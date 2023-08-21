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Ali Babacan'ın o sözleri yeni krize yol açtı! CHP'li Gürsel Tekin ateş püskürdü: Yazıklar olsun

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, katıldığı bir programda, 14-28 Mayıs seçimlerinde ittifak yaptığı Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) için "Tek başına seçim kazanamaz" ifadesini kullanmıştı. Ali Babacan'ın bu sözleri muhalefet kanadında yeni krizin fitilini ateşlerken, CHP'li Gürsel Tekin'den yanıt gecikmedi. Tekin, konuk olduğu programda Babacan'a sert sözlerle yüklendi ve "Sayın Genel Başkanımız aslanlar gibi ertesi gün çıktı, 6'lı masaya sahip çıktı. Yazıklar olsun." ifadelerini kullandı.

Ali Babacan'ın o sözleri yeni krize yol açtı! CHP'li Gürsel Tekin ateş püskürdü: Yazıklar olsun
Ekleme: 21.08.2023 - 16:31 Güncelleme: 21.08.2023 - 16:46 / Editör: Ozge Selin
Ali Babacan'ın o sözleri yeni krize yol açtı! CHP'li Gürsel Tekin ateş püskürdü: Yazıklar olsun
DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, katıldığı bir programda, CHP'nin yerel seçimlere tek başına girmesi halinde kazanamayacağını ifade etti.

Ali Babacan'ın o sözleri yeni krize yol açtı! CHP'li Gürsel Tekin ateş püskürdü: Yazıklar olsun

'CHP'nin tek başına bu atmosferde seçim kazanabileceğini mi düşünüyorsunuz?' diyen Babacan'Yerel seçim geliyor, tek başına seçime girsinler ve kazanmaya çalışsınlar bakalım' dedi.

Ali Babacan'ın o sözleri yeni krize yol açtı! CHP'li Gürsel Tekin ateş püskürdü: Yazıklar olsun

CHP'Lİ GÜRSEL TEKİN'DEN SERT TEPKİ YAZIKLARI OLSUN

Ali Babacan'ın bu sözleri muhalefet kanadında yeni krizin fitilini ateşlerken, CHP'li Gürsel Tekin'den yanıt gecikmedi.

Ali Babacan'ın o sözleri yeni krize yol açtı! CHP'li Gürsel Tekin ateş püskürdü: Yazıklar olsun


Konuk olduğu programda Babacan'a sert sözlerle yüklenen Tekin, şu ifadeleri kullandı:

'Sayın genel başkanımız seçimden hemen sonra bütün saldırılara, bütün eleştirilere, bütün hakaretlere rağmen bir tek siyasi partiyi tartıştırmadı. Yazıklar olsun. Gerçekten yazıklar olsun. CHP Genel Başkanı'ndan böyle bir laf duydunuz mu? Sayın Davutoğlu, Sayın Akşener…

Gerçekten ayıp. Bütün içerideki gazetecilerin, televizyoncuların parti içindeki muhalefetin eleştirisine rağmen Sayın Genel Başkanımız aslanlar gibi ertesi gün çıktı, 6'lı masaya sahip çıktı. Bu nedir şimdi? CHP emekçileri sahada, sokakta yemediler yedirmediler size çalıştılar.

Ali Babacan'ın o sözleri yeni krize yol açtı! CHP'li Gürsel Tekin ateş püskürdü: Yazıklar olsun

Bu cevabın kime Sayın Babacan? Başarının ortakları çoktur, başarısızlıkların da mazeretleri o kadar çoktur ki herkesin kendine göre bir gerekçesi var…'


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