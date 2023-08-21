ABB'deki rezillik gözler önüne serildi! Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Tatlısu kendi personeline hakaret etti

4.5 yılda başkente tek bir eser bile kazandırmayan Mansur Yavaş ve yöneticilik anlayışı bir rezilliğe daha imza attı.Ankara'yı sosyal medya üzerinden algı operasyonlarıyla yöneten CHP'li Mansur Yavaş'ın verdiği vaatlerin yalan olduğu her geçen gün farklı bir olayla gün yüzüne çıkıyor.18 Mart 2021 tarihinde Yavaş'ın kararıyla göreve getirilen Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Adnan Tatlısu belediye personeline küfürler etti ve mobbing uyguladı. Nefret söylemi içeren bu görüntüler anbean kameralara yansıdı.Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Adnan Tatlısu kendi personeline mobbing uyguladığı ve küfür ettiği görüntülerde şu ifadeleri kullandı:'Sen hemen istifa et, sen ve hanımın hemen istifa edin.'Tatlısu, görüntüleri çeken şahısa da ayriyeten saldırdı. Bu görüntüler sonrası yakında yapılacak yerel seçimlerde Ankara'nın geleceği merakla bekleniyor.