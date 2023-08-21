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Kadın iç çamaşırı giydirip rezil ettiler! Kredi kartı dolandırıcısı bunu beklemiyordu!

İnanılmaz olay Adana'da yaşandı. Bir kadın, "Sana kredi kartı çıkarttıracağım" diyen tanıdığı tarafından dolandırıldı. 100 bin lira borçla karşı karşıya kaldı. Kayıp şahsın ise başkalarını da kandırdığı anlaşıldı. Mağdurların sahtekara kadın iç çamaşırı giydirip fotoğraflarını internete yükledikleri ortaya çıktı.

Ekleme: 21.08.2023 - 15:55 Güncelleme: 21.08.2023 - 16:12 / Editör: Ozge Selin
Kadın iç çamaşırı giydirip rezil ettiler! Kredi kartı dolandırıcısı bunu beklemiyordu!
Adana'da yaşayan bir Zeynep Yıldırım'ın oğlu 7 sene önce tutuklandı. Yıldırım, avukat tutmak için para aramaya başladı.

Kadın iç çamaşırı giydirip rezil ettiler! Kredi kartı dolandırıcısı bunu beklemiyordu!

'ABLA SEN HİÇ MERAK ETME'
Yıldırım evde otururken eşi Mustafa'nın (50) uzaktan tanıdığı V.A. (34) kapısını çaldı. 'Abla sen hiç merak etme. Benim tanıdıklarım var sana kredi kartı çıkartırım. Oğlunu da cezaevinden çıkartırız' ifadelerini kullandı.

'ABLA HALLEDERİZ BİZ…'
Kadın ise 'Ben çalışmıyorum, bir gelirim yok? Banka nasıl kart versin' deyince, 'Abla hallederiz biz. Mersin'deki banka şubesine gideceğiz' yanıtını aldı.

Kadın iç çamaşırı giydirip rezil ettiler! Kredi kartı dolandırıcısı bunu beklemiyordu!

Bunun üzerine Zeynep Yıldırım, V.A. ile birlikte Mersin'in yolunu tuttu. Okuma ve yazması olmayan kadın, özel bir bankanın şubesinde V.A.'nın tanıdığı banka personelinin de yardımıyla iddiaya göre sadece imza atarak kredi kartına başvurdu.

Kadın iç çamaşırı giydirip rezil ettiler! Kredi kartı dolandırıcısı bunu beklemiyordu!

ORADAN DA KART ALALIM
Adana'ya geldikten sonra V.A., 'Zeynep abla tanıdık bir bankacı daha var. Oraya da aynı anda başvuralım. Oradan da kart alalım' şeklinde konuştu. V.A.'ya inanan kadın, o bankadan da kredi kartı başvurusu yaptı. Ancak kredi kartına başvuru için akşam saatlerinde banka temsilcisi ve V.A. ile bir pastanede görüşerek imzaları atıp, başvuruyu yaptığını öne sürdü.

Kadın iç çamaşırı giydirip rezil ettiler! Kredi kartı dolandırıcısı bunu beklemiyordu!

Aradan yaklaşık 1 ay geçmesine rağmen Zeynep Yıldırım'ın eline kredi kartları ulaşmadı ancak her 2 bankadan da aranıp 'Borcunuz var' denildi. Bunun üzerine V.A.'ya ulaşan kadın, 'Abla borçlarını ben öderim senin' cevabını aldı. Aradan yine zaman geçmesine rağmen kadının borçları ödenmedi ve o zaman bir bankaya olan 12 bin 664 lira olan borç 30 bin 601 liraya, diğer bir bankaya olan 18 bin 189 lira olan borç ise 42 bin 351 liraya yükseldi.

Kadın iç çamaşırı giydirip rezil ettiler! Kredi kartı dolandırıcısı bunu beklemiyordu!

Banka borçları nedeniyle cezaevine girmekle karşı karşıya kalan kadın bir türlü polise de gidip durumunu anlatamadı. Geçtiğimiz yıl V.A.'ya ulaşan kadın, bir yakınıyla birlikte V.A.'nın cep telefonunu aldı ve ona 20 bin liralık senet imzalattı. V.A.'nın cep telefonunu kurcalayan kadın, burada bir şok daha yaşadı ve kendisi gibi onlarca mağdur olduğunu gördü. V.A., imzaladığı senedi de ödemeyince, kadın sonunda polise giderek şikayetçi oldu.

Kadın iç çamaşırı giydirip rezil ettiler! Kredi kartı dolandırıcısı bunu beklemiyordu!

KADIN İÇ ÇAMAŞIRI GİYDİRDİLER!
Bu sırada diğer mağdurlarla da görüşen Zeynep Yıldırım, doktor, hemşire, avukat ve iş adamı birçok kişinin de benzer yöntemlerle dolandırıldığını öğrendi. Son olarak da geçtiğimiz aylarda mağdurlardan birkaçı V.A.'yı yakalayıp önce darp etti sonra da kadın iç çamaşırı giydirip fotoğrafını çekerek internete yükledi.

Kadın iç çamaşırı giydirip rezil ettiler! Kredi kartı dolandırıcısı bunu beklemiyordu!

'BENİ HİÇ GÖRMEDİN TANIMIYORSUN'
Zeynep Yıldırım, 'Ben oğlumu cezaevinden kurtarmak için para arıyordum. Bu adamla karşılaştım ve bana kredi kartı çıkartabileceğini söyledi. Bankaya gittik ben hiçbir şey yapmadım. Okumam, yazmam dahi yok. Gerekli bütün evrakları bankacı ve V.A. halletti ben sadece imza attım çıktım. Adana'ya dönünce de akşam saatlerinde bir pastanede bankacı ile buluştuk evraklara yine imza attım. Hatta bankacı, 'Beni hiç görmedin. Tanımıyorsun' diye tembihledi. Ben kredi kartlarını beklerken bankalar beni borç için aramaya başladı' ifadelerini kullandı.

Kadın iç çamaşırı giydirip rezil ettiler! Kredi kartı dolandırıcısı bunu beklemiyordu!

Borçlar nedeniyle cezaevine girmek üzere olduğunu ve korktuğunu söyleyen Yıldırım, 'Ben oğlumu cezaevinden kurtarmak istedim. Başıma gelmeyen kalmadı. Ben de cezaevine girmek istemiyorum, çok korkuyorum.

Kadın iç çamaşırı giydirip rezil ettiler! Kredi kartı dolandırıcısı bunu beklemiyordu!

Bu adam bir an önce yakalansın. Benim suçsuz olduğum kanıtlansın. Birçok mağdur var. Bu adamı geçenlerde yakalamışlar dövmüşler, kadın iç çamaşırı giydirmişler. Şu anda da telefonlarına ulaşamıyoruz. Adresi yok. Hayatımızı mahvetti' dedi.
Öte yandan, V.A.'ya ulaşılamadı.
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