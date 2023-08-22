Bakan Mehmet Şimşek'ten öğrencilere vergisiz telefon açıklaması: Çalışmalar sürüyor

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, üniversite öğrencilerine bir defaya mahsus olmak üzere verilecek olan vergisiz bilgisayar ve telefon uygulamasına ilişkin, çalışmaların sürdüğünü ancak detayları paylaşamayacağını açıkladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan üniversite öğrencilerini heyecanlandıran bir müjdeyi paylaşmıştı.



Cep telefonu, tablet ve bilgisayarda vergi muafiyeti uygulanacağı açıklanmıştı.



Binlerce öğrencinin gözü ise müjdenin ne zaman uygulanacağına ve ayrıntılarına çevrildi. Vergisiz telefon çalışmaları Bakan Şimşek'e soruldu Konuya ilişkin bir açıklama da Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten geldi.



Dün yapılan Kabine Toplantısı sonrası gazetecilerin sorularını yanıtlayan Bakan Şimşek'e, vergi muafiyeti için bir çalışma olup olmadığı soruldu.



"Çalışmalar sürüyor"



Şimşek de, bir defaya mahsus olmak üzere üniversite öğrencilerine vergisiz bilgisayar ve telefon imkanı sağlanmasına ilişkin çalışmanın sürdüğünü ifade etti.



Ancak detay paylaşamayacağını da ekledi.



"İdari karar gerektirenler, idari kararla yapılır"



Şimşek, konunun TBMM'nin yeni yasama yılına başlamasıyla gündeme gelip gelmeyeceğine ilişkin soruya da, "Yasal düzenleme gerektiren konularda tabii ki Meclis'in açılması gerekir. İdari karar gerektirenler, idari kararla yapılır. Ne zamanlama ne içerik konusunda kesinleşmemiş konularda değerlendirme yapmayacağım." yanıtını verdi.



Bakan Şimşek, çalışmanın tamamlanmadığı konularda değerlendirme yapmasının doğru olmayacağını vurguladı.