CHP'li Ekrem İmamoğlu İstanbul'u rezalete mahkum etti! Çöp dağları ve koku yükselmeye başladı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) yönetimi İstanbul Çevre Yönetimi Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (İSTAÇ) çalışanlarına 2022 yılı 6 aylık enflasyon farkı olan yüzde 16 ile Ocak 2023'te yüzde 10 zam yaptı.Personelin maaşına 2022-2023 döneminde yansıyan yüzde 26'lık zam sonrası net maaşları 13 bin TL'ye yükseldi. Ancak personele yeni zam verilmemesi İSTAÇ personelini isyan ettirdi.Açlığa mahkum edilen İSTAÇ çalışanları bağlı oldukları HAK- İŞ Konfederasyonu Hizmet İş Sendikası'yla birlikte ek protokolle maaşlarının düzeltilmesini istedi. Ancak İBB yönetimi zam vermemekte ısrarcı oldu.İş yavaşlatma eylemi başlatan İSTAÇ personeli eylemlerine devam ederken arabulucuya sevk edilen zam görüşmelerini beklerken İBB yönetimi, zam vermeyeceğini kesin bir dille ifade etmesi üzerine Hizmet-İş sendikasıyla olan görüşmelerde anlaşma sağlanamadı.İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun sosyal medya fenomenlerine günlük 25 bin TL para verdiği İstanbul'da geçinmek için çabalayan İBB personelinin para alamaması İstanbul'da çöplerin 25 yıl aradan sonra tekrar gün yüzüne çıkmasına neden oldu.Eylem nedeniyle çöp transfer merkezlerinde 4-5 saat beklemek zorunda kalan ilçe belediyelerine ait çöp toplama araçları seferleri yetiştiremedikleri için oluşan Silivri, Maltepe, Beyoğlu ve Ataşehir'deki toplanmayan çöpler dikkat çekti.Öte yandan İSTAÇ'ta çöp aktarma görevinde çalışan 5 bin 500 personel zam alamadıkları için ay sonunda grev yapmaya hazırlanıyor.