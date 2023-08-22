Bakan Fidan'dan AB'ye tepki: 'Türkiye'nin üyelik süreci siyasi malzeme olarak kullanılıyor'

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Bulgaristan'da önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Fidan KKTC ve BM arasında yaşanan gerilime ilişkin 'Biz bu olayda BM'nin tarafsızlığını yitirdiğini düşünüyoruz' ifadelerini kullanırken Türkiye'nin AB üyelik süreci ile ilgili yaşanan sorunlara ilişkin tepkisini dile getirdi.KKTC ve BM Barış Gücü aslerleri arasında yaşanan gerilime ilişkin Bakan Fidan, 'Ada'daki olaylar BM'nin kuruluş ruhuyla bağdaşmamaktadır' dedi. 'Biz bu olayda BM'nin tarafsızlığını yitirdiğini düşünüyoruz' ifadelerini kullandı.Bulgaristan Dışişleri Bakanı Gabriel Türkiye'nin AB üyelil süreci ile ilgili 'Türkiye AB üyelik sürecinde. Bulgaristan da üye olarak Ankara'nın Avrupa yolundaki bu girişimini desteklemektedir' ifadelerini kullandı.Türkiye-AB ilişkilerine ilişkin soruyu yanıtlayan Bakan Fidan, 'Türkiye'nin AB konusunda tahahhüdü güçlü bir şekilde vurgulandı. Bu politikanın uygulanması konusunda tüm devlet kurumlarımıza önemli görevler düşmekte' deyip ekledi:'Burada bizim AB'den beklediğimiz önceki yıllarda katılaşmış durumlarını tekrar gözden geçirmesi. Türkiye'nin AB sürecini 2 yoldan değerlendirmesini istiyoruz. Rasyonel şartlara uyma meselesi üzerinden değerlendirme istiyoruz. AB üyesi ülkelerin bu ciddi bir krizi. Stratejik bir hamle olabilirdi. Ama AB ülkeleri tarafından bu tercih edilmedi. Bu fırsat penceresinin kapanmadan AB tarafından kullanılmasını tavsiye ediyorum.'Avrupalı ülkelere 'Türkiye'nin AB üyeliği siyasi malzeme olarak kullanılıyor' diyerek tepki gösterdi.