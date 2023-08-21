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Şırnak'taki terör operasyonlarında 4 gözaltı

Şırnak'ta terör örgütlerine yönelik eş zamanlı baskınlarda gözaltına alınan 4 şüpheli gözaltına alındı.

Ekleme: 21.08.2023 - 14:33 Güncelleme: 21.08.2023 - 14:33 / Editör: Ozge Selin
Şırnak'taki terör operasyonlarında 4 gözaltı
Şırnak'ta terör örgütlerine yönelik eş zamanlı baskınlarda gözaltına alınan 4 şüpheli gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, terör örgütleri PKK/KCK ve DEAŞ'a yönelik operasyon düzenledi.

Son 1 haftada 4 şüpheli, gözaltına alındı. Şüphelilerden, 2'si adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. Diğer şüphelilerin emniyetteki işlemleri ise sürüyor.
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