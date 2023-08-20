Mansur Yavaş’ın şirinlik şovuna tepki: Hizmete para yok gezmeye para çok!

Göreve geldiği günden bu yana vatandaşın derdine derman olmak yerine başka her türlü işle haşır neşir olan Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, seçime az bir süre kala mahalle muhtarlarına şirin görünmek için çeşitli organizasyonlar yapmaya başladı. ABB kasası boş diye, EGO, ASKİ, Halk Ekmek zarar ediyor diye fahiş zamlar yapıp bütün yükü vatandaşın sırtına yükleyen Yavaş, muhtarlara özel 7 günlük tatil programı düzenlediklerini duyurdu. ABB tarafından düzenlenen programa muhtarlardan tepki yağdı.

Yerel seçimlere 6 gibi bir zaman kala ABB Başkanı Mansur Yavaş'ın hizmet aşkı tuttu. 4 buçuk yıldır Ankara'ya tek bir çivi çakmadan algı yönetimi ile Ankara'yı yönettiğini zanneden Yavaş, seçimi kazanamayacağını anlayınca 'Bakın hizmet ediyoruz' diyebilmek için muhtarlara 7 günlük tatil organizasyonu yaptı. Yapılan organizasyonda bütün masraflar ABB kasasından karşılanacağı belirtilirken organizasyona muhtarlardan tepki geldi.



Muhtar Salim Ayaz, "Ankaralıların bu kadar ihtiyacı, bu kadar sorunu varken tatili bırakması gerekiyor. Vatandaşlar hizmet bekliyor. Vatandaşa daha çok ilgi gösterilmesi gerekiyor. EGO zararda diye ulaşıma zam yapılıyor, personel maaşları ödenemediği için kredi talebinde bulunuyorlar ama sıra tatile gelindiği zaman kesenin ağzı açılıyor." diye konuştu.



Muhtar Mustafa Ercan, "4 buçuk yıldır benim görev yaptığım yere hiçbir şey yapılmadı. Sadece 14 tane su oluğu ve 4 tane de kamelya gönderdi. Gönderdiği kamelyalar da kurulduğu günün ertesi günü rüzgârdan uçtu. Geçen bir boru patladı. ASKİ'yi aradık bize, '4 tane eleman var nereye yetişelim' diyor. Eleman yoksa eleman bulsunlar. Köyden adam topladık, malzemeyi aldık kendimiz yaptık. Kos koca ASKİ 4 tane adamla mı iş yapıyor biz anlamadık. Vatandaşın ulaşımına zam, ekmeğine zam, suyuna zam yaptı. Bunca zamma rağmen bir tane hizmeti yok." şeklinde konuştu.



İsmini vermek istemeyen bir muhtar ise "7 gün çok büyük bir zaman. Ayrıca çok büyük bir para. Belediyenin parası yok diye ortalığı ayağa kaldırıyorlar. Mahallelerde hiçbir tane iş yapılmıyor. Bunların hepsi ortada. Seçim olmasa böyle bir şey yapacaklarına inanmıyorum." ifadelerini kullandı.



Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) tarafından muhtarlara özel düzenlenen 7 günlük tatil programına muhtarlardan tepki geldi.



"BELEDİYE ZARAR EDİYOR" DİYEN YAVAŞ MUHTARLARI TATİLE GÖTÜRÜYOR

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) tarafından aylardır "belediye zarar ediyor" diyerek yaygara koparan Başkan Mansur Yavaş, yerel seçimlere 6 ay kala "hizmet ediyoruz" algısı oluşturmaya çalışıyor. Sosyal medya hesabı üzerinden yapmadığı projeleri yapmış gibi gösteren Yavaş, şimdi de mahalle muhtarlarının gözünü boyamak için tatil organizasyonu planladı. Söz konusu organizasyon 2 grup şeklinde planlanırken her grup için 170 kişilik kontenjanlar ayrıldı. Gurup başına 7 günlük tatil planlaması yapılırken söz konusu organizasyonun tamamı belediye kasasından karşılanacak. Personel maaşları için ABB Meclisi'nden borçlanma talep eden, EGO, ASKİ, Halk Ekmek Fabrikası zarar ediyor diyerek fahiş zamlar yaparak bütün yükü vatandaşın sırtına yükleyen Yavaş'ın organizasyon için ödeyeceği para tepkilere neden oldu.



