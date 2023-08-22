  • USD: 27,17 - 27,22
  • EURO: 29,63 - 29,68
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

CHP'li Ekrem İmamoğlu İstanbul'u rezalete mahkum etti! Çöp dağları ve koku yükselmeye başladı

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu sosyal medya fenomenlerine ve reklama verdiği bütçeyi çalışanlarına vermeyince olan İstanbul'a oldu. İSTAÇ çalışanları zam alamadıkları gerekçesiyle başlattığı iş yavaşlatma grevine devam ederken, İstanbul'un sokakları çöple doldu. Artan sıcaklar nedeniyle de hava çöp kokusuyla kaplandı

CHP'li Ekrem İmamoğlu İstanbul'u rezalete mahkum etti! Çöp dağları ve koku yükselmeye başladı
Ekleme: 22.08.2023 - 09:17 Güncelleme: 22.08.2023 - 09:28 / Editör: Ozge Selin
CHP'li Ekrem İmamoğlu İstanbul'u rezalete mahkum etti! Çöp dağları ve koku yükselmeye başladı
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) yönetimi İstanbul Çevre Yönetimi Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (İSTAÇ) çalışanlarına 2022 yılı 6 aylık enflasyon farkı olan yüzde 16 ile Ocak 2023'te yüzde 10 zam yaptı.

Personelin maaşına 2022-2023 döneminde yansıyan yüzde 26'lık zam sonrası net maaşları 13 bin TL'ye yükseldi. Ancak personele yeni zam verilmemesi İSTAÇ personelini isyan ettirdi.

CHP'li Ekrem İmamoğlu İstanbul'u rezalete mahkum etti! Çöp dağları ve koku yükselmeye başladı

Açlığa mahkum edilen İSTAÇ çalışanları bağlı oldukları HAK- İŞ Konfederasyonu Hizmet İş Sendikası'yla birlikte ek protokolle maaşlarının düzeltilmesini istedi. Ancak İBB yönetimi zam vermemekte ısrarcı oldu.

CHP'li Ekrem İmamoğlu İstanbul'u rezalete mahkum etti! Çöp dağları ve koku yükselmeye başladı

İş yavaşlatma eylemi başlatan İSTAÇ personeli eylemlerine devam ederken arabulucuya sevk edilen zam görüşmelerini beklerken İBB yönetimi, zam vermeyeceğini kesin bir dille ifade etmesi üzerine Hizmet-İş sendikasıyla olan görüşmelerde anlaşma sağlanamadı.

CHP'li Ekrem İmamoğlu İstanbul'u rezalete mahkum etti! Çöp dağları ve koku yükselmeye başladı

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun sosyal medya fenomenlerine günlük 25 bin TL para verdiği İstanbul'da geçinmek için çabalayan İBB personelinin para alamaması İstanbul'da çöplerin 25 yıl aradan sonra tekrar gün yüzüne çıkmasına neden oldu.

Eylem nedeniyle çöp transfer merkezlerinde 4-5 saat beklemek zorunda kalan ilçe belediyelerine ait çöp toplama araçları seferleri yetiştiremedikleri için oluşan Silivri, Maltepe, Beyoğlu ve Ataşehir'deki toplanmayan çöpler dikkat çekti.

CHP'li Ekrem İmamoğlu İstanbul'u rezalete mahkum etti! Çöp dağları ve koku yükselmeye başladı

Öte yandan İSTAÇ'ta çöp aktarma görevinde çalışan 5 bin 500 personel zam alamadıkları için ay sonunda grev yapmaya hazırlanıyor.

CHP’li Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin malı götürmüş! 50 bin lira maaşla milyarlık servet
Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar
Keşfin ateşi Kato'da yanacak! II. Abdülhamit'in petrol haritası gerçek çıktı! Cudi ve Gabar'dan 5 kat daha yüksek
Kayseri'de deprem!
Bakan Fidan'dan AB'ye tepki: 'Türkiye'nin üyelik süreci siyasi malzeme olarak kullanılıyor'
Kocatepe Camiindeki skandalda istenen cezalar belli oldu
Bakan Koca'dan 'Çapa Tıp'ta cinsiyet değiştirme ameliyatı' iddialarına yanıt
Mansur Yavaş'tan yeni bir skandal! Öğrencilerin götürülmesi için tatil programına muhtarları götürdüğü ortaya çıktı
Bakan Mehmet Şimşek'ten öğrencilere vergisiz telefon açıklaması: Çalışmalar sürüyor
Türkiye'den BMGK'ya tepki: KKTC’yi tümüyle destekliyoruz
İstanbullunun toplu taşıma çilesi bitmiyor: Metrobüs arıza yaptı vatandaşlar mağdur oldu
ABD basınından çarpıcı sözler: ABD Türkiye ile iyi geçinmek zorunda! Amerika’ya dikkat çeken çağrı
İYİ Partili küfürbaz vekil Lütfü Türkkan’dan şok iddia: CHP’liler Akşener’den yardım istedi!
Hakan Fidan'da Irak'a resmi ziyaret
İstanbul'da bir metro arızası daha! 'Cayır cayır yanıyor'
Gelecek'ten CHP'ye: Tabanınızı mutlu etmek zorunda değiliz
Memurun zam pazarlığında kritik gün: Gözler hükümetin yapacağı yeni tekliflere çevrildi
CHP'li Ekrem İmamoğlu İstanbul'u rezalete mahkum etti! Çöp dağları ve koku yükselmeye başladı
Kadıköy Belediyesi’nde iş bırakma eylemi
Kabine Toplantısı sona erdi! Başkan Erdoğan'dan kritik açıklamalar
Meteoroloji'den yeni uyarı! Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji'den yeni uyarı! Bugün hava nasıl olacak?

Japon uzmandan Marmara depremi uyarısı: Boşaltılması gereken altı bölgeyi açıkladı

Japon uzmandan Marmara depremi uyarısı: Boşaltılması gereken altı bölgeyi açıkladı

Kredi kartı kullananlar dikkat: Haberiniz olmadan harcama yapılmış olabilir! Buna hemen dikkat edin yoksa…

Kredi kartı kullananlar dikkat: Haberiniz olmadan harcama yapılmış olabilir! Buna hemen dikkat edin yoksa…

Konya'da arabasını kullanması karşılığında kız kardeşine cinsel istismarda bulundu

Konya'da arabasını kullanması karşılığında kız kardeşine cinsel istismarda bulundu

Kimlik verileri İsrail'e akacak

Kimlik verileri İsrail'e akacak

Rizeli öğretmen kıvrak zekasıyla öyle bir şey yaptı ki: 100 haneli köyde kimse anlamamıştır!

Rizeli öğretmen kıvrak zekasıyla öyle bir şey yaptı ki: 100 haneli köyde kimse anlamamıştır!