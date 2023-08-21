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Başkan Erdoğan'dan emekliye zam mesajı! Memnun edecek adımlar atılacak

SSK, Bağ-Kur emekli zammı için çalışmaları hem Hazine hem de Çalışma Bakanlığı sürdürüyor. Öte yandan 6 milyon emekli ve memurun merakla beklediği toplu sözleşme süreci sürerken Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan emekli maaşı zammı için çarpıcı bir açıklama geldi. Erdoğan emekliye zam düzenlemesi için "İnşallah memnun edecek adımları atacağız" ifadelerini kullandı. İşte detaylar...

Başkan Erdoğan'dan emekliye zam mesajı! Memnun edecek adımlar atılacak
Ekleme: 21.08.2023 - 14:02 Güncelleme: 21.08.2023 - 14:13 / Editör: Ozge Selin
Başkan Erdoğan'dan emekliye zam mesajı! Memnun edecek adımlar atılacak
Başkan Recep Tayyip Erdoğan Macaristan ziyareti dönüşünde emekli maaşı ve memur maaşları için önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan emekliye zam düzenlemesi ile ilgili, 'Memurlarımıza bu zamanlar gelirken, emeklilerimize hiçbir şeyin gelmemesi olacak bir şey değil. Onları da inşallah memnun edecek adımları atacağız' dedi.

Başkan Erdoğan'dan emekliye zam mesajı! Memnun edecek adımlar atılacak

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Macaristan ziyareti dönüşünde uçakta basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını yanıtlarken, emekli maaşı zammı ve memur toplu sözleşme süreciyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Başkan Erdoğan'dan emekliye zam mesajı! Memnun edecek adımlar atılacak

SORU: Son Kabine toplantısından sonra önemli bir açıklama yaptınız. 'Ekonomik zorlukları göz ardı etmiyoruz, dillendirilen serzenişlerini de çok yakından takip ediyoruz. Biz başkaları gibi şikayetler karşısında millete parmak sallayanlardan olmadık. Bizim görevimiz, eleştirilen hususları en aza indirip vatandaşımızı memnun etmek' şeklinde. Bu serzenişler başlığı altında size hangi kanallardan ne tür serzenişler geliyor? Özellikle Ocak 2024 itibarıyla bilhassa dar ve sabit gelirlilere ne tür mesajınız olacak?

CEVAP: Şu anda memurlarla ilgili çalışmayı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanımız yetkili sendikalarla sürdürüyor. Bu ay sonuna kadar da devam edecek. Nitekim birinci, ikinci, açıklamalar Bakanım tarafından yapıldı. Emeklilerle ilgili de ayrıca Bakanlığımız çalışmalarını sürdürüyor. Memurlarımıza bu zamanlar gelirken, emeklilerimize hiçbir şeyin gelmemesi olacak bir şey değil. Onları da inşallah memnun edecek adımları atacağız.

Her fırsatta vatandaşlarımızla bir araya gelmeye özen gösteriyorum. Resmi programımızın izin verdiği ölçüde şehirlerimizde ev ziyaretleri gerçekleştiriyorum. Deprem bölgesindeki insanlarımızla her zaman görüşüyoruz, 6 Şubat'tan bu yana muhabbetimizi hiç kesmedik.

Başkan Erdoğan'dan emekliye zam mesajı! Memnun edecek adımlar atılacak

Tüm bunların yanı sıra Cumhurbaşkanlığı Külliyemizde icra ettiğimiz programlarımızda toplumun tüm kesimleriyle bir araya gelmeye özen gösteriyorum. Partimizin yetkili organları da vatandaşlarımızın nabzını tutuyor. Biz seçimden seçime vatandaşın ayağına gidenlerden hiç olmadık.

Partideki yönetici arkadaşlarımız her zaman için vatandaşlarımızla bir arada. Yaşanılan ekonomik sıkıntıların, zorlukların farkındayız. Görüştüğüm vatandaşlarımızdan yaşadıkları sorunları, sıkıntıları dinliyorum.

Başkan Erdoğan'dan emekliye zam mesajı! Memnun edecek adımlar atılacak

Hayata geçirdiğimiz tedbirleri anlattıkça, gelecek günlerin daha güzel olacağına olan inançları artıyor. Vatandaşlarımız gönüllerini ferah tutsunlar, ekonomi kadrolarımız işinin ehli. Türkiye'de enflasyonu tek haneye düşüren bir iktidar olarak, enflasyonu yine tek haneye AK Parti kadrolarının düşüreceğine inansınlar.


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