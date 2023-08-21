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Macaristan'dan Türkiye mesajı: İş birliğini güçlendireceğiz

Macar Dışişleri Bakanı Szijjarto, Ankara ile stratejik ortaklık konusunda harekete geçeceklerini söyledi. Türkiye'nin enerji alanındaki rolüne övgüde bulunulurken, ABD merkezli medya kuruluşu dikkat çeken bir habere imza attı.

Macaristan'dan Türkiye mesajı: İş birliğini güçlendireceğiz
Ekleme: 21.08.2023 - 10:17 Güncelleme: 21.08.2023 - 10:25 / Editör: Ozge Selin
Macaristan'dan Türkiye mesajı: İş birliğini güçlendireceğiz
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Macaristan temaslarının yankıları sürüyor.

Erdoğan, Budapeşte ziyareti sırasında Macaristan Başbakanı Viktor Orban ile ikili, bölgesel ve küresel meseleleri ele aldı.

Macaristan Dışişleri Bakanı Peter Szijjarto, Türkiye Cumhurbaşkanı'nın ziyaretine ilişkin değerlendirmede bulundu. Szijjarto, Erdoğan'ın ziyaretinde iki ülke ilişkilerinin daha da güçlendirilmesi konusunda mutabık kaldıklarını söyledi.

Stratejik ortaklık kurulacak

Erdoğan'ın 18 Aralık'taki yüksek düzeyli Stratejik Konsey toplantısı kapsamında Macaristan'ı yeniden ziyaret etmesinin beklendiğini belirten Szijjarto, bu etkinlik kapsamında öncelikli stratejik ortaklığın kurulmasına yönelik bir anlaşmanın imzalanacağını kaydetti.

Szijjarto, iki ülkenin çok iyi seviyedeki ikili ilişkiler ve iş birliğini daha da geliştirme konusunda mutabık olduklarını vurguladı.

Türkiye'nin enerjideki rolüne övgü

Macaristan'ın TürkAkım boru hattı üzerinden doğalgaz almakla da ilgilendiğini belirten Szijjarto, Türkiye'nin enerji alanındaki önemli transit rolüne işaret etti.

İki ülke arasındaki görüşmeleri yakından izleyen ABD merkezli Bloomberg, Türkiye ve Macaristan'ın, NATO'ya katılmak isteyen İsveç'in durumunu sonbaharda ele alacağını yazdı.

Bloomberg: İsveç'in NATO üyeliğini onaylamayan iki ülke

Macar Dışişleri Bakanı Szijjarto'nun açıklamalarına yer verilerek, Budapeşte ve Ankara'daki meclislerin tatilde olduğu, bu yüzden Stockholm'ün üyeliğine onayın ne zaman gerçekleşebileceği meselesinin sonbaharda ele alınacağı aktarıldı.

Haberde, 'Türkiye ve Macaristan, İsveç'in NATO'ya katılma hedefini onaylamayan iki NATO ülkesi. Macaristan, onay sürecinde Türkiye'nin izinden gittiğini söyledi ama nedenini açıklamıyor.' denildi.

Türkiye'den 275 milyon metreküp gaz alacaklar

Orban ve Erdoğan'ın, Macaristan'ın önümüzdeki yıl Türkiye'den 275 milyon metreküp doğalgaz satın alması konusunda da el sıkıştığına dikkat çekilerek şunlar paylaşıldı:

Türkiye ve Balkanlar'dan geçen doğalgaz boru hattı, Macaristan'ın doğudan gaz ithalatı için kilit kapı haline geldi.
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Macaristan'dan Türkiye mesajı: İş birliğini güçlendireceğiz
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