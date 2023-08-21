  • USD: 27,13 - 27,18
  • EURO: 29,55 - 29,61
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Kur'an-ı Kerim'e yönelik çirkin saldırılar! Danimarka ve Hollanda büyükelçisi Dışişleri'ne çağrıldı

Kopenhag Büyükelçiliği ve Lahey Büyükelçiliği ile bazı Müslüman ülkelerin büyükelçilikleri önünde Kur'an-ı Kerim'in yakılması eylemlerine devam edilmesi üzerine, Danimarka'nın Ankara Büyükelçiliği Maslahatgüzarı ve Hollanda'nın Ankara Büyükelçiği Elçi-Müsteşarı Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı.

Kur'an-ı Kerim'e yönelik çirkin saldırılar! Danimarka ve Hollanda büyükelçisi Dışişleri'ne çağrıldı
Ekleme: 21.08.2023 - 17:13 Güncelleme: 21.08.2023 - 17:25 / Editör: Ozge Selin
Kur'an-ı Kerim'e yönelik çirkin saldırılar! Danimarka ve Hollanda büyükelçisi Dışişleri'ne çağrıldı
Son zamanlarda Kur'an-ı Kerim'e yönelik saldırılar arttı...

İslam'a hakaret içeren pankart açan ve sloganlara tepkiler sürüyor. Avrupa'da Kur'an-ı Kerim ve İslam alemine yönelik saldırıların ardı arkası kesilmezken Dışişleri Bakanlığı harekete geçti.

2 ülkenin büyükelçisi çağırıldı

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgilere göre, Türkiye'nin Kopenhag Büyükelçiliği ve Lahey Büyükelçiliği ile bazı Müslüman ülkelerin Büyükelçilikleri önünde Kur'an-ı Kerim'in yakılması eylemlerine devam edilmesi üzerine, Danimarka'nın Ankara Büyükelçiliği Maslahatgüzarı ve Hollanda'nın Ankara Büyükelçiği Elçi-Müsteşarı Dışişleri Bakanlığına çağırıldı.

Çağırılan temsilcilere, Kur'an-ı Kerim'e yönelik gerçekleştirilen saldırılardan rahatsız duyulduğu bildirilerek, bu eylemlerin en güçlü şekilde kınandığı ve protesto edildiği belirtildi.

Daha önce de çağırıldı
Öte yandan Danimarka Maslahatgüzarı 18 Ağustos Cuma günü aynı konuda Dışişleri Bakanlığına çağırılmıştı.
Kur'an-ı Kerim'e yönelik çirkin saldırılar! Danimarka ve Hollanda büyükelçisi Dışişleri'ne çağrıldı
Yılmaz Büyükerşen Kemal Kılıçdaroğlu’na destek verdi! Değişim isteyenleri eleştirdi: Son derece sağlıksız!
Ali Babacan'ın o sözleri yeni krize yol açtı! CHP'li Gürsel Tekin ateş püskürdü: Yazıklar olsun
Başkan Erdoğan'ın sözleri dünya basınında: Verdikleri sözleri tutmazlarsa...
ABB'deki rezillik gözler önüne serildi! Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Tatlısu kendi personeline hakaret etti
Başıboş köpek sorunu ile ilgili Başkan Erdoğan'dan net mesaj: Takipçisiyim, gereğini yapacağız
Başkan Erdoğan'dan CHP'deki değişim tartışmalarına dikkat çeken yorum: Bu arkadaşın gitmesi lazım
Başkan Erdoğan'dan emekliye zam mesajı! Memnun edecek adımlar atılacak
AK Partili Kaya'dan Soyer'e: Yamanlar'da hukuki ve teknik engel yok!
Yeni havalimanı geliyor: Bakan Uraloğlu açıkladı! Karadeniz'in incisi olacak
Yunanistan’ı panikleten kare: Skandal ifadelerle Devlet Bahçeli'yi hedef aldılar...
CHP kongresinde 'HDP' gerginliği! 'Halk aptal değil' deyince salondan kovdular
CHP'li Mahmut Tanal partisindeki koltuk kavgasını itiraf etti: Keşke bu mücadeleyi seçim dönemi gösterselerdi
Terör örgütü PKK'ya destek açıklamaları yapan Kenan Otlu CHP'nin Maltepe İlçe Başkanı seçildi
FETÖ’nün cezaevlerindeki kirli planı deşifre oldu! İtirafçı olmak isteyene tehdit...
Bahçeli'nin videosundaki o şarkının hikayesi ortaya çıktı! Çizmeyle 'Atatürk' mesajı
ABB'de kadrolaşma çok, hizmet yok! Büyük çöküşü Hakan Han Özcan ortaya çıkardı
CHP’de Mansur Yavaş krizi! Partililer Kemal Kılıçdaroğlu’nun kararını veto etti: Bizden değil
Başkan Erdoğan’ın Macaristan ziyareti dünya gündeminde! O tarihi işaret ettiler: İlan edecekler!
Macaristan'dan Türkiye mesajı: İş birliğini güçlendireceğiz
Meteoroloji açıkladı: Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji açıkladı: Bugün hava nasıl olacak?

Bozkırın ortasında görüntülendi: Kilometrelerce uzanan 'gizli hayat'

Bozkırın ortasında görüntülendi: Kilometrelerce uzanan 'gizli hayat'

Kadın iç çamaşırı giydirip rezil ettiler! Kredi kartı dolandırıcısı bunu beklemiyordu!

Kadın iç çamaşırı giydirip rezil ettiler! Kredi kartı dolandırıcısı bunu beklemiyordu!

Kovid-19'un yeni varyantı 'BA.2.86' hızla yayılıyor: 4. vaka o ülkede tespit edildi!

Kovid-19'un yeni varyantı 'BA.2.86' hızla yayılıyor: 4. vaka o ülkede tespit edildi!

Kazı çalışmaları sırasında tesadüfen bulundu: Gizli geçidin nereye çıktığını görünce şaşkına döndüler

Kazı çalışmaları sırasında tesadüfen bulundu: Gizli geçidin nereye çıktığını görünce şaşkına döndüler

Rizeli öğretmen kıvrak zekasıyla öyle bir şey yaptı ki: 100 haneli köyde kimse anlamamıştır!

Rizeli öğretmen kıvrak zekasıyla öyle bir şey yaptı ki: 100 haneli köyde kimse anlamamıştır!