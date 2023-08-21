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Beyaz Gazete
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Yunanistan’ı panikleten kare: Skandal ifadelerle Devlet Bahçeli'yi hedef aldılar...

BM Barış Gücü askerleri, Pile-Yiğitler Yolu Projesi'ni engelleme girişimi bölgede tansiyonu bir anda yükseltti. BM Barış Gücü askerleri, araçlarını KKTC topraklarına park ederken, güvenlik güçleri ise BM'ye ait araçları dozerlerle bölgeden kaldırdı. Bu olayın ardından Yunan basını provokatif haberlerine hız verdi. Son olarak MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye yönelik skandal ifadeler kullandılar...

Ekleme: 21.08.2023 - 12:50 Güncelleme: 21.08.2023 - 13:09 / Editör: Ozge Selin
Yunanistan’ı panikleten kare: Skandal ifadelerle Devlet Bahçeli'yi hedef aldılar...
KKTC ve BM Barış Gücü askerleri arasında Pile-Yiğitler Yolu Projesi nedeniyle gerilim yaşandı. BM Barış gücü askerlerinin KKTC tarafından başlatılan Pile-Yiğitler Yolu Projesi'ni durdurma girişimi nedeniyle yaşanan gerilimi Yunan basını ise tırmandırmaya çalıştı. Skandal ifadeler kullanılan haberlerin ardından bu kez de MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli hedef alındı.

Yunanistan’ı panikleten kare: Skandal ifadelerle Devlet Bahçeli'yi hedef aldılar...

TÜRKİYE'DEN PEŞ PEŞE BM'YE TEPKİ YAĞDI

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 'Birleşmiş Milletler, Rumların karanlık emellerine hizmetten, Kıbrıs'ın barış ve huzurunu bozucu teşebbüslerden derhal vazgeçmelidir. Aksi halde sözde Barış Gücü'nün varlığı gayri meşru sayılacak, nitekim hiçbir saygınlığı ve bağlayıcılığı da kalmayacaktır' dedi.

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI'NDAN KINAMA

'BMBG askerlerince, KKTC'nin egemenlik alanındaki topraklarda inşa edilen Pile-Yiğitler yolunu engellemek amacıyla dün gerçekleştirilen fiziki müdahaleyi kabul edilmez buluyor ve şiddetle kınıyoruz. KKTC Dışişleri Bakanlığı'nın konu hakkındaki açıklamasını ve KKTC makamlarının haklı tepkisini tümüyle destekliyoruz. Pile köyündeki KKTC vatandaşlarının kendi vatan topraklarına doğrudan ulaşımını kolaylaştırmayı amaçlayan insani bir proje olan Pile-Yiğitler yoluna ilişkin BM tarafından sergilenen tutum ve ardından BM tarafından yapılan açıklamalar Barış Gücü'nün Ada'da ortaya koymakla mükellef olduğu tarafsız tutumla bağdaşmamaktadır' dedi.

'İNSANİ İHTİYAÇLARIN ENGELLENMESİ İZAH EDİLECEK BİR TUTUM DEĞİL'

BMBG'nin, hem suhuletle başlayan yol yapım projesiyle ilgili gerginliğin tırmanmasında büyük rol oynadığı hem de sahada yaşanan hadiselerde kendini mağdur gibi takdim ettiği ifade edilerek, şunlar kaydedildi:

'BMBG askerlerince, KKTC'nin egemenlik alanındaki topraklarda inşa edilen Pile-Yiğitler yolunu engellemek amacıyla dün gerçekleştirilen fiziki müdahaleyi kabul edilmez buluyor ve şiddetle kınıyoruz. KKTC Dışişleri Bakanlığı'nın konu hakkındaki açıklamasını ve KKTC makamlarının haklı tepkisini tümüyle destekliyoruz. Pile köyündeki KKTC vatandaşlarının kendi vatan topraklarına doğrudan ulaşımını kolaylaştırmayı amaçlayan insani bir proje olan Pile-Yiğitler yoluna ilişkin BM tarafından sergilenen tutum ve ardından BM tarafından yapılan açıklamalar Barış Gücü'nün Ada'da ortaya koymakla mükellef olduğu tarafsız tutumla bağdaşmamaktadır' dedi.

Yunanistan’ı panikleten kare: Skandal ifadelerle Devlet Bahçeli'yi hedef aldılar...

BAHÇELİ'Yİ HEDEF ALDILAR

Bu gelişmeleri skandal ifadeler ile okuyucularına sunan Yunan basını bugün ise; MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi hedef aldı.

Bahçeli'nin makam odasında körüklü çizmeli görüntülerinin yer aldığı bir paylaşımını öne çıkaran Ethnos 'Bahçeli'den kışkırtıcı açıklama: Kıbrıs Türk'tür! Kemal Atatürk'e ait askeri botlarla video yükledi' başlığı ile okurlarının karşısına çıktı.

Yunanistan’ı panikleten kare: Skandal ifadelerle Devlet Bahçeli'yi hedef aldılar...

Bahçeli'ye yönelik skandal sözlerini sıralayan gazete, 'Kıbrıs'ın Pile kentinde yaşanan olaylar vesilesiyle YouTube'a bir takım elbisenin üzerine asker botları giyip içeri girerken göründüğü bir video yükleyen Erdoğan'ın hükümet ortağı Devlet Bahçeli'ye ait. İfadelerini kullandı.

'CNN Yunanistan'ın başlığı ise 'Yeni meydan okuma: Askeri bot giyen Bahçeli 'Kıbrıs Türk'tür' diyor' oldu. Yaşananlardan KKTC tarafını suçlamayı sürdüren haberde, 'Türk provokasyonları devam ediyor' ifadeleri kullanıldı.

Yunanistan’ı panikleten kare: Skandal ifadelerle Devlet Bahçeli'yi hedef aldılar...

Provokatif habere imza atan bir başka Yunan gazete Proto Thema ise şunları yazdı;

'Kemal Atatürk ve İtalyan büyükelçisinin başrolde olduğu bir tarihi olay, Erdoğan'ın ortağı tarafından Yeşil Hat'ta olanları kışkırtmak için hatırlatıldı.'
Yunanistan’ı panikleten kare: Skandal ifadelerle Devlet Bahçeli'yi hedef aldılar...
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