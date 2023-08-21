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Başıboş köpek sorunu ile ilgili Başkan Erdoğan'dan net mesaj: Takipçisiyim, gereğini yapacağız

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Macaristan ziyaretinin ardından yaptığı değerlendirmede başıboş sokak köpekleri sorununa da değindi. Erdoğan, 'Bu konunun takipçisiyim' dedi ve ekledi, "Çocuklarımız, insanlarımız için güvenli şehirler, sokaklar için ne gerekiyorsa yaptık, yapacağız."

Başıboş köpek sorunu ile ilgili Başkan Erdoğan'dan net mesaj: Takipçisiyim, gereğini yapacağız
Ekleme: 21.08.2023 - 15:07 Güncelleme: 21.08.2023 - 15:25 / Editör: Ozge Selin
Başıboş köpek sorunu ile ilgili Başkan Erdoğan'dan net mesaj: Takipçisiyim, gereğini yapacağız
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, başıboş sokak köpeklerinin belediyeler tarafından toplanarak iyileştirilmiş barınaklara yerleştirilmesi gerektiğini söyledi. Erdoğan, konunun takipçisi olduğunu belirtti, 'Çocuklarımız, insanlarımız için güvenli şehirler, sokaklar için ne gerekiyorsa yaptık, yapacağız.' dedi. Erdoğan, bir de uyarıda bulundu, 'Fakat ne yaparsanız yapın bu iş bir defa vatandaşın kendi köpeğine sahip olmasını gerektiriyor. Eğer sahip olmazsa, o bir gün gelir kendi evindeki çocuğuna da aynı darbeyi vurur.' ifadelerini kullandı.

Başıboş köpek sorunu ile ilgili Başkan Erdoğan'dan net mesaj: Takipçisiyim, gereğini yapacağız

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN BAŞIBOŞ KÖPEK SORUNU İLE İLGİLİ NET MESAJ

Başkan Erdoğan, Macaristan ziyareti dönüşünde gazetecilerin sorularını yanıtladı. Erdoğan, büyük bir sorun haline dönüşen başıboş köpek olaylarına değindi. Erdoğan, 'Çocuklarımız ve yaşlılarımız için çok öncelikli bir mevzu haline geldi. Sokaklarımızda 10 milyon civarında başıboş, sahipsiz sokak köpeği var ve baktığımız zaman son 2 sene içerisinde 48 vatandaşımız hem beden bütünlüklerini kaybettiler hem de hayatlarını kaybettiler çok acı bir şekilde. Toplumun beklentisi özgür bir şekilde sokaklarda yürüyüş yapabilmek. Şu an gerçekten bir köpek terörü ortaya çıktığı için insanlarımız özgürce sokaklarda yürüyemiyorlar ve bundan çokça şikâyet ediyorlar. Siz de Gaziantepli 4 yaşındaki Asiye'nin tedavi sürecini yakından takip etmiştiniz. Sokak köpeklerinin toplanmasına dönük yol haritası acaba netleşti mi? Bu kapsamda Avrupa modeli gibi bir yol haritası ortaya konabilir mi?' şeklinde gelen soruya şöyle yanıt verdi:

Başıboş, sahipsiz köpeklerle mücadele konusunda yasal düzenleme mevcut. Gerek ilgili bakanlık gerekse belediyeler sahipsiz, başıboş köpekleri barınaklara topluyor, ama toplamak işi bitirmiyor. Bunları barınaklar çerçevesi içerisinde bir yerlerde toparlamak lazım. Örneğin Konya Büyükşehir Belediyesinin, İstanbul'da Beykoz Belediyesinin barınakları var. Belediyelerimizde bu konuya hassasiyet gösteriyoruz ve yasal düzenlemeyle de bu işi kontrol altına almanın gayreti içerisindeyiz. Ben mesela Beykoz Belediye'mizin çalışmasını takdir ettim.

Tabii bunlar için çok çok büyük alanlar gerekiyor ve bu büyük alanlarda da bunların teşhis, tedavi hatta gerekirse ameliyatlarına varıncaya kadar bunları yapmaları şart. Beykoz bunu yapıyor, gördüm. Aynı şekilde Konya bunu yapıyor. Bundan sonraki süreçte de bunu bizler yapmaya kararlıyız ve bu kararlılığımız devam edecek.

Başıboş köpek sorunu ile ilgili Başkan Erdoğan'dan net mesaj: Takipçisiyim, gereğini yapacağız

Gelişmiş ülkelerde, Avrupa'da bu sorun nasıl çözüme kavuşturulduysa bizde aynı uygulamaları hayata geçireceğiz. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığına gerekli talimatlar verilmişti. Sokaklarımızı çocuklarımız, insanımız için güvenli hale getirmek görevimiz. İlgili bakanlıklarımız çalışmalarını yapıyor. Başıboş köpeklerle ilgili hangi kurumun yetkili ve görevli olduğu kanunlarımızda belli. Belediyeler, sokaklarda yaşayan hayvanları barınaklara almalı. Bu konunun takipçisiyim. Çocuklarımız, insanlarımız için güvenli şehirler, sokaklar için ne gerekiyorsa yaptık, yapacağız.

Fakat ne yaparsanız yapın bu iş bir defa vatandaşın kendi köpeğine sahip olmasını gerektiriyor. Eğer sahip olmazsa, o bir gün gelir kendi evindeki çocuğuna da aynı darbeyi vurur.
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