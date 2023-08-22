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Çanakkale’de orman yangını: Boğaz gemi trafiğine kapatıldı, 6 köy tahliye edildi

Çanakkale'de saat 12.30 sıralarında Kayadere köyü yakınındaki ormanlık alanda yangın çıktı. Orman yangını rüzgârın etkisiyle kısa sürede yayılırken bölgeye yakın yerleşim yerleri de tedbir amaçlı tahliye ediliyor. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 9 köy için tedbir alındığını 6'sının tahliye edildiğini söyledi. Bakan Yumaklı, "8 uçak, 26 helikopterle yangına havadan müdahale ediliyor." dedi. Yangın nedeniyle Çanakkale Boğazı gemi trafiği, çift yönlü askıya alındı. İşte bölgedeki son durum…

Çanakkale’de orman yangını: Boğaz gemi trafiğine kapatıldı, 6 köy tahliye edildi
Ekleme: 22.08.2023 - 20:23 Güncelleme: 22.08.2023 - 21:28 / Editör: Ozge Selin
Çanakkale’de orman yangını: Boğaz gemi trafiğine kapatıldı, 6 köy tahliye edildi
Çanakkale'de Merkeze bağlı Kayadere köyü yakınındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Çıkan yangına çok sayıda ekip sevk edildi.

Ekipler, rüzgarın da etkisiyle büyüyen alevleri kontrol altına almak için havadan ve karadan çalışma başlattı.

Çanakkale’de orman yangını: Boğaz gemi trafiğine kapatıldı, 6 köy tahliye edildi

Bazı hayvanların yangından etkilendiği bölgede, Kayadere köyü ve Damyeri mevkisinden vatandaşların tahliyesi için jandarma ekipleri gözetiminde çalışma yürütüldü. Büyükbaş ve küçükbaş hayvanlar, güvenli alanlara alındı.

Ekipler, rüzgarın da etkisiyle büyüyen alevleri kontrol altına almak için havadan ve karadan çalışmalarını sürdürüyor.

Çanakkale’de orman yangını: Boğaz gemi trafiğine kapatıldı, 6 köy tahliye edildi

6 KÖY TAHLİYE EDİLDİ

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, ' Bu yangın saat Danyeli mevkiide 11.39 itibarıyla başladı. Birkaç evin olduğu bir yerleşim yerinin yanındaki araziden çıktığını tespit ettik. Rüzgarın etkisiyle maalesef yayıldı. Şu anda kuşuçuşu yaklaşık 15.1 kmlik bir hattı, 6 saat gibi kısa bir sürede katetti. Bütün güçlerimizi yerleşim yerlerimizi korumaya odaklamış durumdayız. En kötü senaryoya göre hazırlık yapılıyor. Devlet hastanesi ve üniversite tevakuz halinde ama herhangi bir boşaltma söz konusu değil. 9 köy için tedbir alındı. Bunlardan 6'sı boşaltıldı. Şu ana kadar herhangi bir can kaybı yaşanmadı. 8 uçak, 26 helikopter, 180 iş makinası ve 1100 personelle yangına müdahale ediliyor.' dedi.

Çanakkale’de orman yangını: Boğaz gemi trafiğine kapatıldı, 6 köy tahliye edildi

'CAN KAYBI VEYA YARALANAN YOK'

Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, Kayadere köyünde incelemelerde bulunarak yetkililerden bilgi aldı.

Aktaş, gazetecilere, tedbir amacıyla köyü boşaltma kararı aldıklarını söyledi.

Köyde yaşayanları il merkezindeki Terzioğlu Yurdu'nda misafir edileceklerini belirten Aktaş, 'Vatandaşlarımızın kendi mal ve can güvenliği açısından dikkatli olmaları çok önem arz etmekte.' dedi.

Vali Aktaş, civar köylerde şu anda tehlike görülmediğini ancak rüzgarın etkili olduğunu dile getirdi.

