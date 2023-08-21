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Whatsapp tasarım değişikliğine gidiyor! Artık ayarlar...

WhatsApp, yeni tasarım değişikliği ile Ayarlar sekmesinde büyük bir değişim getiriyor. Bu güncelleme, kullanıcı deneyimini zenginleştiriyor.

Ekleme: 21.08.2023 - 09:56 Güncelleme: 21.08.2023 - 09:59 / Editör: Ozge Selin
Whatsapp tasarım değişikliğine gidiyor! Artık ayarlar...
Dünyanın önde gelen mesajlaşma uygulamalarından biri olan WhatsApp, iOS sürümünde yepyeni bir tasarım değişikliği ile geliyor. Şu an test aşamasında olan bu özellikle kullanıcılar Ayarlar sekmesinde büyük bir değişim görecekler. Yeni arayüz kullanıcı deneyimini daha da zenginleştirerek kullanıcıların beğenisine sunulacak.

Whatsapp tasarım değişikliğine gidiyor! Artık ayarlar...

SİZ ADLI YENİ BİR SEKME GELİYOR
WhatsApp'ın beta sürümü olan 23.11.0.75 güncellemesi ile başlayan tasarım değişikliği, 23.17.1.70 sürümü ile bir adım daha ileri taşındı. Özellikle Ayarlar sekmesinin tamamen yeniden tasarlanması ve 'Siz' adlı yeni bir sekme ile değiştirilmesi dikkat çekiyor. Bu yeni sekme, profil fotoğrafınızı içeriyor ve çoklu hesap kullanımını kolaylaştıracak şekilde tasarlanmış.

Yenilenen arayüzde gizlilik ayarlarına, kişi listesine ve profilinize hızlı erişim sağlayan üç yeni giriş noktası bulunuyor. Ayrıca profil fotoğrafınızın üstüne eklenen kısayol sayesinde kişisel QR kodunuzu görüntüleyebilir ve paylaşabilirsiniz.
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Whatsapp tasarım değişikliğine gidiyor! Artık ayarlar...

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