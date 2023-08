Yozgat'ta yolcu otobüsü şarampole uçtu! 12 ölü, 19 yaralı

Yozgat'ta korkunç kaza! Yolcu otobüsü şarampole uçtu. Son gelen bilgilere göre can kaybı sayısı arttı. 12 vatandaşımız hayatını kaybetti 19 vatandaşımız ise yaralı. Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan, "İlk tespitlere göre, otobüs geliş istikametindeki şeridi, oradaki banketi de atlayarak ters istikamete geçiyor ve oradan yaklaşık 30 metre derinliğindeki şarampole yuvarlanıyor." açıklamasında bulundu. Otobüsün Sivas'tan hareket ettiği ve İstanbul istikametinde ilerlerken kaza yaptığı öğrenildi.

Yozgat'ın Sorgun ilçesinde yolcu otobüsünün şarampole düşmesi sonucu 12 kişi hayatını kaybetti, 19 kişi yaralandı.Sivas'tan İstanbul'a seyreden A.T. yönetimindeki yolcu otobüsü, Sivas-Yozgat kara yolunun Mükremin Kavşağı yakınında kontrolden çıkıp karşı şeride geçerek şarampole düştü.İhbar üzerine olay yerine, sağlık, polis, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Kazada ilk belirlemelerde otobüste bulunan 11 kişi olay yerinde yaşamını yitirdi, 20 kişi yaralandı. Yozgat ve Sorgun ilçesindeki hastanelere kaldırılan yaralılardan ikisinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Ne yazık ki ağır yaralı bir kazazede daha hayatını kaybetti ve can kaybı sayısı 12'ye yükseldi.Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan, kaza yerinde yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:'Maalesef elim bir kazayla karşı karşıyayız. İlk verilen bilgilere göre, Sivas'tan İstanbul'a gitmekte olan bir firmaya ait otobüsümüz geldiği istikametten yolun karşı şeridine geçerek şarampole yuvarlanmış. Maalesef hayatını kaybeden, yaralanan arkadaşlarımız var. Arkadaşlarımız olayın ilk anından itibaren burada bizimle beraber. Emniyetimiz, jandarmamız, AFAD'ımız, Kaymakamımız tüm birimlerimizle burada. Hayatını kaybeden ve ölen vatandaşlarımızı olay yerinden çıkarmış durumdayız. Yaralılarımızı, Yozgat ve Sorgun'daki hastanelerimize sevk etmiş vaziyetteyiz. Yine dikkatsizlikten kaynaklanan kaza olduğunu düşünüyoruz. Peşi sıra yapılan incelemelerde durum netleşecektir.'Açıklamasının ardından Sorgun Devlet Hastanesine geçen Vali Özkan, yaralıları ziyaret ederek, acil şifalar diledi.Özkan, hastane çıkışında gazetecilere yaptığı açıklamada, saat 23.58 sularında aldıkları ihbarla elim bir kazayla karşı karşıyla kaldıklarını söyledi. Kazada yaşamını yitirenlere Allah'tan rahmet, yaralananlara acil şifa dileyen Özkan, 'Her zaman lütfen kurallara uyalım, canımız, canlarımız yanmasın şeklinde uyarılarımız oldu, olmaya da devam ediyor. Geç varalım, geç kalalım ama canlarımız yanmasın, bizi bekleyenlerin yüreği yanmasın. İnşallah bütün uzman hekimlerimiz, arkadaşlarımız, sağlık teşkilatımız hepsi topyekun onların başında, yanı başında. İnşallah onları sağ salim iyileştiririz, tedavilerini yapar yakınlarına kavuştururuz.' dedi.Basın mensubunun kazanın neden kaynaklandığını sorması üzerine Özkan, şöyle konuştu:'İlk tespitlere göre, otobüs geliş istikametindeki şeridi, oradaki banketi de atlayarak ters istikamete geçiyor ve oradan yaklaşık 30 metre derinliğindeki şarampole yuvarlanıyor. Ana sebep, dikkatsizlik, tedbirsizlik diyoruz. Net olmamakla birlikte muhtemelen bir dalgınlık hali de olmuş olabilir. Bunlar ilerleyen saatlerde yapılan çalışmalarla neticelenecek ve netleşecek.'Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Yozgat'ta yaşanan otobüs kazasının ardından taziye mesajı yayımladı ve adli soruşturmanın başladığını açıkladı.Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Yozgat'ta yaşanan ve 12 kişinin hayatını kaybettiği otobüs kazasının ardından sosyal medya hesabından taziye mesajı yayımladı ve adli soruşturmanın başladığını açıkladı. Bakan Tunç yaptığı paylaşımda, 'Yozgat'ın Sorgun ilçesinde Sivas'tan İstanbul'a gitmekte olan yolcu otobüsünün kontrolden çıkarak şarampole yuvarlanması neticesinde meydana gelen kazada hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum. Kazada yaralanan vatandaşlarımıza acil şifalar diliyorum. Kaza ile ilgili olarak gerekli adli soruşturma başlatılmıştır' ifadelerini kullandı.