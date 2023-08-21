Yunanistan’ı panikleten kare: Skandal ifadelerle Devlet Bahçeli'yi hedef aldılar...

KKTC ve BM Barış Gücü askerleri arasında Pile-Yiğitler Yolu Projesi nedeniyle gerilim yaşandı. BM Barış gücü askerlerinin KKTC tarafından başlatılan Pile-Yiğitler Yolu Projesi'ni durdurma girişimi nedeniyle yaşanan gerilimi Yunan basını ise tırmandırmaya çalıştı. Skandal ifadeler kullanılan haberlerin ardından bu kez de MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli hedef alındı.Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 'Birleşmiş Milletler, Rumların karanlık emellerine hizmetten, Kıbrıs'ın barış ve huzurunu bozucu teşebbüslerden derhal vazgeçmelidir. Aksi halde sözde Barış Gücü'nün varlığı gayri meşru sayılacak, nitekim hiçbir saygınlığı ve bağlayıcılığı da kalmayacaktır' dedi.'BMBG askerlerince, KKTC'nin egemenlik alanındaki topraklarda inşa edilen Pile-Yiğitler yolunu engellemek amacıyla dün gerçekleştirilen fiziki müdahaleyi kabul edilmez buluyor ve şiddetle kınıyoruz. KKTC Dışişleri Bakanlığı'nın konu hakkındaki açıklamasını ve KKTC makamlarının haklı tepkisini tümüyle destekliyoruz. Pile köyündeki KKTC vatandaşlarının kendi vatan topraklarına doğrudan ulaşımını kolaylaştırmayı amaçlayan insani bir proje olan Pile-Yiğitler yoluna ilişkin BM tarafından sergilenen tutum ve ardından BM tarafından yapılan açıklamalar Barış Gücü'nün Ada'da ortaya koymakla mükellef olduğu tarafsız tutumla bağdaşmamaktadır' dedi.BMBG'nin, hem suhuletle başlayan yol yapım projesiyle ilgili gerginliğin tırmanmasında büyük rol oynadığı hem de sahada yaşanan hadiselerde kendini mağdur gibi takdim ettiği ifade edilerek, şunlar kaydedildi:'BMBG askerlerince, KKTC'nin egemenlik alanındaki topraklarda inşa edilen Pile-Yiğitler yolunu engellemek amacıyla dün gerçekleştirilen fiziki müdahaleyi kabul edilmez buluyor ve şiddetle kınıyoruz. KKTC Dışişleri Bakanlığı'nın konu hakkındaki açıklamasını ve KKTC makamlarının haklı tepkisini tümüyle destekliyoruz. Pile köyündeki KKTC vatandaşlarının kendi vatan topraklarına doğrudan ulaşımını kolaylaştırmayı amaçlayan insani bir proje olan Pile-Yiğitler yoluna ilişkin BM tarafından sergilenen tutum ve ardından BM tarafından yapılan açıklamalar Barış Gücü'nün Ada'da ortaya koymakla mükellef olduğu tarafsız tutumla bağdaşmamaktadır' dedi.Bu gelişmeleri skandal ifadeler ile okuyucularına sunan Yunan basını bugün ise; MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi hedef aldı.Bahçeli'nin makam odasında körüklü çizmeli görüntülerinin yer aldığı bir paylaşımını öne çıkaran Ethnos 'Bahçeli'den kışkırtıcı açıklama: Kıbrıs Türk'tür! Kemal Atatürk'e ait askeri botlarla video yükledi' başlığı ile okurlarının karşısına çıktı.Bahçeli'ye yönelik skandal sözlerini sıralayan gazete, 'Kıbrıs'ın Pile kentinde yaşanan olaylar vesilesiyle YouTube'a bir takım elbisenin üzerine asker botları giyip içeri girerken göründüğü bir video yükleyen Erdoğan'ın hükümet ortağı Devlet Bahçeli'ye ait. İfadelerini kullandı.'CNN Yunanistan'ın başlığı ise 'Yeni meydan okuma: Askeri bot giyen Bahçeli 'Kıbrıs Türk'tür' diyor' oldu. Yaşananlardan KKTC tarafını suçlamayı sürdüren haberde, 'Türk provokasyonları devam ediyor' ifadeleri kullanıldı.Provokatif habere imza atan bir başka Yunan gazete Proto Thema ise şunları yazdı;'Kemal Atatürk ve İtalyan büyükelçisinin başrolde olduğu bir tarihi olay, Erdoğan'ın ortağı tarafından Yeşil Hat'ta olanları kışkırtmak için hatırlatıldı.'