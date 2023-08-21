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Yangından kurtulmak için 3. kattan atlayan kişi hayatını kaybetti

Kadıköy'de, binada çıkan yangından kurtulmak için 3. kattan atlayan kadın hayatını kaybetti.

Ekleme: 21.08.2023 - 09:13 Güncelleme: 21.08.2023 - 09:16 / Editör: Ozge Selin
Yangından kurtulmak için 3. kattan atlayan kişi hayatını kaybettiAlınan bilgiye göre, Acıbadem Mahallesi'nde 3 katlı binanın en üst katındaki dairede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangının çıktığı dairede bulunan Hatice ve Cemil A, alevlerden kurtulmak için bulundukları daireden binanın bahçesindeki boş alana atladı. Binanın zeminine düşen Hatice A. hayatını kaybederken, bahçedeki çardağın üzerine düştüğü öğrenilen Cemil A. yaralandı.

Cemil A. ile yangının çıktığı daireden kendi imkanlarıyla çıkmayı başaran ve dumandan etkilenen Şeyma A, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Yangından kurtulmak için 3. kattan atlayan kişi hayatını kaybetti

Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, Hatice A'nın cenazesi yakındaki özel bir hastanenin morguna kaldırıldı.

Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürüldü.

Yangını gören mahalle sakini Ahmet Şahin, 'Yanarken buradaydık. En üst, çatı katı yanıyordu. Kadının arkaya çimlerin üstüne kendini attığını gördük. Demirlere asılı vaziyetteydi. Yangının neden çıktığını bilmiyoruz.' diye konuştu.
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