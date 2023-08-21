  • USD: 27,06 - 27,11
  • EURO: 29,41 - 29,46
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

CHP’de Mansur Yavaş krizi! Partililer Kemal Kılıçdaroğlu’nun kararını veto etti: Bizden değil

Cumhuriyet Halk Partisi'nde değişim krizi aşılamadı. İstifası istenen, koalisyon ortaklarından bile destek bulamayan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nu yerel seçim paniği sardı… Parti içinde bu kez de Mansur Yavaş krizi yaşandı. Kılıçdaroğlu'nun "Aday olmalı" dediği Mansur Yavaş'a partiden onay çıkmadı… Değişim isteyen CHP'liler, Mansur Yavaş'ın İYİ Parti ile yakınlığına dikkat çekerek 'kendi adayımızı çıkartalım' çıkışı yaptı… Hatta aday olmasını istedikleri ismi Kılıçdaroğlu ile paylaştı…

CHP’de Mansur Yavaş krizi! Partililer Kemal Kılıçdaroğlu’nun kararını veto etti: Bizden değil
Ekleme: 21.08.2023 - 10:48 Güncelleme: 21.08.2023 - 11:03 / Editör: Ozge Selin
CHP’de Mansur Yavaş krizi! Partililer Kemal Kılıçdaroğlu’nun kararını veto etti: Bizden değil
14 ve 28 Mayıs seçimlerinin ardından Cumhuriyet Halk Partisi'nde değişim süreci başladı…

Yenilginin sebebi olarak gösterilen ve istifası istenen CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, parti içinde yeniden kontrolü ele aldı. Ancak 'değişim' seslerini bastıramadı.

Seçim dönemindeki koalisyon ortaklarının desteğini kaybeden Kemal Kılıçdaroğlu'nu ise yerel seçim paniği sardı.

CHP’de Mansur Yavaş krizi! Partililer Kemal Kılıçdaroğlu’nun kararını veto etti: Bizden değil

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, genel başkanlık yarışından çekilmesi ve yeniden İBB Başkan adaylığını açıklaması ile rahat bir nefes alan Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara için çalışmalara başladı.

CHP’de Mansur Yavaş krizi! Partililer Kemal Kılıçdaroğlu’nun kararını veto etti: Bizden değil

Seçimlerin ardından İYİ Parti lideri Meral Akşener'in 'Size hayatta başarılar' çıkışının ardından yerel seçimlerde ittifak şansı azalan CHP'de partililer arasında 'kendi adayımızı belirleyelim' kararı öne çıktı.

CHP’de Mansur Yavaş krizi! Partililer Kemal Kılıçdaroğlu’nun kararını veto etti: Bizden değil

CHP'liler, seçimlerin ardından Kılıçdaroğlu ile görüşmeyen ancak Meral Akşener ile bir araya gelen Mansur Yavaş'ın İYİ Parti'den yana tavır alacağı görüşünü savunarak yeni bir aday öne çıkarttı.

Buna göre partililer 'CHP'nin kendi içinden çıkardığı isimlere dönebileceğini' savunarak Kemal Kılıçdaroğlu'na önceki dönem milletvekillerinden Levent Gök'ün ismini önerdiği iddiası ortaya atıldı.

CHP’de Mansur Yavaş krizi! Partililer Kemal Kılıçdaroğlu’nun kararını veto etti: Bizden değil

Hatta parti içerisinde 'Meral Hanım 26'sında açıklama yapacak, ondan sonra Mansur Bey'in tavrı nasıl olacak?' söylentilerinin de yayıldığı ortaya çıktı.

CHP’de Mansur Yavaş krizi! Partililer Kemal Kılıçdaroğlu’nun kararını veto etti: Bizden değil

İddiaya göre koalisyon ortaklarının CHP hakkında söylemlerinin de partide huzursuzluk yarattı.

