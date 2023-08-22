Bakan Ersoy, yeni sezonda Devlet Tiyatroları'nda sahnelenecek temsiller hakkında bilgi aldı

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'u ziyaretinde Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğüne atanan Tamer Karadağlı karşıladı.Karadağlı, Bakan Ersoy'a Ekim ayında perdelerini açacak olan Devlet Tiyatroları'nda sahnelenecek temsiller hakkında bilgi verdi. Ersoy, ayrıca yeni sezonda sanatçılar tarafından giyilecek kostümlerin hazırlık çalışmalarını inceledi.Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğünce sanatçı seçimlerini de izleme fırsatını bulan Ersoy, sanatçılara başarı dileklerini iletti.