  • USD: 27,06 - 27,11
  • EURO: 29,41 - 29,46
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

FETÖ’nün cezaevlerindeki kirli planı deşifre oldu! İtirafçı olmak isteyene tehdit...

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) gün yüzüne çıkan güncel yapılanmasında ilginç detaylar ortaya çıktı. Tespitlere göre örgütün, itirafçı olmak isteyen örgüt mensuplarına "İtirafçı olanların ebediyen cehennem azabı göreceğini, cezaevinde yatanların da kabir azabından, cehennem azabından muaf olacaklarını" söyledikleri ortaya çıktı. İşte detaylar...

FETÖ’nün cezaevlerindeki kirli planı deşifre oldu! İtirafçı olmak isteyene tehdit...
Ekleme: 21.08.2023 - 11:17 Güncelleme: 21.08.2023 - 11:33 / Editör: Ozge Selin
FETÖ’nün cezaevlerindeki kirli planı deşifre oldu! İtirafçı olmak isteyene tehdit...
FETÖ'nün gün yüzüne çıkan güncel yapılanmasında, örgütün cezaevlerinde aktif olmaya çalıştığı, itirafçılığın ve dağılmanın önüne geçmek için cezaevinde bulunan örgüt mensuplarına yeni görevler verilerek morallerini yüksek tutmak ve itirafçı olmalarını engellemek için çalışmalar yaptıkları tespit edildi.

Tespitlere göre örgütün, itirafçı olmak isteyen örgüt mensuplarına 'itirafçı olanların ebediyen cehennem azabı göreceğini, cezaevinde yatanların da kabir azabından, cehennem azabından muaf olacaklarını' söyledikleri ortaya çıktı.

'Maişet' adını verdikleri maddi yardımla finans yapılanmasını da ayakta tutmaya çalışan örgütün, mensuplarına kaçış güzergahları için verdiği fiyatlandırma da raporlarda yer aldı.

FETÖ’nün cezaevlerindeki kirli planı deşifre oldu! İtirafçı olmak isteyene tehdit...

İKİ AYRI YAPI VAR!

FETÖ'nün deşifre olan güncel yapılanmasında cezaevi yapılanmasının iki farklı ve birbirinden bağımsız olduğu ortaya çıktı. Bunlardan ilkinin cezaevlerinde yönetici, infaz koruma memuru, cezaevi idare memuru görevli örgüt mensuplarının içinde bulunduğu yapılanma olduğu ikincisinin ise cezaevlerinde kalan örgüt mensupları ve ailelerini içine alan yapılanmalar olduğu tespit edildi.

Soruşturma dosyalarına giren raporlarda, söz konusu yapılanmada yer alan örgüt mensuplarının hem cezaevinde tutuklu, hükümlü bulunanlardan, hem de dışarıdaki örgüt mensuplarından oluştuğu aktarıldı.

FETÖ’nün cezaevlerindeki kirli planı deşifre oldu! İtirafçı olmak isteyene tehdit...

'ŞEFAATÇI OLACAKLAR'

İmamlar, itirafçı olanların ebediyen cehennem azabı göreceğini, cezaevinde yatanların da kabir azabından, cehennem azabından muaf olacaklarını, bütün günahlarının af olacağını, anne ve babalarına, eşlerine şefaat edeceklerine inandırıp örgütü diri tutmak ve itirafçılığı önlemekle görevli.

Cezaevine bulunan hakim, savcı ve avukatlardan oluşan 'hukukçular', itirafçılığı önlemek için, cezaevinde bulunan örgüt mensuplarını çıkınca yüklü miktarda para alacaklarına inandırmak, davaların AİHM'den döneceğini, itirafçı olup suçu kabul edenlerin tazminat alamayacaklarını söyleyerek kandırmak ve bu sayede itirafçılığı ve dağılmayı önlemekle görevli.

FETÖ’nün cezaevlerindeki kirli planı deşifre oldu! İtirafçı olmak isteyene tehdit...

İSTEYENE CENNET İSTEYENE PARA VAADİ

Cezaevlerınde bulunan tutuklu veya hükümlü örgüt mensupları arasından görevli 'iknacılar' cezaevine yeni gelenleri örgüte bağlı tutmak için çalışma yürütüyor.

FETÖ’nün cezaevlerindeki kirli planı deşifre oldu! İtirafçı olmak isteyene tehdit...

