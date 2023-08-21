Bahçeli'nin videosundaki o şarkının hikayesi ortaya çıktı! Çizmeyle 'Atatürk' mesajı

MHP Lideri Devlet Bahçeli, 1. Dünya Savaşı ve Milli Mücadele Döneminde Subayların giydiği körüklü çizmeleri giydi. MHP'nin paylaşımındaki videoda MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, elinde tespihi, ayağında çizmeleriyle, Zeki Müren'in 'Ağlama Sevdam' şarkısı eşliğinde yürürken görülüyor.MHP kaynakları, partinin sosyal medya hesabından 'Kıbrıs Türktür' mesajıyla paylaşılan videonun, KKTC'deki Pile-Yiğitler yol yapımı çalışmalarını engellemeye çalışan ve KKTC polisi ile inşaat ekibine fiziksel müdahalede bulunan Birleşmiş Milletler Barış Gücü'nün tavrına tepki anlamına geldiğini belirtti.Mustafa Kemal Atatürk'ün 1934'te, Antalya'nın kendilerine verilmesini isteyen İtalyan Büyükelçisi'nden müsaade isteyip mareşal kıyafetini ve çizmesini giydikten sonra, 'Buyrun, şimdi sizi dinliyorum' dediği anı hatırlatan kaynaklar, Atatürk'ün daha sonra Fransız Büyükelçi ile Hatay konusunu görüşürken de 'Bana çizmelerimi yeniden giydirmeyin.' ifadelerini kullandığını kaydetti.Öte yandan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin yer aldığı videonun arka fonunda Zeki Müren'in seslendirdiği 'Ağlama Sevdam' şarkısı yer alıyordu.Hürriyet'te yer alan habere göre; Bahçeli'nin Zeki Müren şarkısını tercih etmesinin sebebinin 1963 yılında Kore gazileri ve Zeki Müren arasında yaşanan hikâyeye dayandığı ortaya çıktı. Zeki Müren, Kıbrıs ambargosunu protesto etmek için, BM'ye pirinç madalyalarını iade eden Kore gazilerine kendi imkânlarıyla, üzerinde Milli Türk Talebe Birliği logosu ile 'Kore Gazileri Milli Hizmet Armağanı' yazısının yer aldığı 18 ayar altın madalya hediye etmişti.MHP Lideri çizmesi ile de Milli Mücadele yıllarına atıfta bulunuyor. Lozan Antlaşması'nın hemen sonrası İtalya Büyükelçisi, Mustafa Kemal Atatürk ile görüşmek istedi, Atatürk o randevuyu kabul etti. Büyükelçi, İtalya'nın Antalya'yı ve Rodos adasını istediğini belirtti. Elçiyi günlük kıyafetleri ile karşılayan Atatürk, müsaade isteyerek yan odaya geçti ve asker kıyafetleri ile çizmelerini giydi. Atatürk'ün bu cevabı elçinin geri adım atmasına neden oldu. Yıllar sonra, Mustafa Kemal'in İtalya Büyükelçisi'ne verdiği bu karşılığa Bahçeli tarafından atıf yapıldı.Kore gazileri, BM'nin kendilerine verdiği madalyaları 1963'te Kıbrıslı Türklere yönelik gerçekleşen saldırılar üzerine BM'ye iade ediyor. Milli Türk Talebe Birliği, gazilerin iade ettiği madalyayı ikame etmek için yola çıkıyor ama para bulamıyor. Bunu duyan 'Sanat Güneşi' Zeki Müren adının duyulmaması şartıyla madalyaların basım masrafını karşılıyor. Daha sonra bu madalya, 'Zeki Müren Madalyası' olarak anılmaya başlanıyor.Diğer yandan Bahçeli, yaptığı yazılı açıklama ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) bir yol projesi kapsamında yaşanan gerilimi ve ABD'nin PKK/YPG terör örgütüyle Kamışlı'da düzenlediği ortak tatbikata sert tepki göstermişti.Kıbrıs'ta iki devletli çözüme kapalı duranların, Kıbrıs Türklüğünün eşit statüsünü yok sayanların hukuki ve tarihi yanlışın içine düşen, aynı zamanda iki taraflı anlaşmazlığın canlı kalmasına hizmet eden çevreler olduğunu belirten Bahçeli, Ada'da iki halk ve egemen iki devlet bulunduğunun altını çizdi.Bahçeli, 'Bu gerçekler kabul edilmeden, adil ve kalıcı bir çözüm ortamının yeşermesi ham bir hayaldir. Kıbrıs Türk halkının bağımsız ve egemen devleti vasıtasıyla Rumların idaresi altına heves edip azınlık statüsüne boyun eğmesi kesinlikle imkansızdır.' ifadelerini