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Beyaz Gazete
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CHP destekçisi İsmail Saymaz’dan Kemal Kılıçdaroğlu’na sert sözler: Kazanması mümkün değil!

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, genel başkanlığı boyunca tam 13 seçim yenilgisi aldı. Ancak hepsini 'başarı' olarak gösterip algı yaratmaya çalıştı. 14 ve 28 Mayıs seçimleriyle de hem seçmenin hem de parti tabanının sabrı taştı. İstifa çağrısına rağmen görevi bırakmayan Kemal Kılıçdaroğlu, yeniden delege desteğini topladı. CHP destekçisi İsmail Saymaz ise Kemal Kılıçdaroğlu'nu çok sert sözlerle hedef aldı: Yoksa daha objektif nesnel ve demokratik bir zemindeki kurultayda Kemal Kılıçdaroğlu yine lider çıkamazdı. Şu an kurultay Kılıçdaroğlu'nun seçilmesi üzerine düzenleniyor. Kemal Kılıçdaroğlu bir daha seçilirse kim sandığa gidecek!

CHP destekçisi İsmail Saymaz’dan Kemal Kılıçdaroğlu’na sert sözler: Kazanması mümkün değil!
Ekleme: 22.08.2023 - 16:04 Güncelleme: 22.08.2023 - 16:21 / Editör: Ozge Selin
CHP destekçisi İsmail Saymaz’dan Kemal Kılıçdaroğlu’na sert sözler: Kazanması mümkün değil!
Kemal Kılıçdaroğlu, 2010 yılında Cumhuriyet Halk Partisi'nin başına geçti. Genel Başkanlığı boyunca tam 13 seçim kaybetti. Ancak bir kez bile koltuğu bırakmayı düşünmedi.

CHP destekçisi İsmail Saymaz’dan Kemal Kılıçdaroğlu’na sert sözler: Kazanması mümkün değil!

14 ve 28 Mayıs'ın ardından hem partililer hem de seçmen isyan etti. Yenilginin sebebi olarak gösterilen Kemal Kılıçdaroğlu'na istifa sesleri yükseldi.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 'değişim' çıkışıyla birlikte parti içinde Kılıçdaroğlu'na görevi bırakmasına yönelik baskı artsa da sonuç değişmedi.

Ekrem İmamoğlu, yeniden İBB Başkan adayı olmayı kabul etti. Delege seçimlerinde de Kılıçdaroğlu öne geçti.

CHP destekçisi İsmail Saymaz’dan Kemal Kılıçdaroğlu’na sert sözler: Kazanması mümkün değil!

Kemal Kılıçdaroğlu'nun yenilgiye rağmen görevi bırakmamasına CHP'li gazeteciler de tepki gösterdi. Gazeteci İsmail Saymaz, katıldığı bir canlı yayında Kılıçdaroğlu'na çok sert yüklendi.

CHP destekçisi İsmail Saymaz’dan Kemal Kılıçdaroğlu’na sert sözler: Kazanması mümkün değil!

Kemal Kılıçdaroğlu'nun hiçbir seçimi kazanmasını mümkün görmediğini söyleyen İsmail Saymaz, 'Kemal Kılıçdaroğlu, sadece CHP'de seçim kazanabilir. Başka gireceği hiçbir seçimi kazanamaz. Kazanmasını da mümkün görmüyorum. Kendi mahallesinin muhtarlık seçimlerini bile kazanamaz.

Kılıçdaroğlu, ancak CHP'de kurultay kazanabilir o da kurultay koşullarını buna uygun düzenledikleri için. Siz göreve bir dönem daha devam etmek isteyen belediye başkanları eliyle delegeyi belirlerseniz, hemşeri ve inanç grupları ile delegeleri belirlerseniz o delege de size oy verirse 'Sen bana oy ver ben sana' düzeniyle tabii ki kurultayı kazanırsınız. Yoksa daha objektif, nesnel ve demokratik bir zemindeki kurultayda Kemal Kılıçdaroğlu yine lider çıkamazdı. Bir de CHP üyeleri ile genel başkan seçin bakalım aynı sonuç çıkacak mı?' dedi.

CHP destekçisi İsmail Saymaz’dan Kemal Kılıçdaroğlu’na sert sözler: Kazanması mümkün değil!

Kemal Kılıçdaroğlu'nun başkanlığa devam etmesi halinde CHP'li seçmenin sandığa gitmeyeceğini de belirten İsmail Saymaz, 'Kemal Kılıçdaroğlu bir daha seçilirse kim sandığa gidecek? Ben artık CHP'lilerin yüzde 25'lik kitle sayesinde belli belediyeleri kontrol etmekle kendilerini karlı saydıklarını ve bunu amaçladıklarını düşünüyorum.

CHP destekçisi İsmail Saymaz’dan Kemal Kılıçdaroğlu’na sert sözler: Kazanması mümkün değil!

Muhalefette olmanın konforundan vazgeçmiyorlar. Muhalif olmak kötü bir şeydir ancak CHP'de muhalefette yerleşik düzene geçme hali var. Bundan memnunlar. Bu düzen sürsün istiyorlar' diyerek hem Kılıçdaroğlu'na hem de CHP'li vekillere yüklendi.

Kemal Kılıçdaroğlu'nun 13 seçim kaybedeceğini, 14'üncü seçimde başarılı olmasının mümkün olmadığını belirten İsmail Saymaz, 'Zannediyorsunuz ki millet CHP'ye mecbur.

CHP'yi ana muhalefet koltuğundan edecek bir seçenek yok siz o yüzden rahatsınız. Ümit Özdağ ile yaptığı protokol sizi rahatsız etmiyor mu? Sırf Kılıçdaroğlu'nun ömrünü uzatmak için delegenin gözünü boyamak için bir tüzük değişimi tutturdular…' dedi.



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CHP destekçisi İsmail Saymaz’dan Kemal Kılıçdaroğlu’na sert sözler: Kazanması mümkün değil!
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