Emniyet raporuna göre bu grup, makam merakı olanlara, çıkınca daha büyük makamlara geleceklerini söylüyor. Dini yönden zaafı olanlara ise 'cennetle mükâfatlandırılacaklarına inandırmak' için propaganda yürütüyor.

FETÖ'nün 'İknacılar' yapılanması, paraya zaafı olanlara, cezaevinden çıktıklarında 'yüklü miktarda tazminat' vaadinde bulunurken, 'Mağdur Mesulü' adlı yapılanma ise cezaevinde kalanları yalnız hissettirmemekle, 'Nizamiye Görevlisi' cezaevine gelenlerin ailelerine işkence gibi sansasyonel haberler yaymakla, 'Paracılar' iş adamlarından cezaevindeki örgüt mensupları için para almakla görevlendiriliyor.


Yunanistan’ı panikleten kare: Skandal ifadelerle Devlet Bahçeli'yi hedef aldılar...
CHP kongresinde 'HDP' gerginliği! 'Halk aptal değil' deyince salondan kovdular
CHP'li Mahmut Tanal partisindeki koltuk kavgasını itiraf etti: Keşke bu mücadeleyi seçim dönemi gösterselerdi
Terör örgütü PKK'ya destek açıklamaları yapan Kenan Otlu CHP'nin Maltepe İlçe Başkanı seçildi
FETÖ’nün cezaevlerindeki kirli planı deşifre oldu! İtirafçı olmak isteyene tehdit...
Bahçeli'nin videosundaki o şarkının hikayesi ortaya çıktı! Çizmeyle 'Atatürk' mesajı
ABB'de kadrolaşma çok, hizmet yok! Büyük çöküşü Hakan Han Özcan ortaya çıkardı
CHP’de Mansur Yavaş krizi! Partililer Kemal Kılıçdaroğlu’nun kararını veto etti: Bizden değil
Başkan Erdoğan’ın Macaristan ziyareti dünya gündeminde! O tarihi işaret ettiler: İlan edecekler!
Macaristan'dan Türkiye mesajı: İş birliğini güçlendireceğiz
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün toplanıyor
Yozgat'ta yolcu otobüsü şarampole uçtu! 12 ölü, 19 yaralı
Başkan Erdoğan'dan Macaristan'da peş peşe kritik temaslar: Türkiye'nin AB üyeliği masada
Hollanda ve Danimarka'dan gerilimi tırmandıracak hamle! Ukrayna'ya F-16 tedarik edilecek
Gürsel Tekin'den 'CHP tek başına seçim kazanamaz' diyen Ali Babacan'a sert sözler: Yazıklar olsun
Kocaeli'de tesettürlü kadına sözlü saldırıda bulunan kadın gözaltına alındı
Mansur Yavaş’ın şirinlik şovuna tepki: Hizmete para yok gezmeye para çok!
Kabine yarın Beştepe'de toplanacak: Masada 4 önemli konu var
Kız Kulesi'ne İBB çilesi: Bir türlü bitiremediler
Erdoğan bugün Macaristan’da
Meteoroloji açıkladı: Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji açıkladı: Bugün hava nasıl olacak?

Whatsapp tasarım değişikliğine gidiyor! Artık ayarlar...

Whatsapp tasarım değişikliğine gidiyor! Artık ayarlar...

Elon Musk'tan yeni karar: X'te engelleme özelliği rafa kalkıyor

Elon Musk'tan yeni karar: X'te engelleme özelliği rafa kalkıyor

Kovid-19'un yeni varyantı 'BA.2.86' hızla yayılıyor: 4. vaka o ülkede tespit edildi!

Kovid-19'un yeni varyantı 'BA.2.86' hızla yayılıyor: 4. vaka o ülkede tespit edildi!

Kazı çalışmaları sırasında tesadüfen bulundu: Gizli geçidin nereye çıktığını görünce şaşkına döndüler

Kazı çalışmaları sırasında tesadüfen bulundu: Gizli geçidin nereye çıktığını görünce şaşkına döndüler

Rizeli öğretmen kıvrak zekasıyla öyle bir şey yaptı ki: 100 haneli köyde kimse anlamamıştır!

Rizeli öğretmen kıvrak zekasıyla öyle bir şey yaptı ki: 100 haneli köyde kimse anlamamıştır!