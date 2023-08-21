Şırnak'taki terör operasyonlarında 4 gözaltı

Şırnak'ta terör örgütlerine yönelik eş zamanlı baskınlarda gözaltına alınan 4 şüpheli gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, terör örgütleri PKK/KCK ve DEAŞ'a yönelik operasyon düzenledi.Son 1 haftada 4 şüpheli, gözaltına alındı. Şüphelilerden, 2'si adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. Diğer şüphelilerin emniyetteki işlemleri ise sürüyor.