"BAŞKASININ PARASI İLE TATİLE GİDİLMEZ"

"Ben bu etkinliğe katılmayı düşünmüyorum" diyen Muhtar Salim Ayaz, "Ankaralıların bu kadar ihtiyacı, bu kadar sorunu varken tatili bırakması gerekiyor. Vatandaşlar hizmet bekliyor. Vatandaşa daha çok ilgi gösterilmesi gerekiyor. EGO zararda diye ulaşıma zam yapılıyor, personel maaşları ödenemediği için kredi talebinde bulunuyorlar ama sıra tatile gelindiği zaman kesenin ağzı açılıyor. Tatile verilecek parayla personelin maaşlarını ödesinler. Ben böyle şeyleri seven ve onaylayan bir insan değilim. Halka hizmet etmek için göreve geldiyseniz eğer ne yapıp edip kaynaklarınızı vatandaşa aktarmalısınız. EGO zarar ediyor, ASKİ zarar ediyor diye faturayı vatandaşa kesiliyor. Ama söz konusu tatil, gezmek olduğu zaman bu para hep var. Vatandaşımızın derdi, sıkıntısı bizim önceliğimiz. Tatil her zaman yapılır. Başkasının parası ile tatile gidilmez" dedi.



"VATANDAŞIN DERDİ SIKINTISI İLE İLGİLENİLMESİ GEREKİRKEN BÖYLE BİRŞEYİN ACELESİ YOK"

Muhtar Mustafa Ercan da, "Ben iki dönemdir muhtarlık yapıyorum. 4 buçuk yıldır benim görev yaptığım yere hiçbir şey yapılmadı. Sadece 14 tane su oluğu ve 4 tane de kamelya gönderdi. Gönderdiği kamelyalar da kurulduğu günün ertesi günü rüzgârdan uçtu. Şu anda oldukları yerde bekliyor. Kamelyaları bile doğru düzgün kuramadılar. Vatandaşın derdi, sıkıntısı ile ilgilenilmesi gerekirken böyle bir şeyin acelesi yok. Önce buradaki vatandaşın sorunlarını çözsün ondan sonra ne yapacaksa yapsın. Geçen bir boru patladı. ASKİ'yi aradık bize, '4 tane eleman var nereye yetişelim' diyor. Eleman yoksa eleman bulsunlar. Köyden adam topladık, malzemeyi aldık kendimiz yaptık. Kos koca ASKİ 4 tane adamla mı iş yapıyor biz anlamadık. Vatandaşın ulaşımına zam, ekmeğine zam, suyuna zam yaptı. Bunca zamma rağmen bir tane hizmeti yok." ifadelerini kullandı.



"TAM HİZMET EDİLECEK ZAMANDA BÖYLE BİR GİRŞİMDE BULUNULMASI ANLAMSIZ"

İsmini vermek istemeyen bir mahalle muhtarı da, "7 gün çok büyük bir zaman. Ayrıca çok büyük bir para. Bugüne kadar böyle kapsamlı bir gezi düzenlemedi ABB. Bu seçim öncesi yapılan bir algı operasyonudur. Belediyenin parası yok diye ortalığı ayağa kaldırıyorlar. Mahallelerde hiçbir tane iş yapılmıyor. Bunların hepsi ortada. Seçim olmasa böyle bir şey yapacaklarına inanmıyorum. Her şey zarar ediyor diyerek milletin sırtına külfet yüklediler. Tam hizmet edilecek zamanda böyle bir girişimde bulunulması anlamsız. Bir iki güne de bir şey denmez ama 7 gün çok anlamsız. Gezmek çok hizmet yok. İBB Başkanı gezmekten hizmet edemedi, ABB Başkanı yine öyle. Kendileri gezmekten vatandaşın sıkıntısına derman olmadılar, derman olmak isteyeni de engelliyorlar." diye konuştu.



"HİZMET ÖNCELİKLİ OLUNMASI DAHA İYİ OLUR"



Pınarbaşı Mahallesi Muhtarı ise, "Ben şu anda katılım sağlamayı düşünmüyorum. Vatandaşın sorunları ortada. Önce bu sorunlara çözüm bulunmalı. EGO'ya aşırı bir zam yapıldı. Halk Ekmek'e zam yapıldı. Hep zarar edildiği söylendi. Madem bu kadar zarar vardı neden böyle bir organizasyona gerek duyuldu. Bu çok zaruri değil. Muhtarlar kendi imkânlarıyla da gidebilirler. Böyle bir etkinlik olmasa da olur. Hizmet öncelikli olunması daha iyi olacaktır" şeklinde konuştu.