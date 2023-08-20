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Sultangazi’de suç örgütlerinin çatışmasında 1 kişi öldü

İstanbul Sultangazi’de aralarında husumet bulunan suç örgütlerinin çatışmasında Kenan Kılınç öldürüldü. Sonrasında ise işyeri ve araçlar kurşunlandı. Polis, olaylara karıştığı belirlenen 35 şüpheli hakkında çalışma başlatırken şüphelilerin adreslerinde el yapımı patlayıcı yapımında kullanılan malzeme, çelik yelek, tabanca ve mermi ele geçirildi.

Ekleme: 20.08.2023 - 13:09 Güncelleme: 20.08.2023 - 13:09 / Editör: Ozge Selin
Sultangazi’de suç örgütlerinin çatışmasında 1 kişi öldü
İstanbul Sultamgazi'de Cumartesi sabahı birbirine rakip iki suç örgütünün çatışmasında Kenan Kılınç öldürüldü. Sonrasında ise suç örgütü üyeleri, rakiplerine ait işyeri ve araçları kurşunladı.

Olayla ilgili İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. Olaylara karıştığı belirlenen 35 şüpheli hakkında savcılık tarafından gözaltı karar verildi. Polis şüphelilerin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

ÇELİK YELEK VE BOMBA MALZEMESİ ELE GEÇİRİLDİ

İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından suç örgütlerinin adreslerinde yapılan aramalarda 4 ruhsatsız tabanca, mermi, çelik yelek, el yapımı patlayıcı yapılımda kullanılan malzemeler ele geçirildi.
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