CHP’de Mansur Yavaş krizi! Partililer Kemal Kılıçdaroğlu’nun kararını veto etti: Bizden değil

14 ve 28 Mayıs seçimlerinin ardından Cumhuriyet Halk Partisi'nde değişim süreci başladı…Yenilginin sebebi olarak gösterilen ve istifası istenen CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, parti içinde yeniden kontrolü ele aldı. Ancak 'değişim' seslerini bastıramadı.Seçim dönemindeki koalisyon ortaklarının desteğini kaybeden Kemal Kılıçdaroğlu'nu ise yerel seçim paniği sardı.İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, genel başkanlık yarışından çekilmesi ve yeniden İBB Başkan adaylığını açıklaması ile rahat bir nefes alan Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara için çalışmalara başladı.Seçimlerin ardından İYİ Parti lideri Meral Akşener'in 'Size hayatta başarılar' çıkışının ardından yerel seçimlerde ittifak şansı azalan CHP'de partililer arasında 'kendi adayımızı belirleyelim' kararı öne çıktı.CHP'liler, seçimlerin ardından Kılıçdaroğlu ile görüşmeyen ancak Meral Akşener ile bir araya gelen Mansur Yavaş'ın İYİ Parti'den yana tavır alacağı görüşünü savunarak yeni bir aday öne çıkarttı.Buna göre partililer 'CHP'nin kendi içinden çıkardığı isimlere dönebileceğini' savunarak Kemal Kılıçdaroğlu'na önceki dönem milletvekillerinden Levent Gök'ün ismini önerdiği iddiası ortaya atıldı.Hatta parti içerisinde 'Meral Hanım 26'sında açıklama yapacak, ondan sonra Mansur Bey'in tavrı nasıl olacak?' söylentilerinin de yayıldığı ortaya çıktı.İddiaya göre koalisyon ortaklarının CHP hakkında söylemlerinin de partide huzursuzluk yarattı.DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın 'CHP'nin kendi başına seçim kazanması mümkün mü ya?' açıklamasına çok kızan partililer, 'Biz kendi geleneğimizden bir aday göstermediğimiz zaman karşılaştığımız açıklamalar bunlar oluyor. Neden CHP kendi başına kazanamasın ki?' diyerek kendi adaylarını belirlemek istedikleri iddiası ortaya atıldı.