - 29,68
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Demokrat Partili Enginyurt: Barış Pehlivan ve Merdan Yanardağ hapse girdiyse sokağa çıkma zamanımız gelmiştir

CHP listelerinden Meclis'e giren Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı Cemal Enginyurt, Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği bir etkinlikte sokak çağrısında bulundu. Terörist başı Öcalan'a methiyeler düzen Merdan Yanardağ ve MİT mensuplarının kimliklerini ifşa eden Barış Pehlivan'ı savunan Enginyurt, "Bu memlekette Barış Pehlivan ve Merdan Yanardağ hapse girdiyse bu memlekette artık bizim sokağa çıkma zamanımız gelmiştir" ifadelerini kullandı.

Demokrat Partili Enginyurt: Barış Pehlivan ve Merdan Yanardağ hapse girdiyse sokağa çıkma zamanımız gelmiştir
Ekleme: 22.08.2023 - 16:20 Güncelleme: 22.08.2023 - 16:21 / Editör: Ozge Selin
Demokrat Partili Enginyurt: Barış Pehlivan ve Merdan Yanardağ hapse girdiyse sokağa çıkma zamanımız gelmiştir
Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı Cemal Enginyurt, listelerinden Meclis'e girdiği CHP'nin yönetiminde olan Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği Dalaman Kitap Günleri etkinliğinde konuştu.

Yanardağ ve Pehlivan'a sahip çıktı
Ülkücü olduğunu söyleyen Enginyurt, yaptığı konuşmada terör örgütü PKK'nın elebaşı Abdullah Öcalan'a methiyeler düzen sözleri nedeniyle tutuklanan Merdan Yanardağ ile şehit MİT mensuplarının kimliklerini ifşa eden Barış Pehlivan'a sahip çıkarak sokak çağrısı yaptı.

'Sokağa çıkma zamanımız gelmiştir'
Enginyurt, yaptığı konuşmada "Bu memlekette Barış Pehlivan ve Merdan Yanardağ hapse girdiyse bu memlekette artık bizim sokağa çıkma zamanımız gelmiştir.

Bizim birleşme zamanımız gelmiştir. Tekrar söylüyorum bu işin partisi falan yok" ifadelerini kullandı.
Başkan Erdoğan: Türkiye eninde sonunda terör belasından kurtulacaktır
Çanakkale Boğazı'nda gemi trafiği geçici olarak güney-kuzey yönlü askıya alındı: En kötü senaryoya göre hazırlık yapılıyor
Demokrat Partili Enginyurt: Barış Pehlivan ve Merdan Yanardağ hapse girdiyse sokağa çıkma zamanımız gelmiştir
CHP destekçisi İsmail Saymaz’dan Kemal Kılıçdaroğlu’na sert sözler: Kazanması mümkün değil!
CHP’li Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin malı götürmüş! 50 bin lira maaşla milyarlık servet
Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar
Keşfin ateşi Kato'da yanacak! II. Abdülhamit'in petrol haritası gerçek çıktı! Cudi ve Gabar'dan 5 kat daha yüksek
Kayseri'de deprem!
Bakan Fidan'dan AB'ye tepki: 'Türkiye'nin üyelik süreci siyasi malzeme olarak kullanılıyor'
Kocatepe Camiindeki skandalda istenen cezalar belli oldu
Bakan Koca'dan 'Çapa Tıp'ta cinsiyet değiştirme ameliyatı' iddialarına yanıt
Mansur Yavaş'tan yeni bir skandal! Öğrencilerin götürülmesi için tatil programına muhtarları götürdüğü ortaya çıktı
Bakan Mehmet Şimşek'ten öğrencilere vergisiz telefon açıklaması: Çalışmalar sürüyor
Türkiye'den BMGK'ya tepki: KKTC’yi tümüyle destekliyoruz
İstanbullunun toplu taşıma çilesi bitmiyor: Metrobüs arıza yaptı vatandaşlar mağdur oldu
ABD basınından çarpıcı sözler: ABD Türkiye ile iyi geçinmek zorunda! Amerika’ya dikkat çeken çağrı
İYİ Partili küfürbaz vekil Lütfü Türkkan’dan şok iddia: CHP’liler Akşener’den yardım istedi!
Hakan Fidan'da Irak'a resmi ziyaret
İstanbul'da bir metro arızası daha! 'Cayır cayır yanıyor'
Gelecek'ten CHP'ye: Tabanınızı mutlu etmek zorunda değiliz
Yozgat'ta otobüs kazasının şoförünün kalp krizi geçirdiği belirlendi

Yozgat'ta otobüs kazasının şoförünün kalp krizi geçirdiği belirlendi

Japon uzmandan Marmara depremi uyarısı: Boşaltılması gereken altı bölgeyi açıkladı

Japon uzmandan Marmara depremi uyarısı: Boşaltılması gereken altı bölgeyi açıkladı

Kredi kartı kullananlar dikkat: Haberiniz olmadan harcama yapılmış olabilir! Buna hemen dikkat edin yoksa…

Kredi kartı kullananlar dikkat: Haberiniz olmadan harcama yapılmış olabilir! Buna hemen dikkat edin yoksa…

Konya'da arabasını kullanması karşılığında kız kardeşine cinsel istismarda bulundu

Konya'da arabasını kullanması karşılığında kız kardeşine cinsel istismarda bulundu

Kimlik verileri İsrail'e akacak

Kimlik verileri İsrail'e akacak

Meteoroloji'den yeni uyarı! Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji'den yeni uyarı! Bugün hava nasıl olacak?