kullandı.'Eşitlik temelinde çözümden kaçmak bir defa çözümsüzlüğü siyasi strateji görenlerin hem tahakküm açmazı hem de çarpık mantığıdır. Kıbrıs Türklüğünün eşit statüsüyle egemen eşitliği mutlaka teyit ve tescil edilmelidir. Ada'da iki halkın çıkarını ve varlığını, aynı zamanda eşit egemenlik haklarını müzakere etmekten kaçan ve kaçınan bir anlayışın barışa hizmeti düşünülemeyecektir.' değerlendirmesinde bulunan Bahçeli, Kıbrıs'ın huzuru demek Doğu Akdeniz'in huzuru demek olduğunu vurguladı.Bahçeli, 'Bu huzur ortamı içinde, Akdeniz'in potansiyel yer altı kaynaklarının adaletli ve hukuk temelli paylaşımından başka da bir seçenek yoktur. Kıbrıs Türk halkının temel ihtiyaçlarının karşılanması maksadıyla planlanan ve devreye sokulan insani projelere kemikleşmiş ön yargılarla, siyasi hesaplarla engel olmaya kalkışmak, çözüm arayışlarını kundaklayan, huzursuzluğu kamçılayan provokasyonlardır.' ifadelerini kullandı.Kıbrıs'ta, Yeşil Hat üzerindeki Pile köyüne ulaşımı kolaylaştırmak için hazırlanan yol projesine, Birleşmiş Milletler Barış Gücü'nün haksız ve hukuksuz şekilde müdahil olmasını ilkellik olarak nitelendiren Bahçeli, 'Pile halkının taleplerini karşılamak amacıyla KKTC hükümetinin yol yapım faaliyetine Birleşmiş Milletler Barış Gücü'nün karşı çıkması, beton blokların proje sahasına yerleştirilmesi kaos ve kutuplaşmaya açıktan destek olmak ve çanak tutmaktır.' ifadelerini kullandı.Barış Gücü'nün, Rumların tahrik ve telkiniyle ortamı germesinin sorumsuzluk olduğunu belirten Bahçeli, şunları kaydetti:'Birleşmiş Milletler Barış Gücü unsurlarına layık oldukları cevabı veren, fütursuz engelleme girişimlerini bertaraf eden KKTC hükümeti haklıdır, yapılan müdahale ve muameleler doğrudur, son tahlilde desteğimiz tamdır. Birleşmiş Milletler, Rumların karanlık emellerine hizmetten, Kıbrıs'ın barış ve huzurunu bozucu teşebbüslerden derhal vazgeçmelidir. Aksi halde sözde Barış Gücü'nün varlığı gayri meşru sayılacak, nitekim hiçbir saygınlığı ve bağlayıcılığı da kalmayacaktır. Unutulmamalıdır ki, şartlar ne olursa olsun Türkiye, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile güçlü dayanışmasını sonuna kadar sürdürDevlet Bahçeli, Kıbrıs'ta bu gerginlik ortadayken, ABD'nin Suriye'nin kuzeyinde PKK/YPG'li teröristlere silah eğitimi vermesinin, üstelik Kamışlı'da terör örgütüyle ortak tatbikat düzenlemesinin sınırların mücavir alanlarına yuvalanmış düşmanlığın ayan beyan göstergesi olduğuna işaret etti.ABD'nin dostluk ve müttefiklik ilişkilerini çiğnemekte olduğunu belirten Bahçeli, şu açıklamalarda bulundu:'Geldiğimiz bu aşamada, terörle mücadele esas itibarıyla arkasındaki güçlerle mücadeleye sabitlenmiş ve kilitlenmiştir. ABD'nin eğitip donattığı teröristleri Suriye'nin petrol varlığı etrafında konuşlandırması, kan dökerek kaynak devşirmenin şeytani formülüdür. Teröre destek vermek alçak bir terör yöntemidir. Kaldı ki bölücü terör örgütünün hunhar sahibi bellidir. Bu kapsamda Türkiye'ye sıkılan her kurşunun, yapılan her ihanetin koçbaşı ABD'dir. Milliyetçi Hareket Partisi, ABD'yi terörle arasına kesin çizgilerle mesafe koymaya ve Suriye'den derhal çekilmeye davet etmektedir.' Bahçeli, ABD takviyeli husumet kuşatmasının devam etmesi halinde, günü geldiğinde akıbetin nelere yol açacağını, iki ülke arasındaki görüş ve temas hattındaki mesafenin sıfıra düşmesi halinde nasıl bir hesaplaşmanın yaşanacağını kestirmenin mümkün olmayacağına dikkati çekti.Devlet Bahçeli, 'Bu itibarla terörle aynı hizada bulunan, aynı hedefte buluşan hangi ülke varsa aklını başına alması tarihi önem ve değerdedir.' değerlendirmesini yaptı.