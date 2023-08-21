CHP'li Mahmut Tanal partisindeki koltuk kavgasını itiraf etti: Keşke bu mücadeleyi seçim dönemi gösterselerdi

CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal, partisinin Ümraniye İlçe Kongresi'nde yaptığı konuşmada 'değişim' tartışmalarına değindi. Partisinde koltuk kavgası yaşandığını belirten Tanal, "Bu neyin değişimi? 'Siz kalkın ben oturayım' değişim bu mu? Şu an CHP içerisinde olan bu. Koltuk kavgası var. Siyaseti geçim haline getirenlerle Türkiye ile ilgili hayalleri olanların kavgası var. Keşke bu mücadeleyi seçim döneminde tüm arkadaşlar gösterseydiler." ifadelerini kullandı.

CHP Ümraniye İlçe Kongresi’ne katılan Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal, partisindeki değişim tartışmalarıyla ilgili konuştu.CHP'de koltuk kavgası yaşandığını belirten Tanal, "Bu neyin değişimi? 'Siz kalkın ben oturayım' değişim bu mu? Şu an CHP içerisinde olan bu. Ben geleyim ama ben de yedi dönemdir orada oturuyorum zaten, ne fark ediyor? Bana Allah'ın bir kulu desin ne fark ediyor. Koltuk kavgası var. Siyaseti geçim haline getirenlerle Türkiye ile ilgili hayalleri olanların kavgası var. Keşke bu mücadeleyi seçim döneminde tüm arkadaşlar gösterseydiler." ifadelerini kullandı.Videoyu OynatSalonda bulunan bir delege "Sen kaç dönem milletvekilliği yaptın" diyerek Tanal'a tepki gösterdi.Tanal ise kendisinin ön seçimle geldiğini belirterek "Sandığı getirin koyun ortaya. Bana öyle ezbere konuşma" yanıtını verdi.