Macaristan'dan Türkiye mesajı: İş birliğini güçlendireceğiz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Macaristan temaslarının yankıları sürüyor.Erdoğan, Budapeşte ziyareti sırasında Macaristan Başbakanı Viktor Orban ile ikili, bölgesel ve küresel meseleleri ele aldı.Macaristan Dışişleri Bakanı Peter Szijjarto, Türkiye Cumhurbaşkanı'nın ziyaretine ilişkin değerlendirmede bulundu. Szijjarto, Erdoğan'ın ziyaretinde iki ülke ilişkilerinin daha da güçlendirilmesi konusunda mutabık kaldıklarını söyledi.Erdoğan'ın 18 Aralık'taki yüksek düzeyli Stratejik Konsey toplantısı kapsamında Macaristan'ı yeniden ziyaret etmesinin beklendiğini belirten Szijjarto, bu etkinlik kapsamında öncelikli stratejik ortaklığın kurulmasına yönelik bir anlaşmanın imzalanacağını kaydetti.Szijjarto, iki ülkenin çok iyi seviyedeki ikili ilişkiler ve iş birliğini daha da geliştirme konusunda mutabık olduklarını vurguladı.Macaristan'ın TürkAkım boru hattı üzerinden doğalgaz almakla da ilgilendiğini belirten Szijjarto, Türkiye'nin enerji alanındaki önemli transit rolüne işaret etti.İki ülke arasındaki görüşmeleri yakından izleyen ABD merkezli Bloomberg, Türkiye ve Macaristan'ın, NATO'ya katılmak isteyen İsveç'in durumunu sonbaharda ele alacağını yazdı.Macar Dışişleri Bakanı Szijjarto'nun açıklamalarına yer verilerek, Budapeşte ve Ankara'daki meclislerin tatilde olduğu, bu yüzden Stockholm'ün üyeliğine onayın ne zaman gerçekleşebileceği meselesinin sonbaharda ele alınacağı aktarıldı.Haberde, 'Türkiye ve Macaristan, İsveç'in NATO'ya katılma hedefini onaylamayan iki NATO ülkesi. Macaristan, onay sürecinde Türkiye'nin izinden gittiğini söyledi ama nedenini açıklamıyor.' denildi.Orban ve Erdoğan'ın, Macaristan'ın önümüzdeki yıl Türkiye'den 275 milyon metreküp doğalgaz satın alması konusunda da el sıkıştığına dikkat çekilerek şunlar paylaşıldı:Türkiye ve Balkanlar'dan geçen doğalgaz boru hattı, Macaristan'ın doğudan gaz ithalatı için kilit kapı haline geldi.