Bu nedenle önlem aldıklarını aktaran Aktaş, 'Çanakkale merkezde Kayadere köyümüze yakın yangın mahallindeki köylerimizdeki vatandaşlarımızın da teyakkuzda ve dikkatli olmaları önem arz etmekte. Can ve mal güvenliği, trafik güvenliği açısından Çan-Çanakkale yolunu geçici olarak trafiğe kapatmış bulunuyoruz. Yolu kullanacak vatandaşlarımızın alternatif güzergahları kullanmaları önem arz etmekte.' diye konuştu.

Söndürme çalışmaları için orman teşkilatının tüm imkanlarını seferber ettiğini, yangının en kısa sürede kontrol altına alınmaya çalışıldığını anlatan Aktaş, yangın nedeniyle şu ana kadar can kaybı veya yaralanan olmadığını sözlerine ekledi.

Çanakkale’de orman yangını: Boğaz gemi trafiğine kapatıldı, 6 köy tahliye edildi

BÖLGE SAKİNLERİNE UYARI

Çanakkale Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, Kayadere köyü civarında devam eden orman yangınına havadan ve karadan müdahalenin sürdüğü belirtildi.

Açılamada, 'Ulupınar ve Belen köyleri tedbir amaçlı boşaltılacak olup vatandaşlarımız Terzioğlu Kız Öğrenci Yurdu'nda misafir edilecektir. Rüzgarın kuvvetli olması sebebiyle yangının büyüme riski olduğundan yangın mahalline yakın civardaki köy ve mahallelerde yaşayan vatandaşlarımızın da teyakkuzda olmaları önemlidir.' ifadesi kullanıldı.

Çanakkale’de orman yangını: Boğaz gemi trafiğine kapatıldı, 6 köy tahliye edildi

5 KÖY DAHA BOŞALTILIYOR

Valilik, Yağcılar, Aşağıokçular, Kalabaklı, Kızılcaören ve Taşlıtarla köyleri de tedbir amaçlı boşaltılacağını açıkladı:

İlimiz merkez Kayadere köyü civarında çıkan orman yangınına 30 hava aracı ile müdahale edilmesine rağmen yangın rüzgarında etkisi ile büyüme eğilimi göstermiştir.

Yağcılar, Aşağıokçular, Kalabaklı, Kızılcaören ve Taşlıtarla köyleri tedbir amaçlı boşaltılacak olup vatandaşlarımız Terzioğlu kız öğrenci yurdunda misafir edilecektir. Rüzgarın kuvvetli olması sebebiyle yangının büyüme riski olduğundan yangın mahalline yakın civardaki köy ve mahallelerde yaşayan vatandaşlarımızın da teyakkuzda olmaları da önemlidir.

Ayrıca, yangın nedeniyle Çanakkale Boğazı kuzey-güney gemi geçişlerine kapatılırken, Çanakkale Hava Radar Mevzi Komutanlığı ile Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Terzioğlu Yerleşkesi de boşaltılıyor.

Dumandan etkilenen yaşlı ve hasta çok sayıda kişinin çevre hastanelerde tedavi altına alındığı öğrenildi.

Çanakkale’de orman yangını: Boğaz gemi trafiğine kapatıldı, 6 köy tahliye edildi

DENİZ ULAŞIMINA YANGIN ENGELİ

Çanakkale Kepez bölgesinde yaşanan orman yangını nedeniyle Çanakkale Boğazı gemi trafiği, çift yönlü askıya alındı.

Çanakkale’de orman yangını: Boğaz gemi trafiğine kapatıldı, 6 köy tahliye edildi

BÖLGEYE ACİL DURUM MÜDAHALE GEMİSİ GÖNDERİLDİ

Yangınla mücadale hız kesmeden devam ederken, saatte 9600 metreküp su basabilen yatayda 150, dikeyde 70 metre su püskürten yangın söndürme sistemli 'Nene Hatun Acil Durum Müdahale Gemisi' Kepez bölgesindeki yangına müdahale için bölgeye hareket etti

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