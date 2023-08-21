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Beyaz Gazete
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Şırnak’ta ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü

Şırnak’ta çıkan orman yangını, ekiplerin müdahalesi sonucu kontrol altına alındı.

Ekleme: 21.08.2023 - 21:12 Güncelleme: 21.08.2023 - 21:12 / Editör: Ozge Selin
Merkeze bağlı Cudi Dağı bölgesinde ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekipler, vatandaşların da desteğiyle 5 saatlik çalışma sonucu yangını kontrol altına aldı.

Yangından zarar gören yaklaşık 10 dönüm alanda soğutma çalışması yapıldı.
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