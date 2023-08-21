CHP kongresinde 'HDP' gerginliği! 'Halk aptal değil' deyince salondan kovdular

Hem İstanbul Büyükşehir Belediyesi hem de cumhurbaşkanlığı seçimlerinde HDP ile ittifak yapan CHP'nin Bursa kongresinde gerginklik yaşandı. CHP Osmangazi İlçe Kongresi'nde partisine HDP ile ittifak yaptığı için tepki gösteren delege "İşte demokratların halini görüyoruz, HDP ile iş tut sonra seçimleri kazan. Arkadaşlar bu halk aptal değil, bu kafayla gidilirse biz seçim falan kazanamayız." dedi. Yayla, konuşmasının ardından salondan çıkarıldı.

CHP'nin Bursa'nın Osmangazi ilçesindeki kongresi olaylı geçti. Konuşma yapan bir delege, seçim hezimetinin nedenini HDP'ye bağlaması üzerine salon tepki gösterdi.Nedret Yayla isimli delege, 'Kılıçdaroğlu, HDP ile anlaşma yaptı ne vadetti çok merak ediyorum. Gerek var mıydı bu anlaşmaya?' diye sordu.Yayla, 'HDP ile işbirliği' ifadelerinin ardından gelen tepkilere 'HDP yandaşları buraya girmiş' diye yanıt verince salonda tansiyon yükseldi.Gelen tepkilere rağmen konuşmasına devam eden Yayla şunları söyledi:'İşte demokratların halini görüyoruz, HDP ile iş tut sonra seçimleri kazan. Arkadaşlar bu halk aptal değil, bu kafayla gidilirse biz seçim falan kazanamayız.'Partililer ile delege arasında kısa süren bir gerginlik yaşanırken, Yayla, konuşmasının ardından salondan çıkarıldı.