CHP’de Mansur Yavaş krizi! Partililer Kemal Kılıçdaroğlu’nun kararını veto etti: Bizden değil

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın 'CHP'nin kendi başına seçim kazanması mümkün mü ya?' açıklamasına çok kızan partililer, 'Biz kendi geleneğimizden bir aday göstermediğimiz zaman karşılaştığımız açıklamalar bunlar oluyor. Neden CHP kendi başına kazanamasın ki?' diyerek kendi adaylarını belirlemek istedikleri iddiası ortaya atıldı.

Yunanistan’ı panikleten kare: Skandal ifadelerle Devlet Bahçeli'yi hedef aldılar...
CHP kongresinde 'HDP' gerginliği! 'Halk aptal değil' deyince salondan kovdular
CHP'li Mahmut Tanal partisindeki koltuk kavgasını itiraf etti: Keşke bu mücadeleyi seçim dönemi gösterselerdi
Terör örgütü PKK'ya destek açıklamaları yapan Kenan Otlu CHP'nin Maltepe İlçe Başkanı seçildi
FETÖ’nün cezaevlerindeki kirli planı deşifre oldu! İtirafçı olmak isteyene tehdit...
Bahçeli'nin videosundaki o şarkının hikayesi ortaya çıktı! Çizmeyle 'Atatürk' mesajı
ABB'de kadrolaşma çok, hizmet yok! Büyük çöküşü Hakan Han Özcan ortaya çıkardı
CHP’de Mansur Yavaş krizi! Partililer Kemal Kılıçdaroğlu’nun kararını veto etti: Bizden değil
Başkan Erdoğan’ın Macaristan ziyareti dünya gündeminde! O tarihi işaret ettiler: İlan edecekler!
Macaristan'dan Türkiye mesajı: İş birliğini güçlendireceğiz
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün toplanıyor
Yozgat'ta yolcu otobüsü şarampole uçtu! 12 ölü, 19 yaralı
Başkan Erdoğan'dan Macaristan'da peş peşe kritik temaslar: Türkiye'nin AB üyeliği masada
Hollanda ve Danimarka'dan gerilimi tırmandıracak hamle! Ukrayna'ya F-16 tedarik edilecek
Gürsel Tekin'den 'CHP tek başına seçim kazanamaz' diyen Ali Babacan'a sert sözler: Yazıklar olsun
Kocaeli'de tesettürlü kadına sözlü saldırıda bulunan kadın gözaltına alındı
Mansur Yavaş’ın şirinlik şovuna tepki: Hizmete para yok gezmeye para çok!
Kabine yarın Beştepe'de toplanacak: Masada 4 önemli konu var
Kız Kulesi'ne İBB çilesi: Bir türlü bitiremediler
Erdoğan bugün Macaristan’da
Meteoroloji açıkladı: Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji açıkladı: Bugün hava nasıl olacak?

Whatsapp tasarım değişikliğine gidiyor! Artık ayarlar...

Whatsapp tasarım değişikliğine gidiyor! Artık ayarlar...

Elon Musk'tan yeni karar: X'te engelleme özelliği rafa kalkıyor

Elon Musk'tan yeni karar: X'te engelleme özelliği rafa kalkıyor

Kovid-19'un yeni varyantı 'BA.2.86' hızla yayılıyor: 4. vaka o ülkede tespit edildi!

Kovid-19'un yeni varyantı 'BA.2.86' hızla yayılıyor: 4. vaka o ülkede tespit edildi!

Kazı çalışmaları sırasında tesadüfen bulundu: Gizli geçidin nereye çıktığını görünce şaşkına döndüler

Kazı çalışmaları sırasında tesadüfen bulundu: Gizli geçidin nereye çıktığını görünce şaşkına döndüler

Rizeli öğretmen kıvrak zekasıyla öyle bir şey yaptı ki: 100 haneli köyde kimse anlamamıştır!

Rizeli öğretmen kıvrak zekasıyla öyle bir şey yaptı ki: 100 haneli köyde kimse anlamamıştır!