Kur'an-ı Kerim'e yönelik çirkin saldırılar! Danimarka ve Hollanda büyükelçisi Dışişleri'ne çağrıldı

Kopenhag Büyükelçiliği ve Lahey Büyükelçiliği ile bazı Müslüman ülkelerin büyükelçilikleri önünde Kur'an-ı Kerim'in yakılması eylemlerine devam edilmesi üzerine, Danimarka'nın Ankara Büyükelçiliği Maslahatgüzarı ve Hollanda'nın Ankara Büyükelçiği Elçi-Müsteşarı Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı.

Son zamanlarda Kur'an-ı Kerim'e yönelik saldırılar arttı...İslam'a hakaret içeren pankart açan ve sloganlara tepkiler sürüyor. Avrupa'da Kur'an-ı Kerim ve İslam alemine yönelik saldırıların ardı arkası kesilmezken Dışişleri Bakanlığı harekete geçti.Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgilere göre, Türkiye'nin Kopenhag Büyükelçiliği ve Lahey Büyükelçiliği ile bazı Müslüman ülkelerin Büyükelçilikleri önünde Kur'an-ı Kerim'in yakılması eylemlerine devam edilmesi üzerine, Danimarka'nın Ankara Büyükelçiliği Maslahatgüzarı ve Hollanda'nın Ankara Büyükelçiği Elçi-Müsteşarı Dışişleri Bakanlığına çağırıldı.Çağırılan temsilcilere, Kur'an-ı Kerim'e yönelik gerçekleştirilen saldırılardan rahatsız duyulduğu bildirilerek, bu eylemlerin en güçlü şekilde kınandığı ve protesto edildiği belirtildi.Öte yandan Danimarka Maslahatgüzarı 18 Ağustos Cuma günü aynı konuda Dışişleri Bakanlığına çağırılmıştı.