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ABB'deki rezillik gözler önüne serildi! Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Tatlısu kendi personeline hakaret etti

Mansur Yavaş yönetimindeki Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde rezaletlerin ardı arkası kesilmiyor. Yavaş'ın talimatıyla göreve getirilen Sosyal Hizmetler Daire Başkanı kendi personeline hakaretler savurdu.

ABB'deki rezillik gözler önüne serildi! Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Tatlısu kendi personeline hakaret etti
Ekleme: 21.08.2023 - 15:18 Güncelleme: 21.08.2023 - 16:02 / Editör: Ozge Selin
ABB'deki rezillik gözler önüne serildi! Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Tatlısu kendi personeline hakaret etti
4.5 yılda başkente tek bir eser bile kazandırmayan Mansur Yavaş ve yöneticilik anlayışı bir rezilliğe daha imza attı.

Ankara'yı sosyal medya üzerinden algı operasyonlarıyla yöneten CHP'li Mansur Yavaş'ın verdiği vaatlerin yalan olduğu her geçen gün farklı bir olayla gün yüzüne çıkıyor.

18 Mart 2021 tarihinde Yavaş'ın kararıyla göreve getirilen Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Adnan Tatlısu belediye personeline küfürler etti ve mobbing uyguladı. Nefret söylemi içeren bu görüntüler anbean kameralara yansıdı. 

KENDİ PERSONELİNE MOBBİNG!

Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Adnan Tatlısu kendi personeline mobbing uyguladığı ve küfür ettiği görüntülerde şu ifadeleri kullandı: 

'Sen hemen istifa et, sen ve hanımın hemen istifa edin.' 

Tatlısu, görüntüleri çeken şahısa da ayriyeten saldırdı. Bu görüntüler sonrası yakında yapılacak yerel seçimlerde Ankara'nın geleceği merakla bekleniyor.

ABB'deki rezillik gözler önüne serildi! Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Tatlısu kendi personeline hakaret etti

ABB'deki rezillik gözler önüne serildi! Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Tatlısu kendi personeline hakaret etti
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ABB'deki rezillik gözler önüne serildi! Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Tatlısu kendi personeline hakaret etti
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