  • USD: 27,17 - 27,22
  • EURO: 29,63 - 29,68
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Bakan Mehmet Şimşek'ten öğrencilere vergisiz telefon açıklaması: Çalışmalar sürüyor

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, üniversite öğrencilerine bir defaya mahsus olmak üzere verilecek olan vergisiz bilgisayar ve telefon uygulamasına ilişkin, çalışmaların sürdüğünü ancak detayları paylaşamayacağını açıkladı.

Bakan Mehmet Şimşek'ten öğrencilere vergisiz telefon açıklaması: Çalışmalar sürüyor
Ekleme: 22.08.2023 - 12:35 Güncelleme: 22.08.2023 - 12:36 / Editör: Ozge Selin
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan üniversite öğrencilerini heyecanlandıran bir müjdeyi paylaşmıştı.

Cep telefonu, tablet ve bilgisayarda vergi muafiyeti uygulanacağı açıklanmıştı.

Binlerce öğrencinin gözü ise müjdenin ne zaman uygulanacağına ve ayrıntılarına çevrildi. Vergisiz telefon çalışmaları Bakan Şimşek'e soruldu  Konuya ilişkin bir açıklama da Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten geldi.

Dün yapılan Kabine Toplantısı sonrası gazetecilerin sorularını yanıtlayan Bakan Şimşek'e, vergi muafiyeti için bir çalışma olup olmadığı soruldu.

"Çalışmalar sürüyor"

Şimşek de, bir defaya mahsus olmak üzere üniversite öğrencilerine vergisiz bilgisayar ve telefon imkanı sağlanmasına ilişkin çalışmanın sürdüğünü ifade etti.

Ancak detay paylaşamayacağını da ekledi.

"İdari karar gerektirenler, idari kararla yapılır"

Şimşek, konunun TBMM'nin yeni yasama yılına başlamasıyla gündeme gelip gelmeyeceğine ilişkin soruya da, "Yasal düzenleme gerektiren konularda tabii ki Meclis'in açılması gerekir. İdari karar gerektirenler, idari kararla yapılır. Ne zamanlama ne içerik konusunda kesinleşmemiş konularda değerlendirme yapmayacağım." yanıtını verdi.

Bakan Şimşek, çalışmanın tamamlanmadığı konularda değerlendirme yapmasının doğru olmayacağını vurguladı.
CHP’li Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin malı götürmüş! 50 bin lira maaşla milyarlık servet
Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar
Keşfin ateşi Kato'da yanacak! II. Abdülhamit'in petrol haritası gerçek çıktı! Cudi ve Gabar'dan 5 kat daha yüksek
Kayseri'de deprem!
Bakan Fidan'dan AB'ye tepki: 'Türkiye'nin üyelik süreci siyasi malzeme olarak kullanılıyor'
Kocatepe Camiindeki skandalda istenen cezalar belli oldu
Bakan Koca'dan 'Çapa Tıp'ta cinsiyet değiştirme ameliyatı' iddialarına yanıt
Mansur Yavaş'tan yeni bir skandal! Öğrencilerin götürülmesi için tatil programına muhtarları götürdüğü ortaya çıktı
Bakan Mehmet Şimşek'ten öğrencilere vergisiz telefon açıklaması: Çalışmalar sürüyor
Türkiye'den BMGK'ya tepki: KKTC’yi tümüyle destekliyoruz
İstanbullunun toplu taşıma çilesi bitmiyor: Metrobüs arıza yaptı vatandaşlar mağdur oldu
ABD basınından çarpıcı sözler: ABD Türkiye ile iyi geçinmek zorunda! Amerika’ya dikkat çeken çağrı
İYİ Partili küfürbaz vekil Lütfü Türkkan’dan şok iddia: CHP’liler Akşener’den yardım istedi!
Hakan Fidan'da Irak'a resmi ziyaret
İstanbul'da bir metro arızası daha! 'Cayır cayır yanıyor'
Gelecek'ten CHP'ye: Tabanınızı mutlu etmek zorunda değiliz
Memurun zam pazarlığında kritik gün: Gözler hükümetin yapacağı yeni tekliflere çevrildi
CHP'li Ekrem İmamoğlu İstanbul'u rezalete mahkum etti! Çöp dağları ve koku yükselmeye başladı
Kadıköy Belediyesi’nde iş bırakma eylemi
Kabine Toplantısı sona erdi! Başkan Erdoğan'dan kritik açıklamalar
Meteoroloji'den yeni uyarı! Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji'den yeni uyarı! Bugün hava nasıl olacak?

Japon uzmandan Marmara depremi uyarısı: Boşaltılması gereken altı bölgeyi açıkladı

Japon uzmandan Marmara depremi uyarısı: Boşaltılması gereken altı bölgeyi açıkladı

Kredi kartı kullananlar dikkat: Haberiniz olmadan harcama yapılmış olabilir! Buna hemen dikkat edin yoksa…

Kredi kartı kullananlar dikkat: Haberiniz olmadan harcama yapılmış olabilir! Buna hemen dikkat edin yoksa…

Konya'da arabasını kullanması karşılığında kız kardeşine cinsel istismarda bulundu

Konya'da arabasını kullanması karşılığında kız kardeşine cinsel istismarda bulundu

Kimlik verileri İsrail'e akacak

Kimlik verileri İsrail'e akacak

Rizeli öğretmen kıvrak zekasıyla öyle bir şey yaptı ki: 100 haneli köyde kimse anlamamıştır!

Rizeli öğretmen kıvrak zekasıyla öyle bir şey yaptı ki: 100 haneli köyde kimse anlamamıştır!