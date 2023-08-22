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ABD’den skandal PKK raporu! Teröristlere kalkan olup Türkiye’yi hedef aldılar!

Terör örgütü PKK'nın Suriye'deki uzantısı YPG ile ABD arasındaki kirli iş birliği devam ediyor. Türkiye'nin tüm ikazlarına rağmen YPG'ye desteğini kesmeyen ABD, askeri ve lojistik takviyelerini de sürdürüyor. Son olarak ABD ordusu öncülüğünde DEAŞ'a karşı kurulan Birleşik Görev Gücü Doğal Kararlılık Operasyonu (SOJTFOIR) faaliyetleri hakkında hazırlanan raporda Türkiye için skandal ifadeler kullanıldı.

Ekleme: 22.08.2023 - 16:52 Güncelleme: 22.08.2023 - 17:04 / Editör: Ozge Selin
ABD’den skandal PKK raporu! Teröristlere kalkan olup Türkiye’yi hedef aldılar!
Sık sık teröristlere verdiği eğitimler ile gündeme gelen ABD, DEAŞ bahanesi ile Suriye'de PKK/YPG'li teröristler ile birlikte çalışmaya devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde Haseke ilinin Kamışlı ilçesinde teröristlerle kol kola silahlı tatbikat yapan ABD ordusu yeni bir skandalla gündeme geldi.

ABD’den skandal PKK raporu! Teröristlere kalkan olup Türkiye’yi hedef aldılar!

SKANDAL BENZETME

Geçtiğimiz yıllarda ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM) öncülüğünde DEAŞ ile mücadele için kurulan kurulan Birleşik Görev Gücü Doğal Kararlılık Operasyonu (SOJTFOIR) faaliyetleri ile ilgili hazırlanan olağan 3 aylık raporda skandal ifadeler kullanıldı.

ABD Savunma Bakanlığı Genel Müfettiş Ofisi tarafından hazırlanan ve Kongre'ye sunulan 1 Nisan-30 Haziran tarihli Baş Müfettiş Genel Raporu'nda terör örgütü PKK faaliyetleri için 'direniş' benzetmesi yapıldı.

ABD’den skandal PKK raporu! Teröristlere kalkan olup Türkiye’yi hedef aldılar!


TÜRKİYE HAKKINDA KÜSTAH SÖZLER

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye'de yuvalanan terör unsurlarına karşı yürüttüğü operasyonlar için 'saldırı' ifadelerinin kullanıldığı raporda 'Türkiye DEAŞ'a karşı ABD ile işbirliği içinde olan kuvvetlerin PKK ile ortak hareket ettiğini iddia ediyor' ifadeleri kullanıldı.

ABD’den skandal PKK raporu! Teröristlere kalkan olup Türkiye’yi hedef aldılar!

TERÖRİSTE KALKAN OLDULAR

Türkiye'nin terör örgütü elebaşlarına yönelik düzenlediği operasyonlarına ara vermediğini söyleyerek eleştirel bir yaklaşımın yürütüldüğü raporda bir başka skandala daha imza atıldı. Terör örgütü YPG/PKK elebaşlarından Mazlum Kobani kod adlı Ferhat Abdi Şahin'in, söz konusu operasyonlardan birinde 'az kalsın' öldürülebileceğinin yer aldığı raporda adeta terörist güzellemesi yapıldı. Terör örgütü elebaşı Ferhat Abdi Şahin'in, TSK'nın operasyonlarının terör örgütünün gücünü artırması ve bunun endişe yaratması sonucu gerçekleştirdiği iddialarına da yer veren rapor PKK sözcülüğü yapıldı.

ABD’den skandal PKK raporu! Teröristlere kalkan olup Türkiye’yi hedef aldılar!

TERÖR FAALİYETLERİNE 'DİRENİŞ' KILIFI

Skandal raporun en can alıcı noktası ise terör örgütü PKK hakkında kullanılan ifadeler oldu. Terör örgütünün faaliyetlerine kılıf uyduran raporda küstah cümleler kullandı. PKK'dan terör örgütü olarak bahsetmek yerine 'Uzun yıllardır Türkiye'ye karşı giderek artan bir direniş yürüten PKK' ifadelerinin yer aldığı rapor, kirli işbirliğinin boyutlarını gözler önüne serdi.
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