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Beyaz Gazete
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Başkan Erdoğan'ın sözleri dünya basınında: Verdikleri sözleri tutmazlarsa...

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Macaristan dönüşü uçakta olası İstanbul depreminden emekli zammına kadar basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını yanıtladı. Başkan Erdoğan'ın İsveç'in NATO üyeliği ile ilgili soruya 'İsveç caddelerine sahip çıksın' yanıtı ise dünya basınında son dakika olarak aktarıldı.

Ekleme: 21.08.2023 - 16:14 Güncelleme: 21.08.2023 - 16:27 / Editör: Ozge Selin
Başkan Erdoğan'ın sözleri dünya basınında: Verdikleri sözleri tutmazlarsa...
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Macaristan dönüşü basın mensuplarının sorularını yanıtladı. İsveç ile ilgili soruya 'İsveç'in her şeyden önce Stockholm caddelerine sahip çıkması lazım. Eğer Stockholm caddelerine sahip çıkmazsa, bizim kutsalımıza, kutsallarımıza bu saldırılar devam ederse kusura bakmasınlar…' sözleri ile yanıt verdi. Bu sözler uluslararası basında yankılandı.

Başkan Erdoğan, Macaristan dönüşü 'İsveç'te yaşanan olaylar hala devam ediyor. Terörle etkin bir mücadele sürdürmüyorlar. İsveç'in NATO üyeliğiyle ilgili süreç Meclis'e geldiğinde, Türkiye'nin tutumunda bir değişiklik olacak mı? Ve bu konu MHP ve Cumhur İttifakı partileriyle müzakere edildi mi?' sorusuna yanıt verdi.

Başkan Erdoğan'ın açıklamaları şu şekilde;

İsveç'in NATO'ya katılım protokollerinin TBMM'ye gönderilmesi ve sürecin Meclis'ten hızlı şekilde geçmesi İsveç'in verdiği sözlere sadık kalmasıyla doğru orantılı. Bu işin kararını Parlamentomuz verecek. Bu konu Parlamentomuzda, komisyonlarda ne kadar görüşülür, buralardan ne kadar zamanda geçer onu bilemeyiz.

İsveç'in her şeyden önce Stockholm caddelerine sahip çıkması lazım. Eğer Stockholm caddelerine sahip çıkmazsa, bizim kutsalımıza, kutsallarımıza bu saldırılar devam ederse kusura bakmasınlar…

Tabii ki Cumhur İttifakı'nın kendine ait bazı ilkeleri var. Bütün bunları Devlet Bey ile ve diğer arkadaşlarımızla müzakere etmeden ben de adım atmam. Görüşmelerimizi yaparız, ondan sonra da gereği neyse onu yaparız.

Bu sözler dünyada yankılandı.

Başkan Erdoğan'ın sözleri dünya basınında: Verdikleri sözleri tutmazlarsa...

İSVEÇ TUTUŞTU!

İsveç'in önde gelen gazetelerinden Aftonbladet, 'Erdoğan: İsveç sokaklarını kontrol etmeli' başlığı ile okuyucularının karşısına çıktı. Haberde, İsveç'in NATO üyeliğinin mecliste ne zaman gündeme geleceğini bilmedikleri vurgulandı.

Başkan Erdoğan'ın sözleri dünya basınında: Verdikleri sözleri tutmazlarsa...

Expressen ise, Başkan Erdoğan'ın ' İsveç'in NATO üyeliğini ne kadar çabuk onaylayacağı, İsveç'in verdiği sözleri ne kadar yerine getirdiğine bağlı. ' sözlerine dikkat çekti. Türkiye'nin son kararının TBMM'den çıkacağı hatırlatıldı.

Başkan Erdoğan'ın sözleri dünya basınında: Verdikleri sözleri tutmazlarsa...

Yunan basınından Kathimerini ise, 'İsveç verdiği sözleri tutmazsa NATO üyeliği reddedilecek' ifadelerini kullandı. TBMM'nin İsveç'in NATO üyeliğini reddedebileceği belirtildi.

Başkan Erdoğan'ın sözleri dünya basınında: Verdikleri sözleri tutmazlarsa...

Yunan Skai ise, İsveç'in NATO üyeliğinin TBMM'den geçemeyeceğini yazdı. Başkan Erdoğan'ın 'Bu konuda meclisimiz karar verecek.' sözlerine dikkat çekti.

Başkan Erdoğan'ın sözleri dünya basınında: Verdikleri sözleri tutmazlarsa...

Al Jazeera ise, Başkan Erdoğan'ın 'Yakında Dışişleri Bakan'ım bir Rusya seyahati yapabilir. Çünkü bu işin yüz yüze olması büyük önem arz ediyor ve bu şekilde neticeyi almak çok daha isabetli olacaktır.' sözlerine dikkat çekti.

Başkan Erdoğan'ın sözleri dünya basınında: Verdikleri sözleri tutmazlarsa...

Başkan Erdoğan'ın sözleri dünya basınında: Verdikleri sözleri tutmazlarsa...
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