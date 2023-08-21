  • USD: 27,06 - 27,11
  • EURO: 29,41 - 29,46
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

CHP kongresinde 'HDP' gerginliği! 'Halk aptal değil' deyince salondan kovdular

Hem İstanbul Büyükşehir Belediyesi hem de cumhurbaşkanlığı seçimlerinde HDP ile ittifak yapan CHP'nin Bursa kongresinde gerginklik yaşandı. CHP Osmangazi İlçe Kongresi'nde partisine HDP ile ittifak yaptığı için tepki gösteren delege "İşte demokratların halini görüyoruz, HDP ile iş tut sonra seçimleri kazan. Arkadaşlar bu halk aptal değil, bu kafayla gidilirse biz seçim falan kazanamayız." dedi. Yayla, konuşmasının ardından salondan çıkarıldı.

Ekleme: 21.08.2023 - 12:36 Güncelleme: 21.08.2023 - 12:49 / Editör: Ozge Selin
CHP kongresinde 'HDP' gerginliği! 'Halk aptal değil' deyince salondan kovdular
CHP'nin Bursa'nın Osmangazi ilçesindeki kongresi olaylı geçti. Konuşma yapan bir delege, seçim hezimetinin nedenini HDP'ye bağlaması üzerine salon tepki gösterdi.

Nedret Yayla isimli delege, 'Kılıçdaroğlu, HDP ile anlaşma yaptı ne vadetti çok merak ediyorum. Gerek var mıydı bu anlaşmaya?' diye sordu.

CHP kongresinde 'HDP' gerginliği! 'Halk aptal değil' deyince salondan kovdular

'HDP YANDAŞLARI BURAYA GİRMİŞ'
Yayla, 'HDP ile işbirliği' ifadelerinin ardından gelen tepkilere 'HDP yandaşları buraya girmiş' diye yanıt verince salonda tansiyon yükseldi.

'BU HALK APTAL DEĞİL'
Gelen tepkilere rağmen konuşmasına devam eden Yayla şunları söyledi:
'İşte demokratların halini görüyoruz, HDP ile iş tut sonra seçimleri kazan. Arkadaşlar bu halk aptal değil, bu kafayla gidilirse biz seçim falan kazanamayız.'

CHP kongresinde 'HDP' gerginliği! 'Halk aptal değil' deyince salondan kovdular

SALONDAN KOVULDU
Partililer ile delege arasında kısa süren bir gerginlik yaşanırken, Yayla, konuşmasının ardından salondan çıkarıldı.
Yunanistan’ı panikleten kare: Skandal ifadelerle Devlet Bahçeli'yi hedef aldılar...
CHP kongresinde 'HDP' gerginliği! 'Halk aptal değil' deyince salondan kovdular
CHP'li Mahmut Tanal partisindeki koltuk kavgasını itiraf etti: Keşke bu mücadeleyi seçim dönemi gösterselerdi
Terör örgütü PKK'ya destek açıklamaları yapan Kenan Otlu CHP'nin Maltepe İlçe Başkanı seçildi
FETÖ’nün cezaevlerindeki kirli planı deşifre oldu! İtirafçı olmak isteyene tehdit...
Bahçeli'nin videosundaki o şarkının hikayesi ortaya çıktı! Çizmeyle 'Atatürk' mesajı
ABB'de kadrolaşma çok, hizmet yok! Büyük çöküşü Hakan Han Özcan ortaya çıkardı
CHP’de Mansur Yavaş krizi! Partililer Kemal Kılıçdaroğlu’nun kararını veto etti: Bizden değil
Başkan Erdoğan’ın Macaristan ziyareti dünya gündeminde! O tarihi işaret ettiler: İlan edecekler!
Macaristan'dan Türkiye mesajı: İş birliğini güçlendireceğiz
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün toplanıyor
Yozgat'ta yolcu otobüsü şarampole uçtu! 12 ölü, 19 yaralı
Başkan Erdoğan'dan Macaristan'da peş peşe kritik temaslar: Türkiye'nin AB üyeliği masada
Hollanda ve Danimarka'dan gerilimi tırmandıracak hamle! Ukrayna'ya F-16 tedarik edilecek
Gürsel Tekin'den 'CHP tek başına seçim kazanamaz' diyen Ali Babacan'a sert sözler: Yazıklar olsun
Kocaeli'de tesettürlü kadına sözlü saldırıda bulunan kadın gözaltına alındı
Mansur Yavaş’ın şirinlik şovuna tepki: Hizmete para yok gezmeye para çok!
Kabine yarın Beştepe'de toplanacak: Masada 4 önemli konu var
Kız Kulesi'ne İBB çilesi: Bir türlü bitiremediler
Erdoğan bugün Macaristan’da
Meteoroloji açıkladı: Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji açıkladı: Bugün hava nasıl olacak?

Whatsapp tasarım değişikliğine gidiyor! Artık ayarlar...

Whatsapp tasarım değişikliğine gidiyor! Artık ayarlar...

Elon Musk'tan yeni karar: X'te engelleme özelliği rafa kalkıyor

Elon Musk'tan yeni karar: X'te engelleme özelliği rafa kalkıyor

Kovid-19'un yeni varyantı 'BA.2.86' hızla yayılıyor: 4. vaka o ülkede tespit edildi!

Kovid-19'un yeni varyantı 'BA.2.86' hızla yayılıyor: 4. vaka o ülkede tespit edildi!

Kazı çalışmaları sırasında tesadüfen bulundu: Gizli geçidin nereye çıktığını görünce şaşkına döndüler

Kazı çalışmaları sırasında tesadüfen bulundu: Gizli geçidin nereye çıktığını görünce şaşkına döndüler

Rizeli öğretmen kıvrak zekasıyla öyle bir şey yaptı ki: 100 haneli köyde kimse anlamamıştır!

Rizeli öğretmen kıvrak zekasıyla öyle bir şey yaptı ki: 100 haneli köyde kimse anlamamıştır!