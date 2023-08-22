ABD basınından çarpıcı sözler: ABD Türkiye ile iyi geçinmek zorunda! Amerika’ya dikkat çeken çağrı

Türkiye'nin son dönemlerde dış politikada attığı adımlar dünyanın gündeminden düşmüyor. Son olarak ABD'li The Hill'de dikkat çeken bir yazı kaleme alındı. Türkiye'nin Ortadoğu'da gerçek bir anahtar olduğu ifade edilirken 'ABD, bölgedeki askeri ve siyasi gücünü sürdürmek istiyorsa Türkiye ile iyi geçinmek zorunda' ifadeleri kullanıldı.ABD basınından çarpıcı sözler: ABD Türkiye ile iyi geçinmek zorunda! Amerika'ya dikkat çeken çağrıSteard Latwin imzalı haberde, Türkiye'nin Avrupa ve ABD ile yakın bağlarını korurken Ortadoğu'da büyük bir güç haline geldiğine dikkat çekildi.Türkiye'nin yeni stratejisinin dikkat çektiği yazılan haberde, Amerika'nın siyasi ve askeri gücünü sürdürmek için Türkiye'ye ihtiyacı olduğu belirtildi.Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın tavizsiz yürüttüğü dış politikası nedeniyle Batılı ülkeler ile zaman zaman ilişkilerde çalkantılı süreçler yaşansa da krizi çözdüğü vurgulandı.Türkiye'nin Rusya Ukrayna savaşındaki arabulucu rolü, Suriye'de terör örgütü DEAŞ'a karşı mücadeledeki başarısının dikkatleri çektiği vurgulanırken terör örgütü YPG/PKK'ya verilen ABD desteği de itiraf edildi.Türkiye'nin hem bölgesel bir güç olduğu hem de küresel bir aktör olduğu vurgulanan haberde 'Şimdi Türkiye ile güçlü bir ilişki geliştirme sırası Amerika'da' ifadeleri kullanıldı.Türkiye ile ilişkileri güçlendirmek için ilk olarak F-16'lar konusunda Kongre'nin elini taşın altına koyması gerektiği yazıldı.Ayrıca ABD'nin PKK/YPG'nin Suriye sınırını geçmesine engel olabileceği ifade edildi. Haberde, ' İsveç'i NATO'ya katmak için yapılan başarılı hamle, ileriye doğru büyük bir adımdı ve Biden, kısa bir süre sonra 2021'den beri müzakere masasında olan F-16'ların satışını zorlama sözü verdi' ifadeleri yer aldı.'Türkiye, bölgesel güvenlik için ABD ile ortaklık kurmak ve İsrail'de bir barış sürecini müzakere etmek için iyi bir konumda' ifadelerinin kullanıldığı yazıda, Türkiye ile ilişkilerin geliştirilmesinin ABD'nin bölgesel çıkarları için son derece önemli olduğuna dikkat çekildi.